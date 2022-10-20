6 необычных гоночных игр
Гоночные игры — один из старейших и популярнейших видеоигровых жанров, прошедший через множество эволюционных процессов и переживший тысячи итераций. С течением времени “рейсинги“ менялись и визуально, и технически, а разработчики экспериментировали с сеттингами, со средствами передвижения, с сюжетами. Десятки лет неизменной оставалась лишь основная формула — скоростная езда по заготовленным кольцевым или не очень трекам.
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На днях Electronic Arts представила трейлер грядущего релиза во франшизе Need For Speed с подзаголовком Unbound, разработанного студией Criterion Games. Особенностью новой части культовой серии станет визуал, стилизованный под граффити и стрит-арт. Используя сочетание вычурных графических стилей с реалистичной графикой и моделью поведения автомобилей, авторы ходят выделиться среди наскучившей массы гоночных ААА-тайтлов, однако о качестве проекта судить пока слишком рано.
История же показывает, что благодаря подобному стремлению разработчиков и разнообразию подходов студий со всей планеты к созданию своей “идеальной гоночной игры“ индустрия обогатилась десятками необычных и стоящих проектов. О самых впечатляющих и ломающих стереотипы представителях жанра мы сегодня и поговорим.
1. Space Haste 2 (2003)
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Space Haste 2, получившая в русской локализации говорящее название “Газ до отказа“ — это драйвовая гоночная игра от студии Dreams Interactive, в которой игрокам предстоит управлять летающими реактивными автомобилями в стиле ретро-футуризма.
Во-первых, игра выделяется своей сложностью, контрастирующую с аркадным подходом к модели поведения автомобилей. Разработчики постоянно проверяют навыки и реакцию игрока, сильно увеличивая скорость и напор противников от уровня к уровню. Учитывая, что соревноваться приходится с авто будущего, каждая потерянная секунда чревата отставанием от соперника на десятки метров и потерей инициативы в заезде.
Геймплейно Space Haste 2 мало отличается от других аркадных представителей своего жанра начала нулевых, однако подход специалистов из Dreams Interactive к дизайну автомобилей и трасс, аудиальному сопровождению, а также то ощущение скорости, которое создаёт работающий реактивный двигатель, закреплённый на корме машины, может удивить и порадовать даже спустя почти 20 лет со дня релиза игры.
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2. FlatOut (2004)
Независимой финской студии Bugbear Entertainment повезло с её детищем чуть больше, и FlatOut, вышедшая в 2003 году не всех актуальных для того времени платформах, не только привлекла всеобщее внимание, но и сформировала собственный поджанр, обеспечив своих создателей успешной франшизой на годы вперёд.
Главной особенностью FlatOut является, конечно, полная разрушаемость объектов окружения, любезно расставленных разработчиками на трассах, а также проработанная система деформации авто, влияющая на его управляемость и проходимость. В 2004 году возможность на всём ходу снести деревянное ограждение, обрушив на противников несколько здоровенных бревен, была чем-то невиданным.
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Создавая игру вокруг успешных механик, разработчики из Bugbear внедрили в проект различные трассы, влияющие на модель поведения транспорта: так, например, на заснеженной поверхности авто начинали скользить, из-за чего контролировать занос было сложнее, а на ухабистой грунтовой дороге легковые авто прыгали как на батуте. Кроме того, в первой FlatOut дебютировал режим дерби, суть которого заключалась исключительно в уничтожении автомобилей всех оппонентов. Благодаря риску самому потерять бампер или колесо такие битвы превращались в настоящие тактические противостояния.
Несмотря на то, что физические модели повреждения транспорта использовались в играх и раннее (например, подобную технологию использовали авторы 1NSANE ещё в 2000 году), именно во FlatOut она была доведена до идеала, а потому первая часть этой значимой для всей индустрии серии всё ещё достойна внимания.
3. Split/Second: Velocity (2010)
Ещё один аркадный рейсинг в футуристическом сеттинге, а по совместительству один из лучших игровых проектов Disney Interactive Studios — Split/Second: Velocity — поражал воображение игроков, впервые запустивших его на Xbox 360 и PlayStation 3. Несмотря на свой возраст, игра выглядит очень достойно и сегодня, а визуальные эффекты и внешний вид локаций не уступают современным релизам.
Главная геймплейная фишка Split/Second, которая демонстрируется ещё в обучении — возможность ликвидировать своих противников путём “выброса“ энергии, накапливаемой во время заезда. Дело в том, что действия игры разворачиваются в рамках вымышленного шоу, и чем чаще игрок осуществляет контролируемый занос, прыгает с трамплинов и обгоняет соперников, тем быстрее он заполняет полоски с энергией, с помощью которой можно влиять на происходящее вокруг: активировать ловушку, подорвать здание рядом с трассой или каким-то образом изменить маршрут.
