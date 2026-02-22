Топовая модель в титановом корпусе, с сапфировым стеклом, расширенными возможностями навигации и увеличенной автономностью

В новом поколении безель, тыльная крышка и кнопки выполнили из авиационного титана, а прикрытый сапфировым стеклом круглый AMOLED-дисплей (1.5") стал втрое ярче (3000 нит). Часы обладают двойной сертификацией для дайвинга и классом защиты 10 АТМ. Кроме того, гарантируется штатная работа при температуре до -30°C. Несмотря на сохранение веса (89.2 г), разработчикам удалось увеличить емкость батареи на 74% (870 мАч) – обещают работу до месяца без подзарядки и до 50 часов при активном GPS.

В T-Rex Ultra 2 предустановлены память 64 ГБ и детальные цветные глобальные карты. Длина выстроенного маршрута может достигать 100 км, а часы способны разбивать его на участки и показывать профиль высот. Можно устанавливать ключевые ориентиры – источники воды, укрытия и прочее. Двухдиапазонный GPS-модуль поддерживает работу с 6 спутниковыми группировками.

Динамик и микрофон могут быть использованы для звонков по Bluetooth. Поддерживаются офлайн-воспроизведение музыки, регулировка темпа с учетом местности и запись звуковых заметок в процессе тренировок. Яркий двухрежимный фонарик поможет подсветить дорогу или подать сигнал SOS. Поддерживается более 150 спортивных режимов.

Для детального анализа метрик и ИИ-рекомендаций предусмотрено фирменное приложение Zepp. Amazfit T-Rex Ultra 2 уже доступны в российских магазинах по цене 49 990 руб.