По словам пользователя, пострадал и разъём со стороны видеокарты.

Адаптеры 12V-2×6 с жёлтым наконечником, поставляемые MSI в комплекте со своими видеокартами, уже не раз становились причиной нарушения работоспособности видеоадаптеров серии GeForce RTX 50 в связи с расплавлением коннектора, и продолжают это делать – в частности, владелец модели производства MSI поделился свежим случаем на площадке Reddit.

Источник фото: Blarghinston/Reddit



По словам пользователя под ником Blarghinston, совсем недавно его видеокарта GeForce RTX 5090 от MSI внезапно стала сбоить. Было принято решение откатить графические драйверы до предыдущей версии, но это не помогло. Пострадавший заподозрил неладное и разобрал компьютер, после чего обнаружил, что весь нижний ряд контактов комплектного адаптера 12V-2×6 расплавился. Следы плавления также были обнаружены на разъёме видеокарты.

Источник фото: Blarghinston/Reddit

Пользователь отмечает, что следовал рекомендациям производителя, полностью вставив коннектор питания, и надеется, что MSI выполнит свои гарантийные обязательства и заменит видеокарту.

Ранее участники платформы Reddit сообщали, что кабели питания с жёлтым наконечником могут со временем выходить из разъёма, в результате чего соединение ослабевает и может произойти чрезмерный нагрев, что становится причиной расплавления коннектора.