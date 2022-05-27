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Игры, созданные в одиночку

Можно ли разработать стоящую и популярную видеоигру без какой-либо посторонней помощи?
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В наши дни на создание даже не самых крупных игровых проектов уходят годы разработки, а в процессе их производства нередко задействованы десятки и даже сотни человек. Однако существуют люди, готовые взять на себя труд целых команд, которые в погоне за мечтой берутся за создание собственной видеоигры в одиночку.

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О детищах таких мечтателей, которые нередко тратят на создание игры мечты весомую часть своей жизни, мы сегодня и поговорим, а также постараемся понять, возможно ли всё-таки оставить значимый след в игровой индустрии без чьей-либо помощи.

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Cave Story

Детище японского разработчика Дайсукэ "Pixel" Амаей нередко называют одним из лучших платформеров в мире, сравнивая с такими культовыми сериями, как Metroid, Megaman и Blaster Master. И хотя на создание Cave Story не ушли миллионы долларов, а всю работу по её созданию проделал всего один человек, подобное сравнение вполне оправдано. 

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Дело в том, что Дайсукэ работал над важнейшим в своей жизни проектом более 5 лет (сама игира вышла в 2004 году), посвятив всего себя цели выпустить его, а когда наконец закончил — сделал его абсолютно бесплатным. Спустя некоторое время игра обрела невероятную популярность среди фанатов классических NES-игр, а поклонники начали портировать проект буквально на все устройства. На данный момент, благодаря преданному комьюнити, игра доступна на Windows, Mac OS X, Linux, GP2X, Xbox, PSP, Wii, Nintendo 3DS и даже Nintendo Switch.

В чём же секрет успеха Cave Story? Сам создатель отзывается о своём подходе следующим образом:

"Пусть игрок наслаждается игрой — если ему нравится игра, он будет играть в нее, и именно в это время он хочет узнать историю. Начните с игры, а не с истории"

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В отличие от игр конца 80-х - начала 90-х, на которую "пещерная история" так старается быть похожей, игра предлагает очень отзывчивое управление, приятный дизайн уровней, увлекательный геймплей, включающий в себя элементы квестов, захватывающую боевую систему и платформинговые секции, а главное — уникальный сюжет в формате "взрослой сказки", во многом напоминающий другую игру в сегодняшнем списке — Undertale — с той лишь оговоркой, что последняя вышла лишь через 11 лет после релиза Cave Story.

Начиная игру за никому неизвестного мальчика-робота, игрок знакомится с расой антропоморфных кроликов Мимига, которым очень уж нужна помощь, пробирается по кишащим монстрами локациям неизвестного ему острова, побеждает разных (зачастую — по-настоящему хардкорных) боссов, каждый из которых требует особого подхода и вооружения, а также непосредственно принимает решения, влияющие на концовку (их в Cave Story аж три штуки).

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Нельзя не обратить внимание и на шикарный саундтрек, стилизованный под классические мелодии с NES, которой поражает своей мелодичностью и помогает погрузиться в процесс.

Из всех игр в сегодняшней статье именно Cave Story по-настоящему повлияла на игровую индустрию, став классикой инди-жанра и вдохновив многие гораздо более обеспеченные команды на создание своих собственных видеоигровых проектов.


Bright Memory: Infinite

Оригинальная Bright Memory, вышедшая в 2020 году, стала своеобразной техно-демкой, поражающей игроков, которые узнавали, что за игрой стоит китайская студия FYQD, состоящая всего из одного человека. Однако гораздо более интересным в контексте нашей темы представляется сиквел оригинального проекта с подзаголовком Infinite, вышедший в 2021, который уже смело можно назвать полноценной игрой. И хотя средняя продолжительность прохождения тайтла составляет всего 120-180 минут, за это время игра раскрывается лучше, чем многие AAA-проекты за десятки часов.


Для начала стоит похвалить качество внутриигровых катсцен, а также работу над общей стилистикой проекта. Освещение, текстуры и анимации — всё визуальные элементы Bright Memory: Infinite выполнены на наивысшем уровне и нисколько не выбивают из погружения. Дизайн же оружия, локаций и противников, сочетающий в себе черты футуристического минимализма и классической китайской мифологии, сильно оживляет выбранный разработчиком сеттинг.

Геймплейно Infinite — динамичный шутер от первого лица с элементами слэшера (героиня умело орудует катаной в ближнем бою, рассекая противников аки Райден из Metal Gear Rising) и небольшим упором на применение способностей, которые, впрочем, слишком ситуативно и редко серьёзно помогают в бою. 


Конечно, не обошлось здесь и без минусов. Пытаясь расширить оригинальную формулу и разнообразить геймплей (хотя казалось бы — куда уж), разработчик добавил в своё детище больше платформинга, целую стелс-секцию и даже кастомизацию персонажа. Стоит ли говорить, что подобные нововведения скорее оттолкнули игроков, которые ожидали от FYQD того же динамичного геймплея, только с большей продолжительностью и в новой обёртке? А если ещё принять во внимание тот факт, что сюжет игры был откровенно слабым, становится понятно, отчего о триквеле речи пока не идёт.

Тем не менее, Bright Memory: Infinite остаётся в целом качественным продуктом, геймплей которого в целом окупает и без того небольшую цену проекта.


