Детектор напряжения переменного тока

Бесконтактная ручка для проверки напряжения самое что ни наесть безопасное устройство. Работает от батареек, в комплекте они не идут. С работой справляется отлично, напряжение и скрытую проводку определяет на ура. А еще тут присутствует светодиодный фонарик для большего комфорта. Корпус изготовлен их прочного пластика, а за счет небольшого размера ее удобно носить с собой. Посмотреть товар

Цена 666,44 руб

DDPAI Mini3 умный видеорегистратор

Автомобильный видеорегистратор с встроенным wifi каналом передачи данных, записывает видео на карту памяти с емкостью до 64 гб. Качество изображения 1080р, есть сенсор для съемки в мало освещенное время суток. Конструкция с поворотной частью на 360 градусов. В комплекте есть все необходимые предметы для установки.

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Цена 5 103,23 - 6 175,06 руб.

Внешний жесткий диск HD USB3.0

Раньше внешние жёсткие диски были популярны только среди видеографов и фотографов, сейчас же они популярны среди многих пользователей. Не всех устраивают облачные хранилища, а гаджет всегда хочется держать в чистоте - поэтому люди покупают внешние жёсткие диски. Всякие фоточки, видео, фильмы, всё это можно хранить там. Есть разные объёмы - от 500 гб до 4 тб! Вы представляете сколько данных там можно хранить??? Посмотреть товар

Цена 2 769,99 - 9 988,44 руб.

Механические мужские часы скелетоны

Данный товар представляет собой далеко не самые обычные мужские часы, которые можно найти на рынке. Часы изготовлены из крайне качественных материалов в стиле стим-панк для истинных фанатов хардкора и металла. Часы обладают кожаным ремешком с надежным креплением на руке, прочным стальным корпусом с бронзовым напылением и крайне устойчивым к любым воздействиям стеклом. Часы содержат в себе качественный автозаводной механизм, именно поэтому стоимость - довольно велика. Посмотреть товар

Цена 1 574,94 руб.

Брелок с номером телефона на ключи

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Вместе с брелоком идет целый набор цифр, чтобы можно было самостоятельно набрать из них свой номер. Возможно, такое решение поможет найти ключи, которые были утеряны. Есть два цветовых исполнения брелока: красный и черный. Примерные размеры: 7,5*1,5 сантиметров. Сделано все из прочного АБС-пластика.

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Цена 50,32 руб.