Тесты проводились на YouTube-канале Bang4BuckPC Gamer

Энтузиаст YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer сравнил возможности видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и Nvidia GeForce RTX 5070 Ti в ряде игр, опубликовав свежее видео с результатами тестов.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

Кроме указанных видеокарт, тестовая сборка включала в себя процессор AMD Ryzen 9 9950X3D и 2x32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL30. В разрешении 4K видеокарта GeForce RTX 5070 Ti обогнала Radeon RX 9070 XT по средней частоте кадров в следующих играх:

Ashes of the Singularity (стандартные настройки, MSAA выкл.) — на 17%

Hitman 3 (лучшее качество симуляции, высокое качество текстур, RT вкл.) — на 10%

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (качество текстур Ultimate) — на 7%

Doom: The Dark Ages (качество Nightmare, FSR Ultra Performance, трассировка пути вкл.) — на 53%

В свою очередь, Radeon RX 9070 XT была чуть быстрее GeForce RTX 5070 Ti лишь в одной игре при разрешении 4K:

Monster Hunter Wilds (пресет Ultra) — на 1%

По результатам тестов в указанных играх видно, что GeForce RTX 5070 Ti выигрывает у Radeon RX 9070 XT в быстродействии. При этом за модель Nvidia придётся заплатить как минимум на 300 долларов больше.



