Tom’s Hardware приводит комментарий руководство Asus в отношении появления недорогого ноутбука MacBook Neo стоимостью $599: цена оказалась неожиданной для производителей ПК, а у устройства есть заметные ограничения.

Запуск в продажу ноутбука Apple за $599 привлек внимание производителей ПК. Для компании, чьи подобного рода товары обычно относят к более дорогому сегменту, такой ценник выглядит необычно. Конкуренты теперь пытаются понять, насколько серьезным окажется влияние этой модели на рынок.

Изображение: Tom's Hardware

Со-генеральный директор Asus Сюй (S.Y. Hsu) обсудил новую модель во время конференции по итогам четвертого квартала 2025 года. Как отмечает Tom’s Hardware, руководитель назвал появление MacBook Neo в целом неожиданным событием для всей индустрии ПК.

Хотя конкретно в ASUS знали о подготовке такого ноутбука заранее, получив информацию о его поставках во второй половине 2025 года, и успели подготовиться к его выходу. Тем не менее, окончательная цена – 599 долларов США – стала сюрпризом.

При этом Сюй обратил внимание на особенности модели. Ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти и пользователь не сможет увеличить ее объем. По мнению руководителя, такие ограничения могут повлиять на работу отдельных программ.

В ASUS также считают, что Apple ориентировала устройство прежде всего на просмотр контента. В этом смысле модель ближе к планшетам, которые чаще используют для видео, чтения и других простых задач. Сюй также отметил привычку пользователей к Windows – для них переход на macOS может оказаться неочевидным даже при более доступной цене.

Уже понятно, что производители ПК не могут игнорировать новый ноутбук. ASUS признает: MacBook Neo выглядит лучше многих дешевых Windows-ноутбуков с их пластиковыми корпусами и тусклыми экранами. Рынку нужен достойный ответ. Проблема в том, что цены на память и чипы сейчас растут. Кризис с поставками может просто убить сегмент бюджетных ПК – конкурировать станет нечем. Реальный эффект от появления Neo станет понятен позже.