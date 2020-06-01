Подборка практичных товаров с AliExpress: паяльник с автоподачей припоя, походная печь и другие
Паяльник с автоподачей припоя
Очень удобный паяльник в виде пистолета подает материал прямо к месту пайки. Он имеет мощность 60 Вт. Этого вполне достаточно для использования в домашних условиях. Нагревательный элемент у такого пистолета керамический.
Катушка с проволокой для припоя находится в задней части корпуса. Подача проволоки к месту припоя происходит при нажатии курка.
Доступна доставка из России.
Цена: $18.64
Походная печь
Компактная разборная печь выручает, когда нужно приготовить еду на природе. Она сделана из очень качественного, но при этом легкого материала. Ее легко можно разобрать и собрать. В разобранном виде она помещается в специальную сумку, идущую в комплекте.
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Можно носить ее даже в рюкзаке. Удобно то, что печь работает на разных видах топлива: газ, дрова, уголь. Можно использовать и специальное спрессованное топливо, которое не займет много места в походной сумке.
Цена: $4.75 - 37.91
Универсальный разводной ключ
рекламаПри помощи такого разводного ключа можно открутить или закрутить не только металлические гайки, но и пластиковые фиксаторы, с которыми сложно работать без специального инструмента.
У этого ключа переворачивающаяся подвижная часть. Его рабочий диапазон составляет 16-68 мм. Это больше, чем у стандартных разводных ключей.
Цена: $10.99 - 13.74
Цанговый нож со сменными лезвиями
Инструмент незаменим для точного вырезания небольших деталей из материалов в виде тонкого листа: картона, пластика или кожи. Его можно использовать и для резьбы по дереву. Нож позволяет вырезать даже очень сложные фигуры.
Его рукоятка сконструирована таким образом, чтобы можно было фиксировать лезвия в разных положениях. У зажима цангового типа есть завинчивающийся фиксатор. В комплекте идут 5 сменных лезвий.
Цена: $0.68 - 1.10
Электронный микроскоп
Такая вещь станет незаменимой для тех, кто выполняет мелкий ремонт или просто любит рассматривать предметы в увеличенном виде. Этот прибор увеличивает изображение в 600 раз. Это позволяет рассмотреть мельчайшие детали любого объекта.
Микроскоп снабжен экраном с диагональю 4,3 дюйма и мощной подсветкой. Платформа сделана из качественного алюминия.
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Доступна доставка из России.
Цена: $27.38 - 65.00
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