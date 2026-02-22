Компактная система охлаждения справилась со своей задачей, но нагрев ожидаемо выше, чем у большинства более крупных моделей.

Специалисты ресурса TechPowerUp опубликовали обзор компактной видеокарты Colorful iGame GeForce RTX 5070 Mini OC в формате Mini-ITX. Размеры видеокарты составляют 180×123×39,8 мм, она оснащается двухслотовой системой охлаждения с одним вентилятором. На момент написания это единственная подобная модель RTX 5070 на рынке, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Colorful

В обзоре TechPowerUp внимание уделяется ограниченным возможностям компактной системы охлаждения. При одинаковом уровне шума 35 дБА и мощности 250 Вт модель Colorful iGame Mini OC оказалась самой «горячей» среди участников сравнения — 81,1°C по температуре графического процессора.

Температура GPU в других партнёрских моделях RTX 5070 при тех же условиях тестирования находилась в диапазоне от 55,2 до 63,2°C. Температура графического процессора iGame GeForce RTX 5070 Mini OC как минимум на 18°C выше, по сравнению с другими моделями партнёров, но они оснащаются более крупными системами охлаждения.

Источник изображения: TechPowerUp

Температура видеокарты в режиме ожидания составляет 49°C при выключенном вентиляторе, что примерно на 9…12°C выше, чем у большинства других протестированных вариантов RTX 5070. В играх температура графического процессора достигает 74°C, а памяти — 70°C. При этом вентилятор вращается на скорости 3213 об/мин, что значительно превышает обороты вентиляторов в системах охлаждения других видеокарт.

Источник изображения: TechPowerUp

Colorful iGame GeForce RTX 5070 Mini OC является уникальной моделью и будет интересна тем, кто задумывается о сборке мощного и компактного игрового компьютера. Система охлаждения справляется со своей задачей, но уровень шума выше, чем у других более крупных видеокарт. По всей видимости, рассматриваемая модель продаётся только в Китае и на момент написания стоит более $720. Также были представлены модели Mini W OC в белой расцветке.