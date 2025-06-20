Ubisoft обновила статус ремейка Prince of Persia: Sands of Time
Ubisoft сообщила о текущем состоянии разработки Prince of Persia: Sands of Time Remake, который находится в активной стадии создания. В официальном посте от команды было сказано, что проект всё ещё развивается и над ним трудится группа, которая действительно заинтересована в результате. При этом никаких конкретных сроков или демонстраций не представили. Также не уточнили, насколько близок релиз к финальной стадии.
Однако вместе с этим Ubisoft предложила тем, кто жаждет вернуться в мир Prince of Persia, обратить внимание на уже доступные проекты. В частности, она порекомендовала попробовать The Rogue Prince of Persia — игру в жанре 2D-роглайт с динамичными схватками и повторяющимися уровнями. Это решение может быть связано с тем, чтобы как-то компенсировать ожидание главного релиза и познакомиться с атмосферой вселенной с другой стороны.
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