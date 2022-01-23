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Недорогие и полезные товары с AliExpress: компьютерное кресло, MP3-плеер, парктроник и другое

Всем привет, постараюсь всех порадовать интересными товарами, которые нашёл на Alixpress, которые меня заинтересовали. Надеюсь вы найдете что-то для себя.
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Панель в авто

Встраиваемая панель для салона авто, имеет очень стильное внешнее оформление приборов как на морских суднах, подсвечено светодиодными индикаторами.

Используется для питания потребителей мобильного класса через 2 порта usb, есть прикуриватель на 12 вольт, тумблера управления вентилятором, обогревом и кондиционером.

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Цена $13.51 - 29.78

Парктроник Eunavi

Автоматический парктроник, представляет собой систему светодиодные датчики которые оповещают водителя о расстояние до предметов во время выполнения маневра. Датчики проводные с питанием 12 вольт, устанавливаются непосредственно на бампер авто.

В салоне автомобиля устанавливается безвольный дисплей на котором можно контролировать дистанцию. Система позволяет работать в диапазоне от 0 до 2,5 м, при температурах от минус 20 до 70 градусов.

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MP3-плеер RUIZU D16

Гаджет со встроенным хранилищем на 8гб. Емкостной сенсорный экран с диагональю 2,4 дюйма, работает от системы Android, поддерживает различные аудио-видео форматы воспроизведения. Время автономной работы до 65 часов. Есть также разъем 3,5 мм под наушники. Можно взять с собой на прогулку, пробежку, для занятий спортом на открытом воздухе, а также в зале.

У него есть боковые кнопки управление громкостью, и переключением треков. Поддерживает функцию радиостанции, диктофон. Реализована беспроводная связь при помощи Bluetooth канала, подходит для подключения беспроводных наушников.

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Цена $30.40 - 59.85

Кресло Бюрократ CH-695NLT

Данная модель отлично подходит как для дома, так и для офиса. Для более комфортного использования предусмотрены колесики, которые обеспечивают устойчивость на любой поверхности. Используя газлифт, вы сможете отрегулировать необходимую высоту кресла, а наличие подлокотников никого не оставит равнодушным.

Спинка с сеткой позволит вам равномерно распределить нагрузку по всему позвоночнику, тем самым вы не будете ощущать усталости на протяжении всего дня.

В квартире такой стул займёт минимум пространства и его в случае чего можно быстро разобрать и перевезти. Помимо всего он весит примерно 10 кг. Выдерживает вес до 120 кг.

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Цена $38.07

Безмен LuazON LV-403

Этот электронный безмен будет полезен в любом доме. Максимальная нагрузки составляет 40 кг. Устройство работает от 2 батареек типа ААА, в комплекте их нет. На корпусе есть электронное табло для отображения данных. 

Данный товар заказали 3361 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $3.97 (до 1 февраля действует промокод SKIDSALE100)

Мужской кошелек из натуральной кожи

Это отличный мужской кошелек от компании Contact’S. Он сделан из натуральной коровьей кожи. Кошелек очень качественный. Выглядит стильно и презентабельно. Внутри расположено много кармашков и отсеков. Такой кошелек будет отличным подарком для папы, мужа, молодого человека и т.д. На выбор есть 3 цвета. Стоимость кошелька составляет 1543 рубля.

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Цена $19.24

Набор магнитных насадок

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Набор отвёрток шестигранным наконечником, используется как с механическим такой электроинструментом. В комплекте 12 различных насадок с крестообразных, плоской, шестигранный, звёздочка образной формой.

Комплект изготовлен из легированной стали с прочностью 60 единиц, длина составляет от 5 до 100 мм. Биты применяется при сборке, мелком ремонте, монтаже. Размер хвостовика 6,35 мм.

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Цена $4.30 - 110.59

Умный дверной замок со сканером отпечатков пальцев

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Водонепроницаемый замок, можно повесить на ящик, чемодан, велосипед, дверь. Изготовлен из цинкового сплава, имеет прочный механизм. Замок можно открыть как ключом, так и при помощи отпечатка пальца. Размер изделия 88 на 53 мм, вес 250 грамм.

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Цена $22.05 - 36.04

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