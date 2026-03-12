Сайт Конференция
Global_Chronicles
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
Новый мобильный роутер от Huawei в разложенном виде повторяет букву X

Huawei провела мероприятие HarmonyOS Smart Home Technology Communication Event. Там инженеры показали новый мобильный роутер Wi-Fi X. Название устройство получило из-за складного корпуса — в разложенном виде он напоминает букву X.

У роутера есть дисплей, который показывает уровень заряда батареи, статус подключения, оператора и число устройств, которые пользуются сетью.

Может быть интересно

Внутри стоит аккумулятор на 12000 мАч. Производитель обещает 24 часа непрерывной работы. Для отвода тепла используется двухслойный графен — это должно защищать устройство от перегрева и падения скорости.

Wi-Fi X получил 16 встроенных сотовых антенн и систему приема сигнала на 360 градусов. Роутер поддерживает четырехканальную передачу и прием данных, а также агрегацию трех несущих частот. Пиковая скорость загрузки — 5,3 Гбит/с, выгрузки — 1000 Мбит/с.

Компания заявляет, что плавность потоковой передачи в зонах со слабым сигналом на 100% выше, чем у флагманских смартфонов. В перегруженных сетях показатель лучше на 50%. Маршрутизатор поддерживает стриминг в 4K и быструю передачу больших файлов.

Цены в Поднебесной на новинку различаются в зависимости от тарифа. Версия на 200 ГБ стоит 199 юаней (около 2290 рублей). Модификация на 350 ГБ — 299 юаней (3440 рублей). Более мощная версия с 500 ГБ обойдется в 399 юаней (4590 рублей).

* Все фото предоставлены компанией Huawei

#huawei #маршрутизатор #мобильный роутер #wi-fi x
Источник: huaweicentral.com
