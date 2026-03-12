Сдвоенная система может позволить запускать ИИ-модели с количеством параметров до 235 млрд.

Компания Sapphire готовится к выпуску производительного мини-ПК с гибридным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 для локальной работы с искусственным интеллектом. Прототип системы был представлен на выставке Embedded World 2026, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ComputerBase. Это не первый мини-ПК от Sapphire, но он представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с существующими системами EDGE AI среднего класса.

Источник изображений: ComputerBase

Что примечательно, компания Sapphire продемонстрировала совместную работу двух мини-ПК, один из которых выступал в роли хостовой системы, а другой расширял доступные вычислительные мощности и объём памяти. В теории, возможностей такой парной конфигурации может хватить для запуска больших языковых моделей с количеством параметров до 235 млрд.

На выставке две системы Sapphire были соединены с помощью портов USB-C, дальнейшее масштабирование осложняется отсутствием достаточного количества подходящих портов. Эта проблема может быть решена за счёт Ethernet соединения — в Sapphire работают над этим. По слухам, компания может продемонстрировать доработанные системы на выставке Computex 2026.