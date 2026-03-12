Джейсон Рональд, вице-президент Xbox по устройствам и экосистеме, официально подтвердил существование отдельного устройства Xbox. Игровым консолям — быть. Руководитель направления нового поколения Xbox на выставке GDC 2026 официально развеял все слухи и расставил все точки над i. Ведётся разработка сквозной экосистемы Xbox, нового API и нового устройства. Microsoft работает над улучшением игрового опыта на разных устройствах. Теперь всё чётко и понятно.

Предисловие

Как я люблю оригинальные слова и видео без пересказов третьих лиц и испорченного телефона. Уже неделю стоит шум, и мысли разных людей перемешиваются в комок разногласий. Вчера прошло выступление Джейсона Рональда на выставке GDC, и нам простым и понятным языком объяснили, какое будущее ждёт бренд Xbox. Что на самом деле задумали в Microsoft и почему это первая хорошая новость за последние три года об игровых консолях Microsoft. Ниже — краткий пересказ и расстановка правильных акцентов, увиденных мной.

Анонс нового DirectX

Нигде нет упоминаний, что это 13-я версия легендарного API. Звучит название «следующего поколения». Этой теме посвятили много времени. Большой акцент делался на новых технологиях и оптимизации передачи информации между жёстким диском и видеокартой. Microsoft прикладывает максимум усилий, чтобы сократить задержки из точки «A» в точку «Z» по пути следования данных. Тут вам и нейронное сжатие текстур, и прямая передача данных с накопителя в видеокарту, и перекладывание части расчётов с процессора на видеокарту. Список достаточно объёмный. Также в новый API войдёт большое число инструментов с упоминанием «нейро» в названии. Масштабирование, лучи, восстановление текстур, дорисовывание кадров и прочее. Всё звучало серьёзно и по-научному.

Унификация нескольких игровых платформ

Это главный лейтмотив всей игровой презентации. Microsoft работает над прозрачной экосистемой для разных устройств. Человек, запустивший игру на одном гаджете, должен легко и быстро переключиться на ту же игру на другом устройстве. Настройки меню, иконки, игры, сохранения, ачивки, друзья и прочее на всех устройствах должны быть одинаковыми. То есть главная цель IT-гиганта — сделать сквозную связь всех устройств с едиными стандартами.

Именно эту часть чаще всего путают в средствах массовой информации и рисуют невозможное. Нигде нет ни единого упоминания, что все устройства станут одним целым. Все устройства станут единообразными.

Инициатива Xbox Play Anywhere

Это первое звено новой инициативы. Корпорация будет настаивать на выпуске всех своих игр с подобной функцией. Джейсон Рональд очень красиво обрисовал данное явление: «Разработчики понимают, что геймеры играют на разных устройствах, и им нужно иметь доступ к их игре в любое время и в любом месте». Он не говорил, что это жизненно важная функция для будущего Xbox, без которой он перестанет существовать и рухнет в обозримом будущем.

Семь лет назад я называл данную фишку главной и самой интересной в консолях мелкомягких. Но в те времена бренд был достаточно сильным. Теперь это больше нужно консоли, а не версиям игр для ПК.

Полноэкранный режим Big Picture Xbox App

Это второе звено новой инициативы. Не важно, за каким устройством вы предпочитаете сидеть — запуск игр должен быть везде одинаковым. От запуска гаджета до запуска игры должно проходить минимум времени и усилий. Полная синхронизация профилей, сохранений, достижений и прочего. Сквозной запуск в любое время на любом устройстве. Microsoft явно подвязывает геймеров к своим облакам.

Тут сделаю своё личное замечание — запуск с геймпада, сенсорного экрана и мышки происходит по-разному. Как они могут учитывать данную особенность в своих устройствах, мне непонятно.

Аксессуары для игр на разных устройствах

Это третье звено новой инициативы. Игры на всех устройствах должны автоматически адаптироваться под средства ввода. Подключая геймпад к ПК или планшету, игра без лишних телодвижений должна подгружать нужный профиль управления. Устройства автоматически определяют средства управления и возможное развитие событий. Steam пока что так не умеет: в нём есть поддержка контроллеров, но у каждой игры свои индивидуальные предпочтения.

Облачный гейминг и воспроизведение классики

На конференции было лишь одно упоминание про запуск легендарных проектов на новом устройстве — трансляция из облака. На любом устройстве, в любом разрешении и с любой частотой кадров. Вы можете запустить игры с любой платформы в любой момент времени на любом поддерживаемом устройстве. Про эмуляторы и нативный запуск на устройстве не было произнесено ни единого слова. Зато упомянули телевизоры с подключенным геймпадом.

Отдельно упоминалось улучшение игр с внедрением новых функций. Но данный момент оказался в рамках гипотетического представления. Представьте, что вы сможете получить полуремастер и насладиться им — наши инженеры над этим работают.

Универсальные SDK для разных платформ

Это пятое и самое главное звено новой инициативы. Игровые консоли не будут поддерживать игры с ПК. Акцент делается на универсальных инструментах, которые позволят создавать новый билд с минимальным вложением средств и сил. Microsoft упрощает и стандартизирует средства разработки для разных платформ. Более того, новые переносные гаджеты с общим пулом памяти они выделяют в особую категорию.

Новый DirectX позволит оптимизировать ограниченные ресурсы переносных устройств и оптимизирует их работу в новых условиях. Интересная концепция, которой нет у Steam. Вопрос лишь в скорости внедрения новых возможностей разработчиками.

Project Helix — это не название игровой консоли

В сети, на мой скромный взгляд, неправильно истолковали инициативу Microsoft. Изначально предполагалось, что работа идёт над гибридным устройством. Швейцарский нож, который может делать всё и сразу. Но нет. Это прозрачность и бесшовный переход между платформами. Объединение всего и вся для удобства пользователей.

Будущие консоли Xbox проекта Magnus

На презентации чётко и ясно звучало понятие «консоли». Не общие фразы, а как отдельное устройство. Устройства выделялись в отдельную категорию без перемешивания с другими гаджетами. Чётко подчеркнули, что инструменты разработчика уже готовятся и будут высылаться адресатам в 2027 году. Для разработки игр на ПК и подобных устройствах подобные приблуды не нужны. С вероятностью 99% можно утверждать, что консоли продолжат существовать.

Если верить вышесказанным концепциям, то выпуск игр на новых Xbox проекта Magnus перестанет быть затратным и будет делаться за копейки. Даже с аудиторией в 7–10 млн человек подобные порты будут легко окупаться.

Выпуск Steam на консолях Xbox

Отдельно подчеркну данный пункт. В рамках презентации не было ни единого слова или намёка на существование отдельных магазинов. Учитывая, что Project Helix — это стандартизация всего и вся под брендом Xbox, то со сторонними лаунчерами ничего не поменяется: они просто будут существовать параллельно, где это возможно. В анонсе Аши Шармы указывалась возможность запуска ПК-игр, которые великолепно компенсируются через Play Anywhere.

Послесловие

Microsoft переиграла саму себя. Если я всё правильно понял, то концепция «Это всё Xbox» остается, но ее донесение до народа оказалось неправильным. Дельцы из Купертино создают общий стиль, дизайн и прозрачность между всеми возможными устройствами. Делают общую экосистему для разных устройств с возможностью простого и единообразного запуска игр на разных устройствах. Сквозной профиль, сохранения, синхронизацию. Ничего сверхординарного. Просто удобство. Дополнительно думают о будущих возможностях и разработчиках, пропихивая свое видение будущих игр. Общие стандарты и общие инструменты для всех гаджетов.