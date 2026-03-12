Что, в общем-то, естественно, учитывая в том числе состояние других игр этой категории.

На третьей части серии Heroes of Might and Magic выросло без преувеличения уже три поколения геймеров, если считать поколения через каждые 10 лет. Ситуация для игровой индустрии крайне неординарная, и по этой причине разработчики пытаются оседлать этот тренд и выпускать пошаговые стратегии, либо напоминающие «Героев III», либо открыто являющиеся их наследниками.

Насколько такой подход имеет право на жизнь, сказать пока затруднительно, тем более что оригинальная игра сохраняет колоссальную популярность. В частности, представители сервиса цифровой дистрибуции GOG, «поднявшегося» именно на продаже старых игр, сообщили, что в сегменте ретро-проектов самой продаваемой игрой в сервисе стала Heroes of Might and Magic III Complete Edition.

В подтверждение того, что третьи «Герои» связывают целые поколения, владельцами сервиса добавлена статистика, из которой следует, что почти половина тех, кто приобретают полное издание стратегии, моложе 25 лет. По мнению руководства GOG, это следствие того, что современные геймеры росли на Minecraft и Roblox, в которых графическая составляющая находится далеко на заднем плане.

Не стоит забывать также о том, что уже на протяжении не одного десятилетия группа фанатов обновляет и поддерживает третьих «Героев» посредством неофициального дополнения Horn of the Abyss (HotA). В начале этого года для HotA, к слову, вышло большое обновление с целым новым городом — Кронверком, являющихся обителью снежных эльфов, ётунов, кобольдов и их помощников. Другие ретро-игры ничем подобным похвастать в принципе не могут, поэтому «Третьи» здесь пребывают в заведомо привилегированном положении, что и отражено в статистике продаж.