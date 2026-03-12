Археологи нашли под водой древнее сооружение, подтверждающее существование средневековых охотничьих систем

В Норвегии ученые обнаружили уникальное подводное сооружение, которое может быть останками древней ловушки для китов. Находка была сделана в проливе Гриндасундет недалеко от города Берген. По словам морского археолога Эллинг Утвик Ваммер (Elling Utvik Wammer) из Норвежского морского музея, каменная конструкция раскрывает новые детали охотничьих традиций эпохи викингов и средневековья.

Объект представляет собой каменный пояс длиной более 25 метров и шириной до девяти метров. Он перекрывает узкий пролив между островами. Исследователи отметили, что камни уложены вручную и частично сложены друг на друга. Неподалеку найден круглый холм диаметром 15 метров и высотой около четырех метров. Археологи полагают, что эти сооружения являются фундаментом для деревянных барьеров и сетей.

Ранее о таких методах охоты было известно только из письменных источников, в частности из закона Гулатинга, который датируется примерно 900 годом. Древние жители использовали загоны, чтобы заманить китов в бухту, где животных атаковали стрелами и гарпунами, а затем вытаскивали на берег.

Найденное сооружение стало первым подводным археологическим подтверждением этих исторических записей. Это редкое вещественное доказательство коллективного промысла, который обеспечивал выживание прибрежных общин.