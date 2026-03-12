Компания Energizer (Energizer Holdings) готовит защищенный смартфон P30K Apex с аккумулятором емкостью 30 000 мАч.

Компания Energizer готовит к выпуску защищенный смартфон P30K Apex. Новинку оснастили аккумулятором емкостью 30 000 мАч. Производитель заявляет, что телефон способен работать до месяца в режиме ожидания или при умеренном использовании. Емкость батареи примерно равна суммарной емкости семи аккумуляторов iPhone 17 Pro.

Изображение - GizmoChina

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт через порт USB-C. Корпус защищен по стандарту IP69K — устройство не пропускает пыль и выдерживает воздействие воды под высоким давлением.

В аппарате установлен процессор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Дисплей имеет диагональ 6,95 дюйма и разрешение 2460 на 1080 пикселей, используется IPS-матрица.

Основная камера включает три модуля: главный на 200 мегапикселей, дополнительный на 50 мегапикселей и еще один на 5 мегапикселей. Фронтальная камера получила разрешение 50 мегапикселей.

Продажи Energizer P30K Apex начнутся в июне 2026 года по цене €399/$435.