Недорогие и полезные товары с AliExpress: компьютерное кресло, MP3-плеер, парктроник и другое
Панель в авто
Встраиваемая панель для салона авто, имеет очень стильное внешнее оформление приборов как на морских суднах, подсвечено светодиодными индикаторами.
Используется для питания потребителей мобильного класса через 2 порта usb, есть прикуриватель на 12 вольт, тумблера управления вентилятором, обогревом и кондиционером.
реклама
Цена $13.51 - 29.78
Парктроник Eunavi
Автоматический парктроник, представляет собой систему светодиодные датчики которые оповещают водителя о расстояние до предметов во время выполнения маневра. Датчики проводные с питанием 12 вольт, устанавливаются непосредственно на бампер авто.
В салоне автомобиля устанавливается безвольный дисплей на котором можно контролировать дистанцию. Система позволяет работать в диапазоне от 0 до 2,5 м, при температурах от минус 20 до 70 градусов.
Цена $8.08 - 19.46
MP3-плеер RUIZU D16
Гаджет со встроенным хранилищем на 8гб. Емкостной сенсорный экран с диагональю 2,4 дюйма, работает от системы Android, поддерживает различные аудио-видео форматы воспроизведения. Время автономной работы до 65 часов. Есть также разъем 3,5 мм под наушники. Можно взять с собой на прогулку, пробежку, для занятий спортом на открытом воздухе, а также в зале.
У него есть боковые кнопки управление громкостью, и переключением треков. Поддерживает функцию радиостанции, диктофон. Реализована беспроводная связь при помощи Bluetooth канала, подходит для подключения беспроводных наушников.
реклама
Цена $30.40 - 59.85
Кресло Бюрократ CH-695NLT
Данная модель отлично подходит как для дома, так и для офиса. Для более комфортного использования предусмотрены колесики, которые обеспечивают устойчивость на любой поверхности. Используя газлифт, вы сможете отрегулировать необходимую высоту кресла, а наличие подлокотников никого не оставит равнодушным.
Спинка с сеткой позволит вам равномерно распределить нагрузку по всему позвоночнику, тем самым вы не будете ощущать усталости на протяжении всего дня.
В квартире такой стул займёт минимум пространства и его в случае чего можно быстро разобрать и перевезти. Помимо всего он весит примерно 10 кг. Выдерживает вес до 120 кг.
Цена $38.07
Безмен LuazON LV-403
Этот электронный безмен будет полезен в любом доме. Максимальная нагрузки составляет 40 кг. Устройство работает от 2 батареек типа ААА, в комплекте их нет. На корпусе есть электронное табло для отображения данных.
Данный товар заказали 3361 раз, есть большое количество положительных отзывов.
Цена $3.97 (до 1 февраля действует промокод SKIDSALE100)
Мужской кошелек из натуральной кожи
Это отличный мужской кошелек от компании Contact’S. Он сделан из натуральной коровьей кожи. Кошелек очень качественный. Выглядит стильно и презентабельно. Внутри расположено много кармашков и отсеков. Такой кошелек будет отличным подарком для папы, мужа, молодого человека и т.д. На выбор есть 3 цвета. Стоимость кошелька составляет 1543 рубля.
Цена $19.24
Набор магнитных насадок
реклама
Набор отвёрток шестигранным наконечником, используется как с механическим такой электроинструментом. В комплекте 12 различных насадок с крестообразных, плоской, шестигранный, звёздочка образной формой.
Комплект изготовлен из легированной стали с прочностью 60 единиц, длина составляет от 5 до 100 мм. Биты применяется при сборке, мелком ремонте, монтаже. Размер хвостовика 6,35 мм.
Цена $4.30 - 110.59
Умный дверной замок со сканером отпечатков пальцев
реклама
Водонепроницаемый замок, можно повесить на ящик, чемодан, велосипед, дверь. Изготовлен из цинкового сплава, имеет прочный механизм. Замок можно открыть как ключом, так и при помощи отпечатка пальца. Размер изделия 88 на 53 мм, вес 250 грамм.
Цена $22.05 - 36.04
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила