Китайская компания Lisuan Technology анонсировала игровую видеокарту Extreme LX 7G106 с 12 ГБ GDDR6. Производитель заявляет поддержку DX12 и готовность запускать современные требовательные игры, включая Cyberpunk 2077.

Lisuan Technology, молодой китайский производитель видеокарт из Шанхая, представила модель Extreme LX 7G106. По данным Videocardz, карта ориентирована на игровую аудиторию и оборудована 12 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддержкой современных графических API.

Изображение - Videocardz

Видеокарта Extreme LX 7G106 построена на 6-нм техпроцессе, имеет 192-битную шину памяти и 192 текстурных блока. Система охлаждения включает три вентилятора, карта занимает три слота в корпусе. Для подключения используются четыре порта DisplayPort 1.4a; разъемов HDMI у карты нет. Максимальное энергопотребление заявлено на уровне 225 Вт, что ставит карту в категорию среднего уровня.

Lisuan утверждает, что новая модель способна запускать Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Resident Evil 4 Remake и другие современные игры. Карта поддерживает DX12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0, обеспечивая совместимость с современными играми и приложениями.

Компания была основана пять лет назад бывшими сотрудниками S3 Graphics и использует инвестиции частных и государственных компаний для разработки GPU, способных конкурировать с Nvidia и AMD на китайском рынке. Новые решения для рабочих станций включают карты LX Ultra и LX PRO с 24 ГБ памяти и LX MAX с 12 ГБ. Все видеокарты Lisuan поддерживают процессоры Intel, AMD, Hygon, Loongson, Phytium и Zhaoxin, а также Windows и Linux-дистрибутивы, включая UOS, Ubuntu и Kylinsoft.

Extreme LX 7G106 поступит в продажу 18 июня через JD.com с последующим возможным глобальным запуском.