Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства

Когда слухов становится слишком много, лучше послушать первоисточник. На GDC Microsoft прямо сказала: консоли Xbox продолжат существовать, меняется только концепция
[ ] для раздела Блоги
1
1

Джейсон Рональд, вице-президент Xbox по устройствам и экосистеме, официально подтвердил существование отдельного устройства Xbox. Игровым консолям — быть. Руководитель направления нового поколения Xbox на выставке GDC 2026 официально развеял все слухи и расставил все точки над i. Ведётся разработка сквозной экосистемы Xbox, нового API и нового устройства. Microsoft работает над улучшением игрового опыта на разных устройствах. Теперь всё чётко и понятно.

Предисловие

реклама



Как я люблю оригинальные слова и видео без пересказов третьих лиц и испорченного телефона. Уже неделю стоит шум, и мысли разных людей перемешиваются в комок разногласий. Вчера прошло выступление Джейсона Рональда на выставке GDC, и нам простым и понятным языком объяснили, какое будущее ждёт бренд Xbox. Что на самом деле задумали в Microsoft и почему это первая хорошая новость за последние три года об игровых консолях Microsoft. Ниже — краткий пересказ и расстановка правильных акцентов, увиденных мной.

Анонс нового DirectX

Нигде нет упоминаний, что это 13-я версия легендарного API. Звучит название «следующего поколения». Этой теме посвятили много времени. Большой акцент делался на новых технологиях и оптимизации передачи информации между жёстким диском и видеокартой. Microsoft прикладывает максимум усилий, чтобы сократить задержки из точки «A» в точку «Z» по пути следования данных. Тут вам и нейронное сжатие текстур, и прямая передача данных с накопителя в видеокарту, и перекладывание части расчётов с процессора на видеокарту. Список достаточно объёмный. Также в новый API войдёт большое число инструментов с упоминанием «нейро» в названии. Масштабирование, лучи, восстановление текстур, дорисовывание кадров и прочее. Всё звучало серьёзно и по-научному.

Унификация нескольких игровых платформ

Это главный лейтмотив всей игровой презентации. Microsoft работает над прозрачной экосистемой для разных устройств. Человек, запустивший игру на одном гаджете, должен легко и быстро переключиться на ту же игру на другом устройстве. Настройки меню, иконки, игры, сохранения, ачивки, друзья и прочее на всех устройствах должны быть одинаковыми. То есть главная цель IT-гиганта — сделать сквозную связь всех устройств с едиными стандартами.

реклама



Именно эту часть чаще всего путают в средствах массовой информации и рисуют невозможное. Нигде нет ни единого упоминания, что все устройства станут одним целым. Все устройства станут единообразными.

Инициатива Xbox Play Anywhere

Это первое звено новой инициативы. Корпорация будет настаивать на выпуске всех своих игр с подобной функцией. Джейсон Рональд очень красиво обрисовал данное явление: «Разработчики понимают, что геймеры играют на разных устройствах, и им нужно иметь доступ к их игре в любое время и в любом месте». Он не говорил, что это жизненно важная функция для будущего Xbox, без которой он перестанет существовать и рухнет в обозримом будущем.

Семь лет назад я называл данную фишку главной и самой интересной в консолях мелкомягких. Но в те времена бренд был достаточно сильным. Теперь это больше нужно консоли, а не версиям игр для ПК.

Полноэкранный режим Big Picture Xbox App

Это второе звено новой инициативы. Не важно, за каким устройством вы предпочитаете сидеть — запуск игр должен быть везде одинаковым. От запуска гаджета до запуска игры должно проходить минимум времени и усилий. Полная синхронизация профилей, сохранений, достижений и прочего. Сквозной запуск в любое время на любом устройстве. Microsoft явно подвязывает геймеров к своим облакам.

реклама



Тут сделаю своё личное замечание — запуск с геймпада, сенсорного экрана и мышки происходит по-разному. Как они могут учитывать данную особенность в своих устройствах, мне непонятно.

Аксессуары для игр на разных устройствах

Это третье звено новой инициативы. Игры на всех устройствах должны автоматически адаптироваться под средства ввода. Подключая геймпад к ПК или планшету, игра без лишних телодвижений должна подгружать нужный профиль управления. Устройства автоматически определяют средства управления и возможное развитие событий. Steam пока что так не умеет: в нём есть поддержка контроллеров, но у каждой игры свои индивидуальные предпочтения.

Облачный гейминг и воспроизведение классики

На конференции было лишь одно упоминание про запуск легендарных проектов на новом устройстве — трансляция из облака. На любом устройстве, в любом разрешении и с любой частотой кадров. Вы можете запустить игры с любой платформы в любой момент времени на любом поддерживаемом устройстве. Про эмуляторы и нативный запуск на устройстве не было произнесено ни единого слова. Зато упомянули телевизоры с подключенным геймпадом.

Отдельно упоминалось улучшение игр с внедрением новых функций. Но данный момент оказался в рамках гипотетического представления. Представьте, что вы сможете получить полуремастер и насладиться им — наши инженеры над этим работают.

Универсальные SDK для разных платформ

реклама



Это пятое и самое главное звено новой инициативы. Игровые консоли не будут поддерживать игры с ПК. Акцент делается на универсальных инструментах, которые позволят создавать новый билд с минимальным вложением средств и сил. Microsoft упрощает и стандартизирует средства разработки для разных платформ. Более того, новые переносные гаджеты с общим пулом памяти они выделяют в особую категорию.

