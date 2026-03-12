Фрагмент пистолета был найден около немецкого посёлка Клетцке

На северо-востоке Германии в поле был обнаружен небольшой бронзовый фрагмент. Эта находка может быть самым старым среди найденных на территории Европы пистолетом. Археологи считают, что датой применения этого пистолета является 1390 год. Открытие заставляет работающих в сфере средневековой археологии заново подумать над вопросом о том, как быстро оружие на основе пороха распространялось по территории Европы в конце XIV века.

Изображение: www.ancient-origins.net

Фрагмент из бронзы имеет длину всего 6 см. В 2023 году его нашёл волонтёр Маттиас Дассе (Matthias Dasse) в процессе проведения полевых работ. Глава местного управления по охране культурного наследия Гордон Тальманн (Gordon Thalmann) описал этот фрагмент как переднюю часть ручной пушки. В феврале нынешнего года находку представили в рамках конференции государственных археологических властей Бранденбурга.

Историки полагают, что пистолет имеет отношение к осаде замка Клетцке 1390 года. Прежде самым старым пистолетом в Европе считался Танненбергбюхсе. Его нашли в руинах замка в Гессене, который был разрушен в 1399 году. Это бронзовая восьмигранная ручная пушка, которая в настоящее время хранится в музее в Нюрнберге.

Танненбергбюхсе. Изображение: Oliver H

После такого важного открытия археологи собираются продолжить работать на участке Клетцке. Археолог Кристоф Краускопф (Christof Krauskopf) полагает, что оружие было изготовлено не здесь, а было привезено осаждающими войсками.