Турецкие государственные чиновники и ряд журналистов обвинили администрацию Байдена во вмешательстве в турецкие выборы с целью сместить Эрдогана после его 20-летнего нахождения во власти.

Вице-президент США Джо Байден (слева) жестикулирует рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи во дворце Йылдыз Мабейн 23 января 2016 года в Стамбуле. Journal The Cradle, Journal Forbes. / Агентство Франс Пресс / POOL / SEDAT SUNA (Photo credit should read SEDATS SUNA/AFP via Getti Images.

Накануне решающих выборов в Турции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своим сторонникам, что президент Соединенных Штатов Джо Байден дал распоряжение о его свержении. Об этом 14 мая сообщило курдское агентство Rudaw.

"Байден отдал соответствующие инструкции, заявив: "Мы должны свергнуть Эрдогана". Мне это известно. Это знают все мои люди. Завтра избиратели дадут ответ и Байдену", - заявил Эрдоган во время предвыборного митинга в Стамбуле в субботу, 13 мая, за день до начала голосования.

На митинге Эрдоган также подверг критике своего основного оппонента, Кемаля Кылычдароглу из Республиканской народной партии (CHP). Напомним, что последний обвинил Россию в распространении сфабрикованных видеороликов и фальшивого контента в Интернете, с целью нанести ущерб его кампании по смещению Эрдогана.

В рамках предвыборной кампании Эрдоган не раз заявлял, что Москва является важнейшим союзником Анкары в области сельского хозяйства, оборонной промышленности и туризма. При этом, всем хорошо известно, что член НАТО - Турция продает оружие и боеприпасы, включая ударные беспилотники, нацистскому режиму Украины.

В ходе ожидаемого воскресного голосования Эрдоган получил 49,40% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,96%.

Как мы видим, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый 50%-ный барьер, позволяющий избежать второго тура выборов, который теперь состоится через две недели и позволит наконец-то определить нового президента Турции.

В недавнем интервью газете New York Times Байден назвал Эрдогана автократом и заявил, что в последнее время его отношения с президентом Турции заметно ухудшились. Байден объяснил, что в результате "его уровень комфорта (касательно наличия ядерного оружия в Турции) сильно снизился".

По словам президента США, Эрдогану следует обеспечить более эффективную интеграцию курдского населения в стране посредством участия в парламентских выборах. Поэтому Вашингтон должен "поддерживать сохранившиеся элементы турецкого руководства лояльные к США, добиваться от них большего, всячески их стимулировать, чтобы в итоге они смогли одержать победу над Эрдоганом. Не путем путча или переворота, а в ходе избирательного процесса".

Результатом противоборства турецкого президента с известным теологом Фетхуллахом Гюленом, одним из самых богатых и влиятельных турок в мире, стал удар по "мягкой силе" Турции. Journal The Cradle, Journal Forbes.

Байден также сказал: "Меня очень беспокоят наши военные авиабазы и доступ к ним". В настоявшее время на территории Турции в интересах Пентагона находится более шестидесяти военных баз и объектов ВС США, развернуто значительное количество ядерных боеприпасов. В восточной части Турции находится один из самых крупных военных объектов США - авиационная база Инджирлик. Общая численность американского контингента в Турции составляет примерно 5 000 человек (в основном это силы ВВС).

В свою очередь, 10 мая министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Вашингтон в попытках манипулировать исходом выборов. "План США активно реализуется. Причина вмешательства западных медиа] заключается в осуществлении этого плана", - заявил Сойлу.

3 мая министр внутренних дел Сойлу высказал мнение, что во время предстоящих выборов Соединенные Штаты попытаются совершить государственный переворот, не забыв при этом упомянуть о неудавшейся попытке Вашингтона свергнуть Эрдогана в 2016 году.

В июле 2016 года группа турецких военных попыталась свергнуть Эрдогана. Власти Турции возложили вину за провалившийся переворот на гюленистов, приверженцев исламского экстремистского движения, которое в свое время помогло прийти к власти Эрдогану и его партии AKP (Партия справедливости и развития) с целью привнести "мягкую" версию ислама в светское правительство Турции.

По данным Deutsche Welle, после неудавшегося переворота в Турции было арестовано около 40 000 человек и уволено около 110 000 государственных служащих по подозрению в связях с гюленистами.

Кроме того, министр внутренних дел Сулейман Сойлу обвинил Соединенные Штаты в организации государственных переворотов в Турции в 1960 и 1971 годах.

В ежедневной проправительственной газете Daily Sabah от 25 апреля публицист Хакки Окал заявил, что Байден добивается свержения Эрдогана посредством стратегии "цветной революции". В этой кампании принимают самое активное участие Госдепартамент, неоконсервативный Фонд защиты демократии, Совет по международным отношениям и Фонды открытого общества (OSF) миллиардера Джорджа Сороса.