Изначально показанный трейлер игры Doom: The Dark Ages спровоцировал грядущие ожидания игроков. Недавно на форуме Resetera пользователь обнаружил удаленное сообщение французского издания, утверждающее, что игра будет выпущена 15 мая 2025 года. Это пятилетний период после выхода Doom Eternal, и, судя по всему, это реальная дата запуска. Официально игра будет представлена на мероприятии Xbox Developer Direct 23 января.

Возможно, Doom: The Dark Ages будет использовать движок id Tech 7, который также используется в игре Indiana Jones and the Great Circle. Пока неизвестно, будут ли в игре реализованы функции трассировки лучей, но, скорее всего, для игры потребуется мощное оборудование, особенно при высоком разрешении. Тем не менее, предыдущая игра Doom Eternal была хорошо оптимизирована, поэтому можно ожидать, что и ее преемник будет иметь высокое качество оптимизации. Ожидается, что к моменту выхода игры на рынке появятся новые видеокарты от Nvidia и AMD. Весь игровой мир с нетерпением ждет выход Doom: The Dark Ages в середине мая, чтобы узнать все подробности об игре и насладиться новыми приключениями в этом знаменитом франшизе.