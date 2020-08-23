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12 шутеров по Второй мировой войне. Часть третья

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Данная статья является продолжением цикла статей по шутерам Второй мировой войны. В этой подборке собрались достаточно интересные проекты, в которые играли далеко не все читатели этой статьи.

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Первая часть

Вторая часть

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Игра 2003 года - Call of Duty. Самая первая «колда», давшая жизнь целой серии игр. Над игрой работал коллектив, создавший Medal of Honor Allied Assault. 24 линейных миссии аккуратно разрезаны на три последовательных кампании за США, Англию и СССР.

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Игра 2004 года - Call of Duty: United Offensive. Аддон к оригинальной игре. Как и прежде имеются три кампании – за США, за Британию и за СССР.

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Игра 2006 года - Commandos Strike Force. Это третья игра в серии Commandos, и первая в жанре 3Д-шутер. В игре существует только пять разновидностей военных персонажей - рядовой, сержант, офицер, гестапо и единственный на всю игру генерал. Раздобыв себе красивую и модную фуражку и погоны, герой игры становится невидимым для всех, кто ниже его по званию.

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Игра 2006 года - Wolfschanze 1944 The Final Attempt. Разработчики вселили игрока в тело нацистского полковника Клауса Филиппа Мария Шенк фон Штауфенберга. Его задача — устроить покушение на самого Гитлера.


Игра 2007 года - Hour of Victory. Здесь нет высадки на пляже Омаха. Игроку предстоит побывать в Африке, в занесенном снегом замке в Альпах и в Берлине. Советские войска представлены в непривычно хорошем свете.


Игра 2007 года - Смерть шпионам. Это первый отечественный «стелс»-экшен. Есть переодевания, враги показываются красным на миникарте, есть взлом замков, большой арсенал оружия. В игре всего 10 миссий, но каждая не похожа друг на друга.


Игра 2008 года - Смерть шпионам: Момент истины. Главный герой - советский разведчик Семен Строгов. Дополнение «Момент истины» скудновато на миссии (их всего семь!), зато богато событиями. Захват «языка», кража секретных документов, диверсия в сухом доке, похищение свидетеля прямо из-под носа ФБР.


Игра 2008 года - Turning Point Fall of Liberty. Игра на движке Unreal Engine 3. По сюжету премьер Великобритании погибает в Лондоне в результате дорожного происшествия. Это позволило Германии полностью захватить Европу и СССР, и к 1953 году нацисты решились захватывать США.


Игра 2014 года - Enemy Front. ЖурналистаРой Хоукинс, поехал на фронт за громкой сенсацией, но оказался вовлечен в многолетнюю борьбу бок о бок с отрядами сопротивления. Союзники здесь, как и полагается, ютятся в сумрачных тоннелях канализации, помечают стены полуразрушенных зданий своей символикой (по крайней мере, сам Хоукинс так может делать), а еще убедительно подстегивают протагониста фразой «убей на своем пути столько фашистов, сколько сможешь».


Игра 2014 года - Wolfenstein Old Blood. Приквел к The New Order рассказывает две истории из жизни славного американского солдата Би Джей Блажковича, который вместе с напарником проникает в недра замка Вольфенштейн, а во второй части повествования пытается остановить армию зомби-нацистов в небольшом городке.


Игра 2016 года - Alekhine's Gun Смерть шпионам 2. Игра из серии игр «Смерть шпионам», продолжением которого считается Alekhine’s Gun. Продолжение почти никак не связано с первыми двумя играми серии, только лишь главный герой остался тот же самый - агент КГБ Семен Строгов (он же агент Алехин).



Игра 2016 года - WolfenDoom Blade of Agony. Это сюжетный шутер от первого лица. Проект черпал вдохновение в шутерах по Второй мировой войне 90-х и начала 2000-х, таких как Wolfenstein 3D, Medal of Honor и Call of Duty, но обладает более динамичным игровым процессом в духе Doom! В игру можно играть отдельно, используя движок GZDoom в качестве основы. Версия 2.0 вышла 9 марта 2020 года.

Джон Ромеро, создатель серии игр Doom, назвал эту игру лучшим Doom-модом.

 

Строго рекомендуется всем, кто соскучился по приключениям агента Блажковича и по отстрелу Uber-солдат. (Когда будете проходить игру, не забудьте на втором этаже штаб-квартиры союзников, в комнате с табличкой Main Office погладить котика, сидящего на столе).

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