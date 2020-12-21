Отличная многофункциональная передняя панель. Исходя из данных о температуре, которые выводятся на дисплей, можно вручную регулировать интенсивность работы кулеров внутри корпуса. Работают два полноценных USB 3,0, карты памяти прекрасно читаются. Есть выходы на наушники и микрофон. В комплекте крепежные винты и провода для подключения, установка драйверов не требуется.

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Цена $16.27

Вакуумный упаковщик поможет сохранить продукты свежими. Можно упаковывать мясо, рыбу, овощи. ягоды, крупы и напитки. Пользоваться очень легко, пакет запаивается одним нажатием. Сверху есть резак, что очень удобно, им можно обрезать пакет. На пробке от бутылки можно поставить дату упаковки, есть такая функция.

В набор входят упаковочные пакеты, пробка для бутылки, вакуумный шланг и шнур питания.

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Цена

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О пользе соляных ламп известно давно, но такой девайс получил ещё больше преимуществ. А всё благодаря тому, что для его наполнения использовалась гималайская соль со всеми ее уникальными свойствами. И прежде всего, речь идёт об очищающих воздух отрицательных ионах, которые способны выделяться при нагревании соли, способствуя тем самым общему укреплению иммунной системы. А ещё у светильника очень стильный дизайн, выгодно выделяющий его на фоне аналогичной продукции.

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Цена $9.02 - 20.52

Представляю Вашему вниманию бюджетный смартфон от Китайского бренда Blackview, модель A80. Этот девайс оснащен восьмиядерным процессором Helio A25, 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами ПЗУ. Экран смартфона - 6,49 дюйма с HD разрешением. Емкость аккумулятора - 4680 мАч. Данная модель, несмотря на свою цену, имеет даже встроенный модуль NFC. Такой смартфон, конечно же не игровой, но посмотреть фильмы, посерфить интернет, пользоваться соцсетями - это все возможно. Устройство продается в трех цветах. Цена составляет 7485 рублей.

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Цена $98.99

Удобное решение для эргономичного размещения вещей внутри салона автомобиля. Сумка будет актуальной для тех, у кого достаточно пространства под сиденьями автомобиля, чтобы туда разместить сумку. Сама сумка изготовлена из крепкого материала Оксфорд. На данный момент сумку приобрели 15 раз, отрицательные отзывы отсутствуют.

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Цена $34.37

Набор гелевых стержней с синими или чёрными чернилами на выбор. В набор входят: пятьдесят штук стрежней, две ручки и резинка. По наличию в составе резинки, я думаю, вы уже догадались, что они не совсем обычные. Да, вы без проблем можете стереть то, что написали. И не надо тереть бумагу до дыр, стирается легко и бесследно.

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Цена $3.53 / набор (53 шт.)

Этот гаджет позволит Вам забыть об уборке — робот-пылесос хоть и компактен, но очень функционален. Он может делать сухую и влажную уборку, а некоторые модели оснащены ещё и ультрафиолетовой лампой, уничтожающей вредные бактерии, вирусы, аллергены.

Расписание и алгоритм уборки можно запрограммировать: управляется устройство через приложение на смартфоне. Робот отсканирует помещение с помощью высокоточных навигационных датчиков, а после загрузит карту непосредственно в приложение. Человеку останется просто указать зону уборки и выбрать её тип.

Даже если во время работы у гаджета сядет аккумулятор, а вас не будет рядом, пылесос самостоятельно доберётся до зарядной станции и восстановит работоспособность. А после закончит уборку. Работать без подзарядки гаджет может два часа, а этого, поверьте, хватит, чтобы пропылесосить и вымыть полы даже в очень большой квартире. За качество уборки тоже можно не волноваться: робот справится не хуже обычного пылесоса. А мама в это время пусть общается с подругами за чашкой чая или посмотрит любимый сериал.

И помните, что самым главным новогодним подарком для наших дорогих мам и пап являются любовь, забота и внимание детей. А всё остальное лишь приятные и полезные дополнения.

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Цена $527.87