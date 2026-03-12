На предприятии «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) внедрили рационализаторское предложение, которое принесло существенную экономию. С момента запуска в 2025 году новая конструкция камеры сгорания авиационного двигателя позволила сэкономить свыше 20 миллионов рублей.

Сотрудник серийно-конструкторского отдела выступил с инициативой доработать камеру сгорания, взяв за основу уже проверенные решения с применением российских материалов при выпуске двигательных узлов. Предложение направили на экспертизу в «ОДК-Авиадвигатель», где подтвердили его обоснованность. После этого расчеты включили в официальную документацию.

Может быть интересно

Источник изображения: rostec.ru

В настоящее время этот же инженер возглавляет коллектив, занимающийся внедрением камер сгорания с низким уровнем выбросов, модернизацией систем розжига, продлением срока службы узлов и улучшением методов ремонта авиационных и промышленных двигателей.

На предприятии выстроена системная работа с рацпредложениями. Только за 2025 год 786 человек подали свыше 5,5 тысячи идей, направленных на оптимизацию производства. Почти 90% из них одобрили к практическому применению. Основные темы касаются сокращения издержек, исключения непроизводительных потерь и повышения эффективности труда.

Для подачи идей работает электронная платформа. Каждое предложение изучает комиссия, которая сопровождает его реализацию. Авторы получают вознаграждение, сумма которого привязана к полученному экономическому результату. В приоритете — технологические новшества, эргономика рабочих мест и безопасность труда.

По словам Андрея Ушакова, отвечающего за развитие производственной системы, непрерывное обновление технологий и конструкции закономерно для отрасли. Это позволяет удерживать качество на высоком уровне, соблюдать жесткие требования и контролировать затраты при выпуске двигателей.