В одном из прошлых блогов мы попробовали собрать игровой ПК начального уровня, который должен справляться с новыми играми, и даже максимально экономя на всем, получили сумму в 75000 рублей. И это ПК с видеокартой GeForce RTX 5050, всего лишь 16 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD объемом 512 ГБ. Да уж, ПК-гейминг становится всё более затратным занятием, и отдавать такие деньги, чтобы поиграть в игры, качество которых падает с каждым годом, готовы не все.

И немалое число геймеров вполне готово удовлетвориться еще меньшей производительностью ПК в играх, о чем говорит то, что старенькая видеокарта GeForce GTX 1650, которая даже не дотягивает по производительности до легендарной GeForce GTX 1060 из 2016 года, была в пятерке самых популярных видеокарт в Steam очень долгое время, вплоть до 2026 года. И если вы играете нечасто, в основном в игры прошлых лет, а запуская новые хиты, вполне готовы смириться с низкими настройками графики, то можно и не отдавать 75000 рублей за новый игровой ПК с минимально приемлемой производительностью.

реклама





Изображение: computerbase.de

А попытаться сэкономить, купив часть комплектующих на «Авито». И сегодня я предлагаю разобраться, во сколько обойдется игровой ПК, который потянет большинство новых игр и который обойдется вам в копейки по меркам 2026 года. Ведь часть его комплектующих, купленных на «Авито», будет дешевле, чем в магазинах и маркетплейсах, на 20-30%. Но мы будем искать там только те из них, которые наиболее надежны, долговечны и которые легко проверить при покупке.

Процессор

реклама





В первую очередь — это процессоры, наиболее надежные комплектующие ПК на сегодня. И наиболее подходящими в недорогой игровой ПК мне видятся две модели. Во-первых, процессор Intel Core i3‑12100F — представитель 12‑го поколения Intel Core, выпущенный в первом квартале 2022 года. Эта бюджетная модель построена на архитектуре Alder Lake‑S и ориентирована на сборку компьютеров начального уровня.

Изображение: Hardware Unboxed

Core i3‑12100F оснащён всего четырьмя ядрами и поддерживает 8 потоков благодаря технологии Hyper‑Threading, что по меркам 2026 года уже становится маловато для новых игр. Но за шестиядерный Core i5-12400F придется отдать гораздо больше. Тактовые частоты процессора невысоки: базовая частота всего 3,3 ГГц, а максимальная частота в режиме Turbo Boost — до 4,3 ГГц.

реклама





Объём кэш‑памяти третьего уровня равен 12 МБ и заметно уступает бюджетным моделям от AMD, объем кэша L1 равен 320 КБ, а кэша L2 — 5 МБ. Энергоэффективность — одно из главных преимуществ Core i3‑12100F, как и его потомков — Core i3‑13100F и Core i3‑14100F. Базовый TDP составляет очень скромные 58 Вт, а пиковое энергопотребление — 89 Вт, но таких показателей он может достигнуть только в режиме разгона на материнских платах с внешним тактовым генератором.

Изображение: Авито

В играх он будет потреблять и того меньше, так что на нем можно собрать очень тихий игровой ПК и при этом не переплачивать за кулер. Весомый плюс модели — поддержка PCI Express 5.0 и 4.0 (всего 20 линий), гарантирует высокую пропускную способность для подключения современных видеокарт, где количество линий PCIe для подключения равно всего восьми, а это почти все бюджетные модели на сегодня. Пригодится это и для быстрых NVMe SSD-накопителей и других устройств.

реклама





Изображение: Hardware Unboxed

Главный конкурент по цене и производительности для Core i3‑12100F сегодня — Ryzen 5 5500. Это шестиядерный процессор начального уровня, выпущенный в апреле 2022 года. Модель построена на архитектуре Zen 3 (ядро Cezanne) и поддерживает 12 потоков благодаря технологии SMT (аналог Hyper‑Threading у Intel). Тактовые частоты схожи с теми, что выдает Core i3‑12100F: базовая частота 3,6 ГГц, а максимальная частота буста — до 4,2 ГГц. Но главная фишка Ryzen 5 5500 — разблокированный множитель, который позволяет выполнять его ручной разгон на материнских платах с «B» чипсетом, AMD B450 или AMD B550.

