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АПЛ «Белгород» с ядерными торпедами «Посейдон» примут на вооружение в этом году

Атомная подводная лодка «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году
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Среди большого количества новых кораблей, которые будут приняты на вооружение ВМФ России в этом году для укрепления его мощи, на особом месте стоит атомная подводная лодка "Белгород", вооруженная смертоносными ядерными торпедами "Посейдон"

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Субмарина К-329 "Белгород" проекта 09852 имеет уникальную конструкцию. Под днищем субмарины, введенной в строй 8 июля, находится специальный стыковочный отсек, предназначенный для размещения небольших подводных лодок. Кроме того, оттуда могут быть запущены аппараты которое предназначены для обслуживания межконтинентальных торпед "Посейдоп", "спящих" на дне.

Некоторые эксперты на Западе также называют ее "межконтинентальной автономной торпедой с ядерным зарядом" (‘Intercontinental Nuclear-Powered Nuclear-Armed Autonomous Torpedo).

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В своем заявление Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, сказал: "Атомная подводная лодка "Белгород" - носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон" - будет принята на вооружение в 2023 году. "Как и сказал президент, в этом году примем", - уточнил Евменов. Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальным судном для беспилотников Poseidon, спущена на воду в апреле 2019 года на вервях производственного объединения «Севмаш».

Предыдущие сообщения в июле прошлого года указывали на то, что подводная лодка "Белгород" уже введена в опытную эксплуатацию. Тем не менее, последний анонс говорит о предстоящем заступлении атомной подводной лодки "Белгород" с беспилотниками "Посейдон" непосредственно на боевое дежурство. Несмотря на то, что все подробности об этом проекте АПЛ засекречены, ранее сообщалось, что это самая большая атомная подводная лодка, построенная за последние 40 лет.

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Вот что пишут по этому поводу западные СМИ: “Проект 09852 "БС-329 Белгород" - это крупное, малозаметное, спроектированное по специальному заказу атомное судно, построенное на базе незавершенной подлодки 949А "Антей" - OSCAR-II с противокорабельными крылатыми ракетами (ПЛАРК). Предполагается, что "БС-329 Белгород" будет использоваться для выполнения двух основных задач: во-первых, как субмарина-носитель или "материнский корабль" для малых атомных подлодок, способных совершать глубоководные погружения, а во-вторых, для нанесения ядерных ударов, ну и как средство сдерживания”.

Заявление главкома ВМФ последовало через несколько месяцев после того, как экипаж атомной подводной лодки "Белгород", завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».В то время источник из российского оборонного ведомства сообщил СМИ, что испытания проводились для проверки системы запуска БПЛА "Посейдон". Среди кораблей, участвовавших в предполагаемых учениях, была атомная подводная лодка "Белгород". Военные моряки выяснили, как ведет себя субмарина после запуска торпеды на разных глубинах.

Предполагается, что подводная лодка "Белгород", вооруженная ядерными " Посейдонами", вольется в состав Тихоокеанского флота Российской Федерации. В начале этого года некоторые анонимные источники на Западе заявили, что в России ведутся работы по строительству военно-морской базы для размещения носителей БПЛА "Посейдон". Строительство военного объекта предположительно будет завершено в начале следующего года. Однако это непроверенная информация!

Проект 09852 "Белгород - это атомная субмарина специального назначения с крылатыми ракетами "Калибр", модифицированная для запуска нового стратегического боеприпаса "Посейдон" (НАТО: KANYON).

Смертоносная ядерная торпеда "Посейдон" выходит в море

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Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" — это один из шести стратегических видов оружия России, также известных на Западе как "супероружие", которое президент Российской Федерации Владимир Путин представил во время Послания к Федеральному Собранию в 2018 году в Центральном выставочном зале "Манеж".

Российское супероружие "Посейдон", пишет EurAsian Times, — это новое средство ядерного сдерживания. Возможно, это самое революционное оружие в мире, способное изменить существующую парадигму. По некоторым данным, максимальная скорости БПЛА "Посейдон" достигает 108 узлов, что делает его неуловимым и более быстрым, чем все существующие торпеды. Кроме того, она неуловима еще и потому, что действует на глубине около 1 000 метров. "Посейдон" способен разрушить важнейшие экономические объекты противника в прибрежных районах и гарантированно нанести разрушительный ущерб территории страны, загрязнив радиоактивными веществами большие площади, что сделает их непригодными для военной, экономической или иной деятельности на долгие годы. 

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Русские давно искали способ обойти американские системы противоракетной обороны, развернутые в Европе, что стало причиной геополитического дисбаланса, пишет АТ. США располагают группировкой спутников с ИК-датчиками для поиска и мониторинга российских межконтинентальных баллистических ракет. В момент активации двигателя ракеты в воздухе выделяется большое количество тепла. Это создает разницу температур на фоне более холодного воздуха окружающей среды, её то и фиксируют американские разведывательные системы.

Однако спутники не способны разглядеть, что происходит в глубинах моря. Кроме того, согласно имеющейся информации, "Посейдон" разработан таким образом, чтобы излучать очень мало тепла и перемещаться практически бесшумно. Таким образом, американским средствам противоракетной обороны (ПРО) скорее всего не удастся обнаружить ядерную торпеду, и у российских военных будут все шансы развернуть ее под водой.

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АПЛ "Белгород" - самая большая в мире боевая подводная лодка. Ее длина составляет 184 м, что на 12 м больше, чем у самого большого подводного крейсера проекта 941 "Акула". Informations and analys publication Mpssh, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"

Также сообщается, что БПЛА "Посейдон" могут выполнять "трехмерные" маневры уклонения для повышения живучести. Угроза появления российских атомных подводных лодок, вооруженных смертоносными ядерными торпедами, уже увеличила риски для "партнеров" России на Западе. Причем западные аналитики объясняют это ядерным авантюризмом, который российские политики и некоторые медийные фигуры демонстрируют с начала военного конфликта на Украине.

Например, в эфире российских телеканалов неоднократно звучали высказывания военных экспертов, предупреждающих о ядерном уничтожении европейских стран, в первую очередь - Британии. Так, например, В начале этого года российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев с усмешкой заявил, что удар Посейдона по Великобритании вызовет цунами и погрузит страну на дно морское.

Еще раньше, пишет АТ, ходили слухи о том, что ВС России могут разместить подводную лодку "Белгород" с торпедами "Посейдон" в Арктике - регионе стремительно превращающемся в еще один очаг конфронтации между Москвой и странами НАТО, во главе с США.

В апреле этого года российские государственные СМИ сообщили: “ВМФ России планирует сформировать в составе Тихоокеанского флота дивизию АПЛ специального назначения, вооруженных ядерными беспилотными торпедами "Посейдон". Ожидается, что новое подразделение вступит в строй к концу 2024 года - началу 2025 года.

Заявление главнокомандующего ВМФ России положило конец всем спекуляциям. Итак, хотя в открытом доступе очень мало достоверной информации о российских атомных подводных лодках специального назначения и еще меньше о ядерных торпедах, на Западе хорошо усвоили - они смертельно опасны и скоро будут приняты на вооружение.

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