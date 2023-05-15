Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти

США пытаются открыто влиять на президентские выборы в Турции, но эти деструктивные действия в конечном итоге не возымеют того успеха, на который рассчитывает Вашингтон - эксперты
[ ] для раздела Блоги
+
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Турецкие государственные чиновники и ряд журналистов обвинили администрацию Байдена во вмешательстве в турецкие выборы с целью сместить Эрдогана после его 20-летнего нахождения во власти.

реклама

Вице-президент США Джо Байден (слева) жестикулирует рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи во дворце Йылдыз Мабейн 23 января 2016 года в Стамбуле. Journal The Cradle, Journal Forbes. / Агентство Франс Пресс / POOL / SEDAT SUNA (Photo credit should read SEDATS SUNA/AFP via Getti Images.

Накануне решающих выборов в Турции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своим сторонникам, что президент Соединенных Штатов Джо Байден дал распоряжение о его свержении. Об этом 14 мая сообщило курдское агентство Rudaw.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

"Байден отдал соответствующие инструкции, заявив: "Мы должны свергнуть Эрдогана". Мне это известно. Это знают все мои люди. Завтра избиратели дадут ответ и Байдену", - заявил Эрдоган во время предвыборного митинга в Стамбуле в субботу, 13 мая, за день до начала голосования.

На митинге Эрдоган также подверг критике своего основного оппонента, Кемаля Кылычдароглу из Республиканской народной партии (CHP). Напомним, что последний обвинил Россию в распространении сфабрикованных видеороликов и фальшивого контента в Интернете, с целью нанести ущерб его кампании по смещению Эрдогана.

реклама

В рамках предвыборной кампании Эрдоган не раз заявлял, что Москва является важнейшим союзником Анкары в области сельского хозяйства, оборонной промышленности и туризма. При этом, всем хорошо известно, что член НАТО - Турция продает оружие и боеприпасы, включая ударные беспилотники, нацистскому режиму Украины.

Соединенные Штаты пригрозили взорвать TSMC, если Тайвань будет атакован Народно-освободительной армией Китая

В ходе ожидаемого воскресного голосования Эрдоган получил 49,40% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,96%.

Как мы видим, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый 50%-ный барьер, позволяющий избежать второго тура выборов, который теперь состоится через две недели и позволит наконец-то определить нового президента Турции.

В недавнем интервью газете New York Times Байден назвал Эрдогана автократом и заявил, что в последнее время его отношения с президентом Турции заметно ухудшились. Байден объяснил, что в результате "его уровень комфорта (касательно наличия ядерного оружия в Турции) сильно снизился".

реклама

По словам президента США, Эрдогану следует обеспечить более эффективную интеграцию курдского населения в стране посредством участия в парламентских выборах. Поэтому Вашингтон должен "поддерживать сохранившиеся элементы турецкого руководства лояльные к США, добиваться от них большего, всячески их стимулировать, чтобы в итоге они смогли одержать победу над Эрдоганом. Не путем путча или переворота, а в ходе избирательного процесса".

Результатом противоборства турецкого президента с известным теологом Фетхуллахом Гюленом, одним из самых богатых и влиятельных турок в мире, стал удар по "мягкой силе" Турции. Journal The Cradle, Journal Forbes.

Байден также сказал: "Меня очень беспокоят наши военные авиабазы и доступ к ним". В настоявшее время на территории Турции в интересах Пентагона находится более шестидесяти военных баз и объектов ВС США, развернуто значительное количество ядерных боеприпасов. В восточной части Турции находится один из самых крупных военных объектов США - авиационная база Инджирлик. Общая численность американского контингента в Турции составляет примерно 5 000 человек (в основном это силы ВВС).

В свою очередь, 10 мая министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Вашингтон в попытках манипулировать исходом выборов. "План США активно реализуется. Причина вмешательства западных медиа] заключается в осуществлении этого плана", - заявил Сойлу.

реклама

3 мая министр внутренних дел Сойлу высказал мнение, что во время предстоящих выборов Соединенные Штаты попытаются совершить государственный переворот, не забыв при этом упомянуть о неудавшейся попытке Вашингтона свергнуть Эрдогана в 2016 году.