Изображение: Авито

Кэш‑память L3 у этой модели в два раза меньше, чем у более быстрых шестиядерников для платформы AM4 — Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, и равна 16 МБ, кэш L1 — 384 КБ, а кэш L2 — 3 МБ. Энергопотребление у Ryzen 5 5500 небольшое, параметр TDP равен 65 Вт, и это тот редкий на сегодня случай, когда он практически совпадает с реальным энергопотреблением. Ryzen 5 5500 «ест» в тяжелых рабочих задачах как раз около 65 ватт, что лишь чуть больше, чем имеющий на два ядра меньше Core i3‑12100F.

Изображение: Hardware Unboxed

Но у модели есть серьезный минус в виде поддержки PCI Express только третьей версии. А всего доступно 20 линий PCI Express, как и у Core i3‑12100F. Для недорогих современных видеокарт шина PCI Express 3.0 будет означать падение FPS в некоторых сценариях, и Ryzen 5 5500 можно рекомендовать использовать в связке с видеокартами, имеющими 16 линий PCIe для подключения, например, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070, GeForce GTX 1660 SUPER или GeForce GTX 1660 Ti. Раньше производители видеокарт не экономили каждую копейку и оснащали шиной PCI Express с 16-ю линиями почти все модели.

Кулер для процессора

Изображение: Авито

Вне зависимости от того, какую модель вы выберете — Core i3‑12100F или Ryzen 5 5500, кулер для них тоже стоит поискать на «Авито». Это надежный компонент ПК, в котором обычно может сломаться только вентилятор, а его легко заменить самостоятельно. Зато цена будет гораздо ниже, чем на новые модели в магазинах.

Материнская плата

Изображение: Яндекс Маркет

А вот материнскую плату лучше купить новую, так как досконально проверить ее при покупке на «Авито» будет довольно сложно. И будет очень неприятно обнаружить после сборки ПК неработающий порт SATA, сетевую или даже звуковую карту, а это не редкость у подержанных материнских плат. Тем более, что и для Core i3‑12100F, и для Ryzen 5 5500 можно обойтись самыми дешевыми новыми моделями. Для Core i3‑12100F это будет плата на чипсете Intel H610, например, MSI PRO H610M-E.

Изображение: Яндекс Маркет

А для Ryzen 5 5500 — на чипсете AMD A520, брать для этого процессора материнскую плату на чипсете AMD B550 или даже AMD B450 нет особого смысла. Можно даже обойтись материнской платой без радиаторов на системе питания, 65 ватт максимального энергопотребления выдержит практически любой «питальник», а в играх будет и того меньше. Для Ryzen 5 5500 хорошо подойдет материнская плата MSI A520M-A PRO.

ОЗУ

Изображение: Авито

Теперь можно переходить к выбору ОЗУ, и этот компонент нашего ПК тоже будет куплен на «Авито», ведь оперативная память тоже весьма надежна и редко выходит из строя. Для недорогого компьютера вполне будет достаточно 16 ГБ ОЗУ DDR4, и гнаться за высокой частотой не стоит. Модули с частотой 3600 МГц уже стоят заметно дороже, а с нашими процессорами вполне можно обойтись частотой в 3200 МГц.

Видеокарта

Изображение: Авито

Видеокарту мы тоже будем искать на «Авито», а ее производительность будет зависеть в первую очередь от толщины вашего кошелька, а во-вторую — от системных требований тех игр, в которые вы собираетесь играть. Но я бы в любом случае не рекомендовал покупать на вторичном рынке дорогие комплектующие, ведь гарантии в большинстве случаев уже не будет. Для сборки на базе процессора Core i3‑12100F вполне можно искать на «Авито» новые модели с восемью линиями PCI Express для подключения — GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 3050 8 ГБ, Radeon RX 6600 и Radeon RX 7600.