Новый DirectX позволит оптимизировать ограниченные ресурсы переносных устройств и оптимизирует их работу в новых условиях. Интересная концепция, которой нет у Steam. Вопрос лишь в скорости внедрения новых возможностей разработчиками.

Project Helix — это не название игровой консоли

В сети, на мой скромный взгляд, неправильно истолковали инициативу Microsoft. Изначально предполагалось, что работа идёт над гибридным устройством. Швейцарский нож, который может делать всё и сразу. Но нет. Это прозрачность и бесшовный переход между платформами. Объединение всего и вся для удобства пользователей.

Будущие консоли Xbox проекта Magnus

На презентации чётко и ясно звучало понятие «консоли». Не общие фразы, а как отдельное устройство. Устройства выделялись в отдельную категорию без перемешивания с другими гаджетами. Чётко подчеркнули, что инструменты разработчика уже готовятся и будут высылаться адресатам в 2027 году. Для разработки игр на ПК и подобных устройствах подобные приблуды не нужны. С вероятностью 99% можно утверждать, что консоли продолжат существовать.

Если верить вышесказанным концепциям, то выпуск игр на новых Xbox проекта Magnus перестанет быть затратным и будет делаться за копейки. Даже с аудиторией в 7–10 млн человек подобные порты будут легко окупаться.

Выпуск Steam на консолях Xbox

Отдельно подчеркну данный пункт. В рамках презентации не было ни единого слова или намёка на существование отдельных магазинов. Учитывая, что Project Helix — это стандартизация всего и вся под брендом Xbox, то со сторонними лаунчерами ничего не поменяется: они просто будут существовать параллельно, где это возможно. В анонсе Аши Шармы указывалась возможность запуска ПК-игр, которые великолепно компенсируются через Play Anywhere.

Послесловие

Microsoft переиграла саму себя. Если я всё правильно понял, то концепция «Это всё Xbox» остается, но ее донесение до народа оказалось неправильным. Дельцы из Купертино создают общий стиль, дизайн и прозрачность между всеми возможными устройствами. Делают общую экосистему для разных устройств с возможностью простого и единообразного запуска игр на разных устройствах. Сквозной профиль, сохранения, синхронизацию. Ничего сверхординарного. Просто удобство. Дополнительно думают о будущих возможностях и разработчиках, пропихивая свое видение будущих игр. Общие стандарты и общие инструменты для всех гаджетов.

Добавить в закладки

Теги

васютин xbox magnus project helix xbox gdc 2026 xbox xbox play anywhere инициатива будущее xbox консолей джейсон рональд xbox новая экосистема xbox новый directx xbox стратегия microsoft xbox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
29
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
4
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
4
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
7
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
ТМЗ начал осваивать производство 13-литрового двигателя КАМАЗ Р6
+
Компания Brevis запустила платформу для борьбы с созданными ИИ поддельными медиафайлами
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
Для флагмана Vivo X300 Ultra выпустили телеобъективы с фокусным расстоянием 200 и 400 мм
+
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
+
В Татарстане можно будет платить за проезд по трассам в мессенджере Max
+
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
1
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+
Intel официально представила процессоры Bartlett Lake только с производительными P-ядрами
+
Анонс RTX Mega Geometry в The Witcher 4, поддержка Path Tracing в 007 First Light и Control Resonant
+

Популярные статьи

Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
1
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
+
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
3
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
1

Сейчас обсуждают

Peter D.
11:27
Мда... оверы уже не те....
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
ExtenZ
10:56
поздно, товарищи!
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
randomXP
10:29
"Подскочил" Да там сейчас вообще нет смысла следить за флуктуациями, это считай боковик с большой волатильностью, который надо соответствующим образом скальпировать. Вот если бы он до 150 000 - вот эт...
Биткоин подскочил до 71,5 тыс. долларов, вызвав ликвидации шортов на 186 млн долларов
Spanta
10:22
Вот ещё бы поддержку 30 и 40 серии. В моем случае 3080.
Энтузиаст выпустил утилиту NV-UV для легкого андервольтинга видеокарт RTX 50 в один клик
Vassiss Puppkinn
10:20
Очевидно, инопланетяне специально взрывают, они добывают энергию для майнинга.
Астрономы обнаружили беспрецедентное место столкновения нейтронных звезд
OgoGoLog
10:14
К чему подсчёт цифр? Если это бренд - регистрируй его в роспатенте и пользуйся без перевода. Если это торговые слова-паразиты, то зачем впихивать это в вывески за 100500 млн рублей? Сам себе злой Бура...
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
OgoGoLog
10:10
Только арабы взяли цифры у индусов. А индусы - союзный народ. Так что можно.
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Purga
09:51
Об этом надо было думать ещё в 1980г..., когда только всё начиналось, а не в момент глобального трындеца в мире. В общем Дума или кто там, в своём репертуаре.
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Александр Филиппов
09:42
Интересно, как скоро европейские страны со своей зеленой повесточкой справятся с тем, что вылилось в океан и вылетело в атмосферу во время текущих событий на ближнем востоке?
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Yurexxx
07:55
То ли ещё будет!
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter