Ubisoft сообщила о текущем состоянии разработки Prince of Persia: Sands of Time Remake, который находится в активной стадии создания. В официальном посте от команды было сказано, что проект всё ещё развивается и над ним трудится группа, которая действительно заинтересована в результате. При этом никаких конкретных сроков или демонстраций не представили. Также не уточнили, насколько близок релиз к финальной стадии.

Однако вместе с этим Ubisoft предложила тем, кто жаждет вернуться в мир Prince of Persia, обратить внимание на уже доступные проекты. В частности, она порекомендовала попробовать The Rogue Prince of Persia — игру в жанре 2D-роглайт с динамичными схватками и повторяющимися уровнями. Это решение может быть связано с тем, чтобы как-то компенсировать ожидание главного релиза и познакомиться с атмосферой вселенной с другой стороны.