Благодаря выбранному сеттингу, а также широкому спектру возможностей применения “выбросов“ на трассах, игра выглядит как дорогостоящий боевик, главным героем которой выступает сам игрок. Стоит заметить, что разработчики из Disney не поскупились и на режимы: в рамках прохождения одиночной компании гонщикам предстоит поучаствовать и в классических кольцевых заездах, и в гонках на выживание, и в погонях с вертолетами и фурами.
Split/Second — уникальный пример действительно революционной гоночной аркады, созданной крупной студией. Рекомендуется к ознакомлению всем фанатам боевиков Майкла Бея и динамичных гоночных игр.
4. Need For Speed: The Run (2011)
Наверное, у каждого уважающего себя игрока есть своя, любимая часть культовой серии Need For Speed, в которую хочется возвращаться снова и снова. Для кого-то “та самая“ — полная безумных заездов по ночному неоновому городу Underground, для кого-то — пыльная Most Wanted, поразившая геймеров в 2005 году своими просторами и ощущением свободы. К сожалению, NFS: The Run не смогла завоевать любовь массового игрока, получила смешанные отзывы от прессы и осталась забыта, несмотря на ряд действительно свежих и инновациооных идей.
Претензии критиков во-многом были обоснованны: игра действительно была совсем непродолжительной — около 4 часов занимало прохождение всей кампании, гонки в сюжетных моментах прерывались обязательными QTE, автопарк был ограничен в зависимости от платформы, а тюнинг и кастомизация транспорта была поверхностной.
Тем не менее, The Run смогла задать новую планку для серии в сюжетном плане: впервые за годы существования франшизы в Need For Speed появилась серьёзная история и хорошо поставленные кат-сцены, а игровой процесс, благодаря внедрению QTE-механик, стал разнообразнее и глубже. Главным же достижением и новаторством The Run стала концепция "одной гонки": главный герой начинал свой путь на последнем месте в заезде через всю Америку, постепенно выходя на лидирующие позиции и достигая своих целей. При всём этом ни одна из трасс в игре не была закольцована, благодаря чему после прохождения у игроков оставались впечатления, схожие с просмотром остросюжетного гоночного боевика.
5. Kirby Air Ride (2003)
Kirby Air Ride можно было бы назвать красочной вариацией с другим культовым персонажем на тему Mario Kart от самой же Nintendo, если бы не одно "но": все действия в игре, кроме поворота, осуществлялись всего одной клавишей "A" на геймпаде.
И хотя ряд игровых изданий критиковал разработчиков за такое упрощение базового геймплея проекта, большинство пользователей консоли Gamecube, эксклюзивом которой стала Kirby Air Ride, восприняло подход в позитивном ключе. Будучи нацеленной на семейный рынок, игра стала популярной среди детей и их родителей и вскоре достигла коммерческого успеха: было продано более 1,2 копий.
Рассказывая об Air Ride, нельзя не заметить, что игра планировалась к релизу ещё как одна из первых игр для Nintendo 64, однако в связи с техническими трудностями проект был заброшен. Именно этот спин-офф серии о шарообразном розовом герое стал последним проектом во франшизе, к которому приложил руку Масахиро Сакурай, создатель персонажа.
6. Racing Lagoon (1999)
Необычность Racing Lagoon, выпущенной студией Square эксклюзивно для консоли Playstation, в первую очередь связана с её возрастом. Для игры, вышедшей более 23 лет назад на оригинальном железе PS1, Racing Lagoon выглядит феноменально хорошо. Кроме того, разработчики умудрились уместить в проект не только классические гоночные заезды, но и RPG-составляющую вместе с элементами визуальной новеллы.
Среди других проектов в жанре Racing Lagoon всегда выделялась своей комплексностью: от проработанной системы улучшения машины с получением дополнительных очков за победу в соревнованиях и возможности совмещения различных элементов тюнинга до невероятного для того времени уровня детализации машин и окружения. Стоит только посмотреть на эти залитые неоном японские улицы, и в голове начинает играть заглавная тема из Initial D.
Колоритные персонажи, эстетика японского стрит-рейсинга и одно из самых необычных сочетаний жанров в индустрии ещё недавно не было доступно для западного геймера. Тем не менее, в 2021 году энтузиасты представили полный бесплатный перевод этого замечательного проекта на английский, и теперь каждый мало-мальски знакомый с языком пользователь может пройти игру от начала до конца на оригинальном железе или на эмуляторе, не испытывая никаких трудностей.
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