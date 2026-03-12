Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Sapphire показала кластер из двух мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395
Сдвоенная система может позволить запускать ИИ-модели с количеством параметров до 235 млрд.

Компания Sapphire готовится к выпуску производительного мини-ПК с гибридным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 для локальной работы с искусственным интеллектом. Прототип системы был представлен на выставке Embedded World 2026, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ComputerBase. Это не первый мини-ПК от Sapphire, но он представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с существующими системами EDGE AI среднего класса.

Источник изображений: ComputerBase

Может быть интересно

Что примечательно, компания Sapphire продемонстрировала совместную работу двух мини-ПК, один из которых выступал в роли хостовой системы, а другой расширял доступные вычислительные мощности и объём памяти. В теории, возможностей такой парной конфигурации может хватить для запуска больших языковых моделей с количеством параметров до 235 млрд.

На выставке две системы Sapphire были соединены с помощью портов USB-C, дальнейшее масштабирование осложняется отсутствием достаточного количества подходящих портов. Эта проблема может быть решена за счёт Ethernet соединения — в Sapphire работают над этим. По слухам, компания может продемонстрировать доработанные системы на выставке Computex 2026.

#amd #sapphire #мини-пк #strix halo
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
+
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Китай предупредил о риске глобального дефицита чипов из-за конфликта вокруг Nexperia
+
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
2
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
+
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
6
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
4
ТМЗ начал осваивать производство 13-литрового двигателя КАМАЗ Р6
+
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
+
Intel официально представила процессоры Bartlett Lake только с производительными P-ядрами
+
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
5
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
+
Компания Anbernic опубликовала полные технические характеристики консоли RG Vita Pro
+
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
1
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
3
Тутаевский моторный завод готовит производство новых рядных двигателей Р6
+

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
9
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
2
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
1
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
+

Сейчас обсуждают

unknown24
00:28
И сколько на адвокатов ушло чтобы за сломанный нос не сесть?
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Shatun29
23:58
Компенсировать отсутствие оцинковки может только рамный кузов либо дюралевые или пластиковые детали. А лучше лужёный кузов))))
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:55
Как и на автовазе основная прибыль не с машин, а с запчастей, поэтому нахера им делать качественный кузов, он же не будет ржаветь.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:52
А то раскатали губу под шумок взвинтить ценник)))) пусть теперь думают.
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Александр Дедок
23:12
В миллиграммах :)
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Roditch
22:58
Учитывая стоимость авто, оцинковку необходимо делать в круг.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
22:39
Если будет ценник вменяемый карты сметут, а с большим охватом дрова допиливать начнут и производитель и умельцы. Если ценник сопоставимый с NVIDIA и AMD, то только дефицит заставит их покупать и то не...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Shatun29
22:33
А зачем самим, если можно лохов из колоний напрячь? Это одна из причин развала СССР, помогать своими руками, за свой счёт, списывая долги кубометрами якобы "дружественным" странам, а пендосы доят коло...
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
lesik78
21:59
Где радостный верезг либерастов всех мастей?)
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
tHE-CROWD
20:19
Поддержка решит. Не так важно сколько она будет стоить если она не будет нормально работать. Дрова у всех последних продуктов даже не хромают, а сразу ломают ноги и далее кое-как костыляют.
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter