Оценки пока невысоки. Да и в целом их немного.

На волне относительно большого, особенно в масштабах студии Spiders, успеха ролевой игры GreedFall разработчики в своё время решили создать новый проект в этой же вселенной. Так родилась идея приквела GreedFall II, который затем был переименован в GreedFall The Dying World, дабы не вводить геймеров в заблуждение.

Источник изображения: Spiders / Nacon.

Новый проект в серии пребывал в Steam по программе раннего доступа с сентября 2024 года, и вот, вчера вечером он из него вышел, получив статус полноценной завершённой игры.

События GreedFall The Dying World разворачиваются за три года до событий оригинальной игры. Наш протагонист — уроженец фигурировавшего в первой части острова Тир-Фради, которому, прямо как героям игр серии The Elder Scrolls, предстоит выбраться из неволи и найти себе место на континенте Гакан как в прямом, так и в переносном смысле.

За всё это время у GreedFall The Dying World скопилось всего несколько сотен отзывов, в сумме дающих 59-процентный «смешанный» рейтинг в Steam. Добавим сюда ещё и тот факт, что в плане цены девелоперы позиционируют своё творение как AAA-проект, и придём к выводу, что успеха игра в раннем доступе не добилась, как и, скорее всего, не добьётся и сейчас.