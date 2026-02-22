32 ГБ памяти DDR5 в Китае от местных производителей стали стоить дороже $500

Несколько недель назад стала популярной мысль о том, что китайские производители памяти станут спасением для геймеров, желающих обновить свои компьютеры во времена RAMageddonа. Китайские производители вроде CXMT менее известны по всему миру, нежели глобальные корпорации Samsung, SK Hynix и Micron. Впрочем, Китай сам близок к переднему краю современных технологий, поэтому местному розничному рынку не потребовалось много времени, чтобы цены сравнялись с общими мировыми точками.

Сообщается, что 32 ГБ памяти DDR5 на популярной платформе JD.com стоят здесь 3 629 юаней или примерно $530. Эта цена на уровне стоимости памяти у ведущих мировых производителей.

По такой цене предлагает память бренд KingBank, который интегрирует память DDR5 производства CXMT в свои потребительские продукты. Не так давно эта компания предлагала приобрести 64 ГБ памяти DDR5-6000 более чем за $1000.

Как и гиганты вроде Samsung, CXMT собирается перевести значительную часть мощностей с производства памяти DRAM на HBM3, то есть встать на сторону корпоративных покупателей в ущерб простым желающим приобрести компьютер для личного пользования.