Несмотря на то, что сборка компьютера своими руками считается более привлекательной с точки зрения стоимости комплектующих и итоговой производительности системы, многие геймеры предпочитают ноутбуки. Выбор портативного устройства обусловлен несколькими причинами. Так, вам может понадобиться компактный девайс, который можно взять с собой на учёбу или работу. Возникает вопрос: а зачем вам на работе собственный ПК, ведь обычно сотрудники имеют доступ к офисному компьютеру, в котором содержится не только важная корпоративная информация, но и сложное ПО? Часто скачать подобное программное обеспечение в сети невозможно поэтому не всегда логика выбора домашнего ПК для работы в офисе оправдана.

На самом деле, когда в мире бушевал коронавирус, то многие крупные компании по всему миру даже готовы били предоставить сотрудникам полноценные устройства с правильными настройками и конфиденциальным доступом к корпоративным данным. Часть компаний ноутбуки оставила сотрудникам, ну а суть заключается в том, что покупка ноутбука не всегда оправдана. Бытует мнение, что игровой компьютер дешевле и намного быстрее, ну а сегодня мы попытаемся понять, так ли это на самом деле. Обратимся к тестированию, проведённому на канале «Техно-Грааль». Авторы взяли игровой ноутбук производства Colorful, сравнив его быстродействие с игровым компьютером. Увидеть скриншоты вы можете ниже, ну а мы попробуем обсудить полученные результаты.

Прежде всего выяснилось, что во многих играх разница между настольным компьютером и ноутбуком не превышает 10%. Важно понимать, что различия не становятся больше после активации трассировки лучей или технологии масштабирования. Таким образом DLSS 3.0 позволяет на обеих платформах получить прирост быстродействия, хотя на ноутбуке теплопакет видеокарты GeForce RTX 4060 оказался значительно ниже. Например, в Cyberpunk 2077 разница укладывается в 7-11% в зависимости от используемых сценариев, тогда как в Warzone на игровом ПК получить удаётся на 7-9% больше. Столько же доступно и на The Last of Us, а вот в Hogwarts Legacy с активной трассировкой лучей и включённой технологией масштабирования наблюдается разница до 31%.

И вот здесь самое время обратить внимание на комплектующие, которые использовались для сборки настольного компьютера. Как оказалось, в ноутбуке стоял скромный Core i5−13500H, тогда как в ПК разместился Ryzen 7800X3D. Мы рады за авторов теста, ведь у них есть самый быстрый игровой процессор, вот только сравнивать такие системы нужно было с примерно аналогичными комплектующими. Таким образом стоимость компьютера оказалась намного выше, чем у ноутбука. Мы попытаемся исправить ситуацию, предложив более правильную сборку. Начнём с процессора. Остановимся на бюджетном Ryzen 5 5600, который примерно соответствует установленному в ноутбук Core i5−13500H. Скорее всего, при тесте чистой производительности, настольный вариант окажется быстрее, поскольку мобильный камень имеет ограничения по теплопакету. И всё же, это более близкий к мобильному варианту процессор, поэтому мы остановимся именно на нём. Ryzen 5 5600 даже сегодня обеспечивает нормальную скорость работы и подходит для не самой мощной видеокарты.

Можно было бы остановиться на бюджетной материнской плате, но мы положим в корзину Msi B550M PRO-VDH. Всё дело в поддержке интерфейса PCIe 4.0, что позволяет раскрыть потенциал видеокарта на 100%, а также обеспечить поддержку скоростных твердотельных накопителей. Во всём остальном материнская плата соответствует требованиям к указанному выше процессору и имеет все нужные слоты на корпусе. Она включает разгон оперативной памяти, но это уже по желанию конечного покупателя. Стоит учитывать, что сборка на сокете АМ4 изначально не имеет потенциала для апгрейда. Все актуальные процессоры выпускаются на АМ5, вот только ноутбуки также не подлежат замене компонентов, а главная задача заключалась в том, чтобы определить конечную стоимость сборки аналогичной по скоростным показателям комплектующим с лэптопа.