Но я бы присматривался к GeForce RTX 5050 — производительность у нее отличная, хватит для всех новинок, а энергопотребление весьма невысокое. Да и поработать даже в игровом режиме эти видеокарты долго не успели, как и не застали майнинг. Из бюджетных моделей для нетребовательных игроков подойдут Radeon 6500 XT, Radeon RX 6400.

Для сборки на базе Ryzen 5 5500 стоит выбирать видеокарты с 16 линиями PCIe для подключения — Radeon RX 6700 XT, GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070. Из бюджетных видеокарт можно установить в пару к этому процессору GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 SUPER и даже GeForce GTX 1650. Да-да, даже у бюджетной модели GeForce GTX 1650 из 2019 года было 16 линий PCI Express для подключения.

SSD и HDD

Изображение: Авито

Накопители тоже можно искать на «Авито», и после того, как цены в магазинах на них практически удвоились, геймерам придется затянуть пояса и выбирать модели меньшего объема. Если не усердствовать в установке игр, в которые вы поиграете когда-нибудь потом, то сегодня вполне хватит SSD-накопителя объемом 256 ГБ, тем более что стоят такие модели на вторичном рынке очень дешево.

Но я бы рекомендовал поискать еще и жесткий диск небольшого объема с хорошими показателями S.M.A.R.T. Модели объемом 250-320 ГБ, которую можно купить всего за несколько сотен рублей, хватит для нетребовательных старых игр, чтобы не занимать ими драгоценное место на SSD, которого всегда мало. А еще для торрентов, файлов пользователя и бэкапов. Настроить ежедневный бэкап важных папок очень просто, а с HDD в качестве второго накопителя в ПК, даже довольно старым, это будет довольно надежно.

Блок питания

Изображение: Яндекс Маркет

А вот за блоком питания мы отправимся уже не на «Авито», а на маркетплейс, например, на Яндекс Маркет, так как покупать подержанный БП не стоит. Бюджетные модели стоят сегодня недорого, и лучше немного переплатить, но получить новую модель с гарантией, чем пусть и более мощную со вторичного рынка, но уже с подсохшими конденсаторами. Нам вполне хватит БП мощностью 550 ватт даже для сборки на видеокарте GeForce RTX 3070, которая потребляет 220 ватт. Например, Deepcool PF550.

Корпус ПК

Изображение: Авито

Корпус ПК тоже можно покупать на вторичном рынке, и для не слишком горячей сборки это может быть даже древний InWin или Foxconn с верхним расположением блока питания. Если честно, мне такие корпуса нравятся даже больше современных, с их «цветомузыкой» и металлом, который по толщине уже почти как фольга от шоколадки. Но и мощную сборку тоже вполне можно собрать в подобном корпусе, просто не надо закрывать боковую крышку и сделать обдув горячих компонентов, например видеокарты, вентилятором.

Итоги

Давайте теперь подсчитаем, во сколько обойдется наш ПК, который должен справляться со всеми новинками игр. Я бы взял сегодня такую конфигурацию:

Процессор Ryzen 5 5500 - 6000 рублей

Кулер простой - 500 рублей

Материнская плата - 4999 рублей

Оперативная память 16 ГБ DDR4 c частой 3200 МГц - 6000 рублей

Видеокарта GeForce RTX 3060 - 18000 рублей

SSD на 256 ГБ - 1500 рублей

HDD на 320 ГБ - 700 рублей

Блок питания - 3655 рублей

Корпус - 500 рублей

Итого - 41854 рубля

Весьма неплохая цена за ПК, у которого 12 ГБ видеопамяти на видеокарте и шесть достаточно быстрых ядер. На этом всё, надеюсь, этот блог позволит вам неплохо сэкономить, а под конец, как обычно, я предложу вам прочитать еще пару записей в моем блоге. Про то, как менялись мои игровые предпочтения за четверть века, и про сборку оптимального и мощного игрового ПК с бюджетом около 150000 рублей.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424