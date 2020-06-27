Xiaomi 600K игровая клавиатура с подсветкой

Полностью механическая клавиатура от Xiaomi. Ход клавиши - 4 мм, а нажатие считывается уже на 1.9 мм (то есть на середине хода). Таким образом улучшается "отзывчивость" управления в играх, что даёт преимущество в многопользовательских соревновательных играх.

Именно поэтому на всех киберспортивных соревнованиях компьютеры оснащаются именно "механикой". Клавиатура довольно тяжелая (~ 0.82 кг), по столу не елозит. Данная модель пользуется высоким спросом у покупателей из СНГ, даже несмотря на отсутствие кириллицы. Посмотреть товар

Цена 2 714,02 руб.

GPS Смарт-часы

Данный товар представляет из себя недорогие, однако не менее функциональные смарт-часы, которые запросто подскажут вам не только время, но и смогут заменить смартфон. Я считаю, что перечислять абсолютно все функции часов - нет смысла, их очень много, практически как в смартфоне, поэтому выделю основные - наличие GPS и Bluetooth, календарь, индикатор заряда батареи, количество пройденных шагов и сожженных калорий. Также хотел отметить возможность принятия и совершение звонков прямо с часов, смс также можно посмотреть. Часы синхронизируются с вашим смартфоном и всегда отображают актуальные уведомления. Посмотреть товар

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Блютуз модуль

Цена 3 640,07 руб.

Компактное устройство размерами чуть больше кредитной карты для тюнинга любой древней музыкальной аппаратуры. Например, плату можно подключить к старой автомобильной магнитоле или к домашнему усилителю, чтобы научить их воспроизводить звук с мобильного телефона через блютуз, а также читать и проигрывать аудио файлы с USB-флешки и карт памяти формата SD. А если есть переходник, то и с microSD тоже.

Модуль имеет встроенный ЦАП. Поддерживает разные аудиоформаты. Есть маленький экранчик с подсветкой, fm-радио, кнопки переключения треков, хороший эквалайзер и пульт ДУ. Можно подключить микрофон для записи. Для питания модуля нужно использовать источник постоянного тока 5В 1А. Качество устройства на уровне, покупатели советуют к приобретению. Посмотреть товар

Цена 946,02 руб.

Электрический дверной замок

Перед Вами умный беспроводной замок для двери от китайского бренда Catchface, модель WF-011A. Замок работает по принципу сигнализации. Дверь открывается при помощи пульта дистанционного управления. Замок устанавливается внутри таким образом, что снаружи абсолютно ничего нет. В комплекте идут сразу 4 пульта ДУ. Посмотреть товар

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Сверхпрочный защитный чехол для Redmi 10X

Цена 6 163,74 руб.

Данный чехол обладает противоударной функцией, поэтому даже если ваш телефон упадет на каменную поверхность, он не разобьется вдребезги и даже не поцарапается. Рекомендую тем, кто занимается физической работой вдали от дома. Посмотреть товар

Цена 601,69 - 694,37 руб.

Блок питания

Перед Вами блок питания для компьютера. Прежде, чем Вы начнете бомбить в комментариях о том, что китайские блоки - это дичь и т.п., хочу сразу уточнить, что данный блок не китайский. Это продукт от бренда FSP, который зарекомендовал себя уже очень давно, как один из качественных и ведущих брендов. Данный блок продается не на самом Али, а на TMall - с доставкой из России. Блок имеет мощность 450 Вт. Из интерфейсов подключения здесь присутствуют стандартные 24+4+4 pin (для питания материнской платы и процессора), 6 pin + (6+2) pin (для питания видеокарты), 2 разъема MOLEX, 3 разъема SATA, 2 разъема FDD. Тип поставки - OEM (без коробки). Посмотреть товар

Цена 1 827,50 руб.