Долго думать над выбором ОЗУ не будем, ведь нам подойдут две планки по 8 Гб производства Kingston. Производитель пользуется уважением в отрасли и выпускает качественную продукцию. Для перспективной игровой системы рекомендуется брать сразу 32 Гб оперативной памяти, но в нашем случае мы имеем дело с бюджетным вариантом, который рассчитан на доступ к играм в разрешении 1080р. Тесты доказывают, что во многих играх указанный выше ноутбук позволяет добиться от 60 кадров в секунду на высоких настройках графики в большинстве игр.

В комплекте с ноутбуком идёт скромный твердотельный накопитель ёмкостью 512 Гб, поэтому мы предлагаем не экономить пару тысяч рублей, выбрав SSD объёмом 1 Тб. Столько свободного пространства хватит для размещения игр, основных программ и большей части личных данных. Если вы планируете создать файловый архив для личных роликов, то придётся потратиться, но в данном случае перед нами такая задача не стояла. Выбранные твердотельный накопитель предлагает скромные скоростные характеристики, что не мешает собранной системе чувствовать себя в актуальных играх очень уверенно. Потенциал материнской платы позволяет ощутимо увеличить скорость доступа к данным, но заметить реальный прирост быстродействия удастся в нескольких сценариях. Именно поэтому переплату в данном случае считаем нецелесообразной.

Ну и ключевым звеном сборки остаётся видеокарта. GeForce RTX 4060 прекрасно подходит для запуска игр в разрешении 1080р, а также обладает целым набором полезных технологий. Вообще, все актуальные видеокарты способны увеличить конечное количество кадров в секунду за счёт технологии масштабирования, но результат может вас немного огорчить, поскольку без компромисса в визуальном стиле обычно не обходится. Качество картинки после активации DLSS 3.0 ощутимо снижается, а включение трассировки лучей сбрасывает фармерйт до 35-45 fps. Без использования этих технологий чаще всего можно рассчитывать на стабильные 50-60 кадров в секунду. Важно понимать, что в ноутбуке GeForce RTX 4060 ограничена теплопакетом 85 Вт, тогда как настольная версия на несколько десятков Вт мощнее. Пожалуй, именно в этом и заключается зафиксированная разница до 10%. По мнению экспертов, существуют игры, которые больше других зависят от процессора. Можно сделать вывод, что Hogwarts Legacy принадлежит к числу последних, ну а с Ryzen 5 5600 наша сборка покажет всё те же 10% разницы между настольным и мобильным вариантами.

Ни одна сборка не обходится без блока питания и корпуса. Даже если мы пытаемся собрать экономичный ПК, то придётся взять качественные комплектующие. Например, Deepcool PK600D, который без проблем запустит наш системный блок, поскольку представленная выше сборка не отличается высокими требованиями. Присутствует стандарт энергоэффективности 80+ Bronze, что идёт в общую копилку и позволяет надеяться на высокую стабильность сборки. Корпус MSI предлагает достаточно пространства для творчества, а также включает 4 кулера из коробки. Они охладят пыл даже более мощных комплектующих, но нам точно не повредят.

Общая стоимость сборки равняется 74 тысячам рублей. Мы не нашли на ЯндексМакркете такого же ноутбука, какой участвовал в тестах, поэтому остановились на почти таком же Colorful X15 AT 23. Разница в деталях, но на быстродействие в играх замена процессора не окажет никакого влияния. Как видите, за ноутбук просят 100 тысяч рублей, а значит мы с вами экономим 25 тысяч. Учитывайте, что в лэптопе есть встроенный дисплей, а также беспроводной контроллер для подключения интернета. Всё это стоит денег, хотя за 100 тысяч можно не только купить нормальный 27-дюймовый монитор, но и подобрать приличную мышку и клавиатуру вместе с указанным выше корпусом. В ноутбуке Colorful проблем с нехваткой питания видеокарты нет, но так бывает не всегда. В интернете можно встретить тесты мобильных GeForce RTX 4060, которые оказываются медленнее настольной версии на 30% и более. Причина в банальной экономии, ведь производитель не стал ставить нормальный блок питания, ужал в теплопакете процессор и саму видеокарту. Именно поэтому мы советуем вам обязательно изучать тесты перед покупкой ноутбука. Вдруг вам попадётся выгодное предложения, которое окажется сильно урезанным и не обеспечит нормальной производительности в играх.