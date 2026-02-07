По данным РИА Новости, южнокорейская криптобиржа Bithumb допустила масштабную техническую ошибку, зачислив клиентам гигантскую сумму в биткоинах.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап, одна из крупнейших криптобирж Южной Кореи столкнулась с инцидентом, который больше похож на сюжет для фильма. По вине сотрудника платформа Bithumb начислила пользователям сотни тысяч биткоинов, что на секунду сделало их невероятно богатыми.

Ошибка случилась в пятницу. Сотрудник, начисляя вознаграждение участникам промоакции, указал в системе «BTC» вместо корейской воны. Вместо скромных бонусов в национальной валюте 249 пользователей получили в среднем по 2,49 тысячи биткоинов каждый. По курсу того момента это примерно 166 миллионов долларов на человека.

Общая сумма «подарка» составила 620 тысяч биткоинов. Часть клиентов сразу начала продавать нежданную криптовалюту, что вызвало кратковременное, но резкое падение курса биткоина на внутреннем рынке Bithumb.

Биржа среагировала быстро. Она заблокировала операции по счетам и начала возврат ошибочно перечисленных средств. Компании удалось вернуть 618 212 биткоинов. Еще 93% от проданных клиентами 1788 биткоинов биржа возместила за свой счет. В итоге безвозвратно потерянными остаются лишь 125 биткоинов — капля в море по сравнению с исходной суммой, но все же это несколько миллионов долларов.

Отмечается, что инцидент не остался без внимания надзорных органов. Финансовый регулятор Южной Кореи (FSS) уже направил своих сотрудников на биржу для проверки. Регуляторы изучат, как Bithumb защищает пользователей и насколько эффективно действовала в этой кризисной ситуации.