Papers, Please

Было бы наивно полагать, что вы совсем ничего не слышали о вышедшей в 2013 году Papers, Please. Популярность игры не обошла стороной русскоязычные страны, и детище Лукаса Поупа, в одиночку разработавшего игру за год (в 2012 он же выпустил The Republia Times, симулятор редактора известной газеты), действительно принесло известность своему создателю.

В игре вам предстоит взять на себя роль сотрудника миграционной службы вымышленной страны Арстоцка, которая с определённой частотой подвергается нападениям и провокациям со стороны жителей соседних стран. Как пограничник, игрок должен проверять документы пересекающих границу людей, а также решать, допущено ли будет лицо к пересечению границы. Выполнение работы приносит главному герою зарплату, а ошибки приводят к штрафам, что выливается во внутренние моральные конфликты игрока.

В интервью издательству Edge Поуп рассказал, что заинтересовался работой паспортных инспекторов и пограничников благодаря частым поездкам и путешествиям со своей женой. Решив, что их ежедневная работа может стать основной для глубокой и во многом философской игры, Поуп приступил к созданию Papers, Please.


Популярность не заставила себя долго ждать — уже через несколько месяцев после релиза об игре рассказывало каждое игровое издание, а многие даже называли проект Лукаса инди-игрой года. Несмотря на то, что сам создатель в интервью сайту VG247 сообщил, что его "до смерти тошнит от Papers, Please" и отказался от DLC, интерес игроков не угас. Выпущенная в 2021 году Mind Scanners от студии The Outer Zone, являющаяся идейным продолжением Papers, Please, лишний раз свидетельствует о подлинной глубине и важности разработанного Поупом проекта.


Undertale

Конечно, нельзя было не упомянуть и Undertale, сказочную RPG с необычайно глубоким сюжетом, разработанную в одиночку американским композитором Тоби Фоксом и вдохновлённую такими классическими проектами, как Earthbound и Mario & Luigi. Игра была полностью создана на движке Gamemaker Studio — в процессе работы над Undertale Тоби изучал азы программирования и осваивал соответствующее ПО. 

Особой похвалы заслуживает, конечно, саундтрек, над которым молодой разработчик трудился не меньше, чем над другими аспектами своего дебютного проекта, однако и сюжетная часть, и геймплей (в отличие от пошаговой боевой системы из классических RPG, в которых битвы с очередным головорезами быстро надоедали, в Undertale стычки с противниками разбавлялись динамичной мини-игрой, а у игрока появилась возможность сбежать из любой стычки или переубедить своих противников, решив проблему дипломатическим путём.

Такой спектр возможностей создавал определённую вариативность, что позволило Тоби добавить в Undertale несколько концовок — в зависимости от того, какого стиля прохождения придерживался игрок, в конце его ожидал добрый и радужный или, напротив, депрессивный и деморализующий финал.


Популярность игры не только вдохновила других разработчиков-одиночек на создание собственных проектов мечты, но и сформировала дружное, большое сообщество, которое остаётся активным и спустя 8 лет с релиза. Прямо сейчас Тоби работает над косвенным продолжением своего самого популярного проекта. Названием игры выбрана анаграмма оригинала — Deltarune — а 2 эпизода уже доступны для загрузки абсолютно бесплатно.


Stardew Valley

О создании Stardew Valley — симулятора фермера, вышедшего в 2016 году и серьёзно вдохновлённого серией классических игр Harvest Moon — подробно рассказал Джейсон Шрайер в своей книге "Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр", которую мы, конечно, рекомендуем к прочтению всем неравнодушным к игровой индустрии. 


Эрик Бароне, основатель и единственный сотрудник студии ConcernedApe, работал над игрой в течение долгих 5 лет, а когда она наконец вышла — продолжил поддерживать проект обновлениями, одно из которых добавило в Stardew Valley полноценный кооператив.

Тем не менее, разработка игры вовсе не была для Эрика простой — в процессе её создания он несколько раз был подвержен творческому выгоранию, был вынужден бросить работу и несколько лет жил исключительно на средства собственной девушки, отличавшейся невероятным терпением и доверием к своей второй половинке.


Как и другие проекты из сегодняшнего списка, детище Эрика Бароне породило целый жанр подобных игр, среди которых наиболее примечательными являются My Time at Portia, Graveyard Keeper и Moonlighter.

Кроме того, сам Бароне в данный момент работает над своим следующим проектом — Haunted Chocolatier — который призван превзойти своего предшественника, сохранив его наиболее выдающиеся черты.


Выводы

Сегодня мы рассмотрели только малую часть игр, созданных в одиночку по-настоящему творческими людьми. О некоторых из них вы, возможно, уже слышали, однако надеемся, что нам всё-таки удалось предложить вам что-то новенькое. Сегодняшние примеры призваны убедить всех, кто держит в голове идею о том самом "проекте мечты" в том, что создать что-либо по-настоящему замечательное в одиночку можно — пусть это и потребует невероятных усилий и, возможно, станет серьёзным жизненным испытанием. 

Тем не менее, никогда не бойтесь творить, ведь именно умение созидать делает человека человеком!

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видеоигры консоли игровая индустрия разработка stardew valley работа игр cave story undertale творчество
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