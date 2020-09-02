Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Bluetooth модуль, смарт ТВ приставка и другое
Bluetooth модуль
Это аудио модуль для воспроизведения музыки, таким часто заменяют штатное головное устройство на старой акустике в случае её поломки или в целях "апгрейда". Ведь на старых устройствах редко встретишь возможность воспроизведения музыки с телефона по Bluetooth, да и слотов USB зачастую нет.
Модуль поддерживает несколько режимов воспроизведения, на шкале громкости 30 делений, есть функция выбора случайного трека с флешки. Фоновых шумов нет, а основной минус у девайса - слабый прием FM-сигнала.Посмотреть товар
Цена $9.70
Умный переключатель Itead Sonoff
Этот модуль работает с Wi-Fi сетями, внутри установлены два реле на 220 вольт. При правильном подключении и настройки ПО вы можете управлять этим реле с помощью своего смартфона из любой точки планеты, где есть интернет. К примеру едите в метро и не помните выключили или нет телевизор, зашли в смартфон и проверили. Если не выключили, нажимаем на кнопочку и ваше устройство за много километров от вас выключиться автоматически.
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Цена $10.94
Беспроводное зарядное устройство
А это беспроводное зарядное устройство от компании OCDAY. Эта зарядка - встраиваемая в мебель (в основном в столешницу). Максимальная мощность девайса - 10 Вт (быстрая зарядка). Если Ваша столешница имеет небольшую толщину материала, то зарядку можно просто приклеить снизу на двусторонний скотч (идет в комплекте).
Цена $8.33 - 14.40
Метеостанция
Беспроводной девайс, показывает температуру, давление, влажность. Есть функция будильника, а также прогноз погоды на ближайшее время. У системы есть 3 канальный датчик, устанавливаемый на улице, для сбора данных.
Частота радиопередачи 2,868 м герц. Максимальный диапазон измерений от - 40 до 60 градусов. Размер устройства 20 на 10 см, питание от батареек типа ААА.
Цена $39.99 - 57.96
USB флеш-накопитель
Часто теряете флешки? Теперь проблема решена. Китайцы умудрились встроить флеш-накопитель с различной ёмкостью в такие вот яркие, красочные, удобные, разноцветные браслеты. Теперь вам не нужно искать, куда бы положить флешку, чтобы она не потерялась. Она всегда будет у вас под рукой, а вернее на руке.
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Легко считывается на высокой скорости и нет необходимости в дополнительном источнике питания. Есть возможность выбрать оптимальный для вас объём ёмкости от 4 до 64 Гб.
Цена $4.15 - 6.66
ТВ-приставка
Смарт приставка к телевизору которая позволит смотреть фильмы, ютуб и выходить в интернет даже с древнего телевизора. Так много в последнее время стало вещей со словом смарт в названии и не все из них полезные, но это как раз удачный вариант. Посмотреть товар
Цена $25.25 - 40.88
Электрическая отвертка
Электрическая мини отвертка с беспроводным питание от аккумулятора на 400 ма.ч. в наборе есть 26 различных бит для мелкого ремонта и монтажа.
Предусмотрен встроенный фонарик, скорость вращения 250 оборотов в мин, есть переключатель скоростей в трех положениях. Питание от 4 вольт. Размер инструмента 183 на 35 мм. Вес 260 грамм.Посмотреть товар
Цена $38.99 - 42.89
Брелок с гравировкой
Недорогой брелок, который сможет помочь отыскать потерянные ключи от автомобиля. Сам брелок представляет из себя кольцо на ключ и прямоугольную, металлическую пластинку, на которой можно заказать гравировку номера автомобиля, свой номер телефона или другую надпись.
Цена $1.43 - 1.63
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