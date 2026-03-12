Сайт Конференция
breaking-news
NJ Tech сравнили RX 6650 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в современных играх
Сборка была оснащена ОЗУ 32 ГБ DDR5

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке комплектующих некоторые геймеры стараются переждать кризис, выбирая в качестве временного решения модели прошлых поколений, поэтому эсперт YouTube-канала NJ Tech подготовил свежее видео, в котором сравнил видеоадаптеры Radeon RX 6650 XT 8 ГБ и GeForce RTX 3060 12 ГБ.

Источник фото: Amazon

Совместно с указанными видеокартами в тесте принимал участие процессор AMD Ryzen 9 7900X с 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5. В разрешении 1080p сборка продемонстрировала следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • Resident Evil Requiem (максимальные настройки, TAA+FXAA, RT выкл.): RX 6650 XT – 87 fps/72 fps, RTX 3060 – 83 fps/68 fps
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (высокое качество графики, TAA, низкие настройки Software RT): RX 6650 XT – 54 fps/19 fps, RTX 3060 – 48 fps/32 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, TAA): RX 6650 XT – 40 fps/31 fps, RTX 3060 – 48 fps/35 fps
  • Tom Clancy's The Division 2 (пресет Ultra): RX 6650 XT – 109 fps/87 fps, RTX 3060 – 101 fps/78 fps
  • Counter-Strike 2 (среднее качество, MSAA 2x, FSR выкл.): RX 6650 XT – 366 fps/191 fps, RTX 3060 – 344 fps/139 fps
  • Alan Wake 2 (среднее качество, FSR 2/DLSS Native, RT выкл.): RX 6650 XT – 46 fps/40 fps, RTX 3060 – 48 fps/37 fps
  • ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Static, TAA): RX 6650 XT – 80 fps/72 fps, RTX 3060 – 76 fps/68 fps
  • Where Winds Meet (пресет Ultra, DX11): RX 6650 XT – 73 fps/66 fps, RTX 3060 – 75 fps/68 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra, RT выкл.): RX 6650 XT – 65 fps/53 fps, RTX 3060 – 63 fps/51 fps
  • Marvel Rivals (среднее качество, SSGI+SSR): RX 6650 XT – 78 fps/63 fps, RTX 3060 – 76 fps/62 fps
  • Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокое качество, TAA): RX 6650 XT – 77 fps/54 fps, RTX 3060 – 78 fps/61 fps
  • Helldivers 2 (настройки Ultra): RX 6650 XT – 74 fps/70 fps, RTX 3060 – 74 fps/70 fps

В целом, по показателю средней частоты кадров Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 12 ГБ обеспечивают практически равную производительность в целом ряде игр, хотя модель от AMD всё же незначительно выигрывает. Исключением является The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, где RX 6650 XT опережает соперницу на 13%, и Doom: The Dark Ages, где преимущество RTX 3060 составляет целых 20%. При этом Radeon RX 6650 XT обладает 8 ГБ видеопамяти, тогда как RTX 3060 имеет 12 ГБ, что может сыграть свою роль в будущих играх.

#geforce rtx 3060 #radeon rx 6650 xt
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
