Для этого понадобилось модифицировать систему охлаждения.

Игровые ПК зачастую выгодно отличаются от ноутбуков более просторными корпусами и лучшим отводом излишков тепла от компонентов системы, поэтому эксперт YouTube-канала TrashBench решил модернизировать свой ноутбук, оснастив его более эффективной системой охлаждения, а затем сравнить результаты.

Для тестов использовался ПК, снабжённый процессором Intel Core i7-9700K и видеокартой GeForce GTX 1060 6 ГБ, которому противостоял ноутбук с процессором Intel Core i7-8750H и аналогичной видеокартой. Сначала эксперт модифицировал BIOS видеоадаптера ноутбука, увеличив TDP с 75 до 88 Вт, а далее протестировал обычный воздушный кулер в виде подставки, что не дало желаемого результата.

Может быть интересно

После этого ноутбук был разобран для модернизации системы охлаждения таким образом, чтобы излишки тепла от его ключевых компонентов отводились при помощи специальной охлаждающей жидкости и морозильной камеры.

Благодаря этому удалось значительно снизить температуру CPU и GPU – минимальные показатели составили 14 и -16 °C соответственно, что заметно меньше значения 70-72 °C в стоке. В процессе тестов температура GPU колебалась от 0 до -2 °C, а частота графического процессора была поднята на 388 МГц.

Источник фото: TrashBench/YouTube

Благодаря модернизации ноутбук не проиграл ПК ни в одной из протестированных игр, в Borderlands 3, Forza Horizon 5 и Far Cry 5 продемонстрировав одинаковые результаты, а в Gears of War, Tom Clancy's Ghost Recon, Cyberpunk 2077 и Shadow of the Tomb Raider оказавшись быстрее на 13, 4, 4 и 1 % соответственно.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424