На фоне событий на Украине: В России стартовало промышленное производство модернизированных истребителей танков 2С25МСпрут-СДМ-1 и бронетранспортеров БТ-ЗФ

В июле 2016 года группа турецких военных попыталась свергнуть Эрдогана. Власти Турции возложили вину за провалившийся переворот на гюленистов, приверженцев исламского экстремистского движения, которое в свое время помогло прийти к власти Эрдогану и его партии AKP (Партия справедливости и развития) с целью привнести "мягкую" версию ислама в светское правительство Турции.

По данным Deutsche Welle, после неудавшегося переворота в Турции было арестовано около 40 000 человек и уволено около 110 000 государственных служащих по подозрению в связях с гюленистами.

Кроме того, министр внутренних дел Сулейман Сойлу обвинил Соединенные Штаты в организации государственных переворотов в Турции в 1960 и 1971 годах.

В ежедневной проправительственной газете Daily Sabah от 25 апреля публицист Хакки Окал заявил, что Байден добивается свержения Эрдогана посредством стратегии "цветной революции". В этой кампании принимают самое активное участие Госдепартамент, неоконсервативный Фонд защиты демократии, Совет по международным отношениям и Фонды открытого общества (OSF) миллиардера Джорджа Сороса.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша турция выборы цветная революция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
36
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
34
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
15
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
16
Под Бахмутом продвижение ВСУ на флангах было остановлено, и под контролем осталось не более 2 кв. км
3
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
8
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
2
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
31
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
2
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
+
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
6
Боррель признал, что «Украина превратится в Беларусь за несколько дней» без помощи Запада
6
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
108
Зеленский заявил, что у Украины нет сил и времени для нанесения ударов по территории России
5
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
+
Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте до 550 метров и о затыкании «дырки» на северо-западном фланге
9
Зеленский анонсировал первые шаги украинского контрнаступления в скором времени
1
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
7
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
9

Популярные статьи

Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
11
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
14
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
7
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
17
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
1

Сейчас обсуждают

Kutuz
22:37
Жри дальше говно, если тебе это нравится, не буду мешать.
Швеция планирует построить первую в мире трассу с зарядкой аккумуляторов электрокаров на ходу
Kira625
22:37
Я старый солдат, я не знаю слов любви (С) ;)
Западная пресса возмущена поведением Зеленского на встрече с Папой Римским
Никита Никитенко
22:37
От LG стоит только простенький кондиционер, но шпилит уже 4-й год. Без обслуживания. Остальная бытовая техника – самсунг. Разумеется, всё отлично. Не знаю уж, где и что ты там продаешь, но похоже в ...
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Kutuz
22:36
В общем универсальное правило в этой ситуации вообще не открывать все письма, присланные якобы от военкомата. Ещё вопрос, что из этого хуже - очередную унылую вирусню словить на свой среднестатистичес...
«Сбер» предотвратил фишинговую атаку на сотрудников с использованием поддельных электронных повесток
F22
22:26
Зачем люди ждут? Возьмите и поиграйте во что ни будь за последние лет 20. Игр миллион. Играть не переиграть. У всех есть игры, которые они пропустили и даже не пробовали, а ждут новые.
Главные игры мая 2023 года
Григорий Конидеев
22:24
У нас есть молодые, обученные, экипированные военнообязанные. Это Росгвардия. Их 340.000 человек. Вот это вторая волна мобилизации. Будут люди при деле, не будут бегать по улицам за человеком с плакат...
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
RadeoForce
22:23
Какие там 140 ватт? Разгоном по шине 4.6ггц и 1.25в в синьке около 120 ватт, в играх - 60вт
Анти-оверклокерский тест Ryzen 7 5800x3D
fuck_hohol
22:16
вообще-то там был как раз призыв к уничтожению экстремизма
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
genji
22:12
У оутему узкие контактные ножки и в их хот свап слоты чего нибудь другое можно впихнуть только если стачивать ножки надфилем. Это не каиловские слоты, в которые лезет все подряд.
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
Yilec
22:11
На самом деле дыры intel (по крайней мере некоторые) - плата за быстродействие.
В процессорах Intel обнаружились уязвимости, тянущиеся с поколения Kaby Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем