Интересные товары с Aliexpress: видеокарта, процессор AMD Ryzen 7 и другое
Глобальная версия Nubia Alpha
Новая модель умных часов от известного китайского бренда. Устройство использует 4,01 oled-экран с соотношением сторон 36:9 при разрешении 960 х 192 пикселей. Гибкий дисплей, можно легко использовать путем прокрутки влево и вправо. Вверх и вниз. Четырехъядерный процессор Snapdragon, ОЗУ IGB + 8 Гб ПЗУ обеспечивает мощность вашего телефона. Местная батарея емкостью 500 мАч обеспечит до двух дней автономности. Для видеозвонков в устройство встроена 5-мегапиксельная камера (f/2.2). Профессиональные модули мониторинга здоровья помогут вам контролировать состояние здоровья в реальном времени.
Цена $148.36
Видеокарта
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Представляю Вам игровую видеокарту последнего поколения от компании nVidia GeForce. Это модель RTX 3070. Карточка имеет 8 гигабайт новейшей видопамяти GDDR6, разрядность шины 256 бит. Система охлаждения включает в себя 3 вентилятора. Частота ядра - 1815 МГц. Частота памяти - 14 000 МГц. Цена видеокарты составляет 59 175 рублей + бесплатная доставка из России, TMall.
Цена $775.18
Процессор AMD Ryzen 7 1700
Король бюджетного сегмента - Ryzen 7 1700, за цену в 10 тысяч рублей. Процессор AMD Ryzen 7 1700 изготавливается в соответствии с технологическим процессом 14 нм, благодаря чему обеспечивается высокая производительность вкупе с низким потреблением энергии и выделением тепла. Низкая цена данного процессора обусловлена уже не молодой архитектурой Summit Ridge. Процессор AMD Ryzen 7 1700 будет незаменим в сборке компьютера, предназначенного для работы с ресурсоемкими приложениями, включая современные игры. Кэш третьего уровня в размере 16 Мб обеспечит дополнительную скорость при обработке часто используемых данных. Данный камень не потребует апгрейда ещё 3 года минимум, а если не будет хватать мощности, Ryzen всегда можно разогнать, стоит лишь отталкиваться от чипсета материнской платы B450 или X470.
Цена $130.49
Модуль датчика движения
Высокопроизводительный гаджет, работает на частоте 2,4 до 5,8 ГГц. Есть специальный сенсорный модуль через который проходит сигнал. Датчик можно установить в охранные системы, сигнализации, радары.
Устройство устанавливается непосредственно в физическую цепь, сигнала датчика работать при различных температурах, влажности воздуха, пыли, шума, света и различных помех.
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Игровая клавиатура с подсветкой
Компьютерная клавиатура с RGB-подсветкой клавиш. Отличный вариант для геймеров, которые любят такие штуки с подсветкой. В продаже есть с русскими символами. Спереди имеется ниша под смартфон. Очень удобно, когда вам нужно сразу два экрана, например, общаетесь по видеосвязи.
Цена $9.79 - 26.59
Беспроводная клавиатура
Это отличная и эргономичная беспроводная клавиатура MIIIW. Она имеет весьма интересный дизайн. Клавиши - круглые. Их количество - 85. Клавиатура работает в двух режимах - по Bluetooth, либо с USB приемником 2,4 ГГц. Материалы изготовления - алюминиевый сплав и АБС пластик. Девайс совместим со всеми популярными операционными системами. Размер - 32 x 12,5 x 2,45 сантиметров. На выбор есть 3 расцветки. Единственный минус - отсутствует русская раскладка. Но всегда можно приобрести наклейки. Цена клавиатуры составляет 2707 рублей.
Цена $35.33
Складная беспроводная мышь
Следующий девайс точно оценят те, кто много работает за ноутбуком, особенно в дороге — это гибкая беспроводная мышка для компьютера.
Не очень удобно таскать с собой огромную мышь с длинным проводом, хотя и обычные беспроводные мышки, тоже занимают много места в сумке, но эта модель не реально удобна как в использовании, так и в транспортировке. Данная мышь подключается к другим устройствам по bluetooth. Включать её довольно просто, достаточно согнуть корпус до щелчка и соответственно, чтобы выключить устройство, нужно просто вернуть его в исходное положение. Только перед началом работы, не забудьте вставить батарейки, а еще сгибайте гаджет аккуратно, а то еще сложите мышку пополам в первый же день.
Цена $14.88
Лампы с логотипом авто
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Комплект светодиодных светильников для легковых автомобилей. Эти удобные встраиваемые лампы в металлическом алюминиевом корпусе с мощностью 5вт подключается к постоянному току напряжением 12В. Комплект устанавливается в передний бампер.
Подключается через контактные пару проводов плюсовой и минусовой полярности. Управление лампами можно вывести на консоль отдельную панель с кнопкой.
Цена $4.83
Эко-наклейка для домашнего декора
Наклейка используется для создания декора в комнате, выполняет роль дополнительного освещения. Лента светится в темноте. Изготовлена из ПВХ материала, на ленту нанесено отражающее свет покрытие.
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Наклейка легко крепится на различные поверхности, она представляет собой ой 140 и 400 см в длину с шириной полоски 2 см. Подойдёт для пола, потолков и стен.
Цена $1.39 - 3.20
Набор елочных украшений (10 штук)
Симпатичный набор украшений. Мне понравилось, что там не просто обычные шарики, а всякие звездочки, конфетки и елочки. Стильно, в одинаковом цвете. И, к слову, их не обязательно вешать на елку, можно повесить на гирлянду из мишуры или лампочек.
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Цена $1.49
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