С момента запуска процессора Intel Core 2 Quad Q6600 прошло почти двадцать лет, что не помешало энтузиасту YouTube-канала Budget-Builds Official протестировать его в ряде популярных игр. Процессор Core 2 Quad Q6600, основанный на архитектуре Kentsfield и совместимый с Socket 775, имеет 4 ядра и 4 потока, 8 МБ L2-кэша и TDP на уровне 95 Вт.
Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube
Совместно с ним работала видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT, вышедшая в 2021 году и имеющая 12 ГБ видеопамяти. Кроме того, тестовый ПК был оснащён 8 ГБ оперативной памяти DDR3 и работал под управлением Windows 10, так как в Windows 11 возникли проблемы с драйверами. В разрешении 1080p сборка смогла показать следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Grand Theft Auto V Legacy (очень высокие настройки графики, AMD CHS) – 47 fps/33 fps
- Grand Theft Auto V Legacy (нормальные настройки, мягкие тени) – 52 fps/43 fps
- Black Mesa (настройки Ultra) – 44 fps/26 fps
- Black Mesa (низкие настройки) – 51 fps/33 fps
- BeamNG.drive (настройки Ultra, карта Jungle) – 15 fps/8 fps
- BeamNG.drive (низкие настройки, карта Jungle) – 32 fps/18 fps
- BeamNG.drive (самые низкие настройки, карта Jungle) – 53 fps/28 fps
- BeamNG.drive (настройки Ultra, карта Hill) – 48 fps/36 fps
- Mount & Blade II: Bannerlord (настройки Ultra, размер битвы 200, лок на 60 fps) – 53 fps/36 fps
- Mount & Blade II: Bannerlord (низкие настройки, размер битвы 200, лок на 60 fps) – 58 fps/32 fps
- PUBG: Battlegrounds (очень низкие настройки, DX11.1) – 15 fps/3 fps
- Cities: Skylines (высокие настройки) – 17 fps/5 fps
- Cities: Skylines (низкие настройки) – 22 fps/14 fps
- Fallout 4: Anniversary Edition (настройки Ultra) – 31 fps/11 fps
- Fallout 4: Anniversary Edition (низкие настройки) – 38 fps/29 fps
- Hitman (настройки Ultra, трассировка лучей вкл., Best) – 5 fps/4 fps
- Hitman (низкие настройки, трассировка лучей вкл., Base) – 34 fps/20 fps
- Hitman (низкие настройки, Base) – 38 fps/24 fps
- Crysis Remastered (пресет Can it Run Crysis?) – 24 fps/15 fps
- Crysis Remastered (низкие настройки) – 26 fps/16 fps
Энтузиаст отмечает, что для процессора, дебютировавшего почти 20 лет назад, Core 2 Quad Q6600 обеспечивает неплохие показатели частоты кадров в ряде случаев, но имеет одну существенную проблему — множество AAA-игр, выпущенных за последние несколько лет, включая свежие версии Cyberpunk 2077 и Fortnite, требуют современных наборов инструкций, поэтому данная модель запустить их не в состоянии.
