Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Глава ASUS назвал цену на MacBook Neo в $599 неожиданностью для рынка ПК
Tom’s Hardware приводит комментарий руководство Asus в отношении появления недорогого ноутбука MacBook Neo стоимостью $599: цена оказалась неожиданной для производителей ПК, а у устройства есть заметные ограничения.

Запуск в продажу ноутбука Apple за $599 привлек внимание производителей ПК. Для компании, чьи подобного рода товары обычно относят к более дорогому сегменту, такой ценник выглядит необычно. Конкуренты теперь пытаются понять, насколько серьезным окажется влияние этой модели на рынок.

Изображение: Tom's Hardware

Может быть интересно

Со-генеральный директор Asus Сюй (S.Y. Hsu) обсудил новую модель во время конференции по итогам четвертого квартала 2025 года. Как отмечает Tom’s Hardware, руководитель назвал появление MacBook Neo в целом неожиданным событием для всей индустрии ПК.

Хотя конкретно в ASUS знали о подготовке такого ноутбука заранее, получив информацию о его поставках во второй половине 2025 года, и успели подготовиться к его выходу. Тем не менее, окончательная цена – 599 долларов США – стала сюрпризом.

При этом Сюй обратил внимание на особенности модели. Ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти и пользователь не сможет увеличить ее объем. По мнению руководителя, такие ограничения могут повлиять на работу отдельных программ.

В ASUS также считают, что Apple ориентировала устройство прежде всего на просмотр контента. В этом смысле модель ближе к планшетам, которые чаще используют для видео, чтения и других простых задач. Сюй также отметил привычку пользователей к Windows – для них переход на macOS может оказаться неочевидным даже при более доступной цене.

Уже понятно, что производители ПК не могут игнорировать новый ноутбук. ASUS признает: MacBook Neo выглядит лучше многих дешевых Windows-ноутбуков с их пластиковыми корпусами и тусклыми экранами. Рынку нужен достойный ответ. Проблема в том, что цены на память и чипы сейчас растут. Кризис с поставками может просто убить сегмент бюджетных ПК – конкурировать станет нечем. Реальный эффект от появления Neo станет понятен позже.

#apple #asus #ноутбуки #windows #macos #рынок пк #macbook neo
Источник: tomshardware.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
+
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Китай предупредил о риске глобального дефицита чипов из-за конфликта вокруг Nexperia
+
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
2
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
+
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
6
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
4
ТМЗ начал осваивать производство 13-литрового двигателя КАМАЗ Р6
+
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
+
Intel официально представила процессоры Bartlett Lake только с производительными P-ядрами
+
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
5
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
+
Компания Anbernic опубликовала полные технические характеристики консоли RG Vita Pro
+
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
1
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
3
Тутаевский моторный завод готовит производство новых рядных двигателей Р6
+

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
9
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
2
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
1
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
+

Сейчас обсуждают

unknown24
00:28
И сколько на адвокатов ушло чтобы за сломанный нос не сесть?
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Shatun29
23:58
Компенсировать отсутствие оцинковки может только рамный кузов либо дюралевые или пластиковые детали. А лучше лужёный кузов))))
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:55
Как и на автовазе основная прибыль не с машин, а с запчастей, поэтому нахера им делать качественный кузов, он же не будет ржаветь.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:52
А то раскатали губу под шумок взвинтить ценник)))) пусть теперь думают.
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Александр Дедок
23:12
В миллиграммах :)
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Roditch
22:58
Учитывая стоимость авто, оцинковку необходимо делать в круг.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
22:39
Если будет ценник вменяемый карты сметут, а с большим охватом дрова допиливать начнут и производитель и умельцы. Если ценник сопоставимый с NVIDIA и AMD, то только дефицит заставит их покупать и то не...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Shatun29
22:33
А зачем самим, если можно лохов из колоний напрячь? Это одна из причин развала СССР, помогать своими руками, за свой счёт, списывая долги кубометрами якобы "дружественным" странам, а пендосы доят коло...
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
lesik78
21:59
Где радостный верезг либерастов всех мастей?)
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
tHE-CROWD
20:19
Поддержка решит. Не так важно сколько она будет стоить если она не будет нормально работать. Дрова у всех последних продуктов даже не хромают, а сразу ломают ноги и далее кое-как костыляют.
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter