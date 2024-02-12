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Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор

Мне кажется, что намного выгоднее сэкономить на материнской плате, купив более мощный процессор или видеокарту
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Несколько дней назад я написал статью о том, как помог моему знакомому, обосновавшемуся в Турции, собрать игровой компьютер. Сборка оказалась довольно простой и незамысловатой, ведь у потенциального владельца были деньги на мощный процессор и прокачанную видеокарту. В переводе на российскую валюту вышло больше 250 тысяч рублей, что также логично, ведь геймерский потенциал у системы очень солидный. Обычно я не захожу в комментарии, поскольку хорошего там всё равно ничего не увидишь, но на этот раз решил узнать, что по поводу моей сборки думает народ. Увы, но нескольким экспертам нашего сайта многое не понравилось. Похоже, речь о действительно состоятельных ребятах, у которых денег больше, чем у владельца нескольких коттеджей на берегу Средиземного моря. В комментариях я никому не отвечаю, но решил написать по этому поводу небольшой материал (а может и большой, там будет видно), разобравшись в основных причинах критики. 

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Как я понял, нужно было выбросить процессор Ryzen 7 7800X3D в печь, а на его место поставить камень Intel. Вместо  материнской платы GIGABYTE B650M DS3H, купить флагманскую модель за 40 тысяч рублей, а блок питания DeepCool PM850D отправить в Китай, где ему самое место. К видеокарте претензий не было, хотя кому-то не понравилась система охлаждения процессора, но это уже мелочи. Давайте пройдёмся по каждому пункту отдельно, а после сделаем выводы. Итак, если вы полагаете, что сегодня вместо Ryzen 7 7800X3D нужно брать Core i7-14700K, то я могу вам только посочувствовать. В сети есть тесты, доказывающие преимущество камня AMD, но дело даже не в нескольких процентах, а в простоте использования. Ryzen 7 7800X3D имеет меньше требований к железу и прекрасно работает из коробки. Материнскую плату под него не нужно долго подбирать, тогда как Core i7-14700K раскроется только на дорогой материнской плате с флагманским чипсетом. Я не против разгона, но тратить на сомнительное преимущество ещё 30 тысяч рублей могут себе позволить либо энтузиасты, либо глупцы. 

Что до материнской платы, то здесь меня поражает несколько фактов. Читая критику о том, что под игровую систему не подходит материнская плата за 200 долларов, я начинаю сомневаться в адекватности тех, кто подобные вещи пишет. Долгое время я работал в компьютерном магазине, куда несколько раз в год перед праздниками стекались толпы потенциальных клиентов. Так вот, если человек действительно разбирался в компьютерах, то никогда не тратил деньги на дорогую материнскую плату. Был у меня один знакомый, который владел пиццерией, располагающееся рядом с нашим компьютерным магазином. Поскольку я часто захаживал туда в поисках вкусного обеда, то сам хозяин заметил, что я работаю по соседству и обратился ко мне за помощью в сборке ПК. После он собрал игровой ПК для ребёнка, а потом ещё для друга. Так вот, на третий раз, когда мы уже хорошо знали друг друга, я предложил ему купить процессор с оверклокерским потенциалом, поставить туда материнскую плату флагманского уровня и другие радости жизни. Зажиточный мужик, у которого было достаточно наличных, чтобы скупить всё в нашем магазине на 10 лет вперёд, озадаченно спросил, а что это даст. Я пояснил ему, что в теории около 10% к быстродействию, если добавить ещё 500 долларов. Заказчик сильно удивился, и попросил меня больше такие глупые предложения ему не делать. 

К чему я всё это? Люди, у которых действительно есть деньги, умеют их считать. Материнская плата GIGABYTE B650M DS3H будет нормально работать с процессором Ryzen 7 7800X3D. В этом случае любой здравый человек спросит, а что даст замена этой материнской платы на ту, что стоит в 2-3 раза дороже. Отвечаю: ровным счётом ничего, ни одного дополнительного fps. Предположу, что есть люди, которые просто не могут спать по ночам, если у них в BIOS нет расширенных настроек, а количество фаз питания меньше, чем у профессиональных оверклокеров. Сочувствую, ведь простым смертным такие вещи непонятны. И вот здесь мы плавно подходим к блокам питания. Специально, дабы вы понимали суть проблемы, ниже я предлагаю пояснение понятия сертификации. Итак, 80 PLUS – это программа сертификации, разработанная компанией Ecova Plug Load Solutions. Цель программы заключается в определении единых стандартов для энергоэффективности блоков питания. Сертификация 80 PLUS оценивает эффективность блока питания на основе того, как много электроэнергии преобразуется в полезную энергию компьютера, а сколько теряется в виде тепла. Результаты тестирования определяются в процентах эффективности при различных уровнях нагрузки: 20%, 50%, и 100%. Блоки питания, соответствующие определённым критериям эффективности, могут получить одну из следующих сертификаций:

  • 80 PLUS: эффективность не менее 80% при 20%, 50%, и 100% нагрузке. Это означает, что при каждом из этих уровней нагрузки блок питания должен преобразовывать не менее 80% подаваемой электроэнергии в полезную энергию, а не терять её в виде тепла.
  • 80 PLUS Bronze: эффективность не менее 82% при 20%, 85% при 50%, и 82% при 100% нагрузке. Такой блок питания должен обеспечивать более высокий уровень эффективности по сравнению с базовым 80 PLUS.
  • 80 PLUS Silver: эффективность не менее 85% при 20%, 88% при 50%, и 85% при 100% нагрузке. Этот стандарт предполагает ещё более высокую эффективность, особенно при средних уровнях нагрузки.
  • 80 PLUS Gold: эффективность не менее 87% при 20%, 90% при 50%, и 87% при 100% нагрузке. Блоки питания с этой сертификацией обычно предлагают высокую эффективность при различных уровнях нагрузки.
  • 80 PLUS Platinum: эффективность не менее 90% при 20%, 92% при 50%, и 89% при 100% нагрузке. Эта сертификация говорит о выдающейся эффективности, особенно при низких и средних нагрузках.
  • 80 PLUS Titanium: эффективность не менее 90% при 10%, 92% при 20%, 94% при 50%, 90% при 100% нагрузке. Блоки питания с Titanium сертификацией обеспечивают наивысший уровень эффективности и считаются одними из самых энергоэффективных.

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Признаюсь честно, лично у меня никогда не было блока питания с сертификатами 80 PLUS Titanium и 80 PLUS Platinum, а вот 80 PLUS Gold – это вполне приемлемый уровень. Выбранный мной DeepCool PM850D как раз соответствует стандартам 80 PLUS Gold, но есть люди, которые могу себе позволить более серьёзные инвестиции. Считается, что сертификация не только определяет энегоэффективность, но и в целом качество. Кроме того, DeepCool не делает плохих блоков питания, хотя даже в сегменте 80 PLUS Gold есть более дорогие устройства. Всё это я говорю к тому, что для указанной сборки блок питания даже слегка дороговат. Если бы я покупал систему для себя, то взял бы народный Chiefteс, который стоит в 2 раза дешевле, довольствуется поддержкой сертификата 80 PLUS Bronze и полностью удовлетворяет мои запросы. Словом, геймеры часто спорят о том, какой процессор считать наиболее удачным, сколько оперативной памяти брать, и на какой видеокарте остановить выбор. Но когда в дело вступают фанатики, то обычные пользователи только разводят руками. Даже самый недорогой блок питания обеспечит стабильную работу системы. Даже более дешёвая материнская плата сможет работать без сбоев, ну а люди, которые тратят деньги на флагманские модели, в какой-то момент уговорили себя, что действуют правильно. Полагаю, что каждый останется при своём мнении, но я ещё никогда не видел человека, который мог бы мне пояснить острую необходимость покупки блока питания с поддержкой сертификата 80 PLUS Titanium за 35 тысяч рублей для домашнего ПК. Теоретически, такие глупости себе могут позволять зажиточные бизнесмены. Теоретически, ведь такие люди умеют считать деньги, поэтому не видят смысла переплачивать, когда не могут увидеть реальной пользы от той или иной дорогостоящей детали. Кстати, было время, когда я покупал материнские платы на флагманском чипсете. Но делалось это по вполне логичным целям, ведь иначе разгонять камни Intel было нельзя. 

P.S. Для справки: в этом и любом другом материале нет рекламы, поскольку она уже достаточно давно на нашем сайте не оплачивается.

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50% запаса по мощности = +50% к живучести блока (конденсаторы), к -30-50% к его температуре, и - 50-80% к шуму, но! +50-60% к цене. Внезапно сдохший БП может сильно попортить нервы забрав с собой боле...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
swr5
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