Долина царей даже два тысячелетия назад была туристическим местом, интересным не только египтянам

При изучении надписей в Долине царей в Египте археологи нашли доказательства того, что без малого два тысячелетия назад это место посещали жители Индии. На стенах гробниц исследователи смогли распознать примерно 30 надписей, оставленных на древнеиндийских языках.

В числе главных посетителей гробниц был человек, которого звали Чикай Корран. Своё имя он оставил как минимум восемь раз, используя древнетамильский язык. Этот факт расширяет представление о древних сетях путешествий и торговли, которые связывали Средиземноморье и Южную Азию.

Изображение: Timothee Sassolas

Долина царей находится недалеко от египетского города Луксор на западном берегу реки Нил. Здесь хоронили фараонов и другую местную знать во времена Нового царства.

Недавно открытые надписи были сделаны в I–III веках н. э., о чём рассказали на академической конференции по тамильской эпиграфике в городе Ченнаи. В то время Египет входил в состав Римской империи. Даже в то время Долина царей была историческим памятником и туристическим объектом. Привычки туристов за минувшие 2000 лет не изменились, и многие любили оставлять надписи в стиле «Здесь был я».

Чикай Корран проявил в этом деле особое усердие, отметившись как минимум в пяти гробницах. Над входом в гробницу фараона Рамзеса IX его надпись красуется на высоте 5–6 м. Язык, на котором были оставлены надписи, наводит на мысль, что этот человек прибыл из Южной Индии. Это означает, что он мог быть купцом, солдатом или дипломатом.

Изображение: Timothee Sassolas

Также были найдены надписи на трёх древнеиндийских языках, в том числе на санскрите. Надпись на санскрите оставил человек по имени Индранандин, назвавший себя посланником царя Кшахараты. Эта династия правила одним из регионов Индии в I веке н. э.

Ещё в начале XX века археологи нашли в гробницах Древнего Египта свыше 2000 надписей. Большая часть из них сделана на греческом и латинском языках.