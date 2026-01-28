Сайт Конференция
link1pc_bl0g
Wccftech: RTX 5060 Ti 16 ГБ быстро теряет популярность среди покупателей из-за роста цен
Средняя цена видеокарты RTX 5060 Ti с 16 ГБ на европейском рынке достигла 650 евро, а в США её стоимость перешагнула отметку в 700 долларов

Согласно информации, опубликованной на портале Wccftech, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ стремительно теряет свою привлекательность на рынке. Причина кроется в дефиците поставок, вызванном глобальным недостатком компонентов, что привело к значительному росту цен.

По данным портала, продажи видеокарты значительно снизились в популярных торговых сетях. Например, крупнейший немецкий онлайн-магазин компьютерных комплектующих MindFactory сообщил, что за прошедшую неделю было продано всего 20 единиц RTX 5060 Ti 16 ГБ. Для сравнения, менее производительные модели вроде Intel Arc A380 и AMD RX 6600 XT продемонстрировали лучшие показатели продаж.

Особенно резкий контраст заметен с показателями предыдущего месяца, когда покупатели приобретали около 200 штук RTX 5060 Ti каждую неделю. Аналитики отмечают, что снижение спроса связано именно с повышением стоимости устройства и проблемами доступности.

Аналогичная тенденция зафиксирована и в американской торговой сети Newegg, где GeForce RTX 5060 Ti вообще отсутствует в списке 15 лучших продаваемых графических процессоров.

Главной причиной снижения интереса является значительное повышение стоимости устройства. Так, средняя розничная цена модели достигла отметки в более 650 евро в Европе и превышала 700 долларов в США. Этот уровень цен значительно превышает рекомендованную производителем цену, делая приобретение карты экономически невыгодным решением для пользователей, особенно учитывая наличие альтернативных решений, таких как RTX 5070, обладающих лучшей производительностью при сопоставимой цене.

rtx 5060 ti #рост цен #wccftech #падение продаж #кризис памяти #рост цен железа #падение спроса #продажи видеокарт #rtx 5060 ti 16 гб
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Vasya Zelepopov
11:07
Yep
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
3vova1vova2
10:59
платформа для серьезной работы, хотя конечно интересно было бы пару игровых тестов запустить (а может и не надо)... и сколько ваттные БП сюда нужны, чтобы хотя бы пару 5090 поставить?
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Мутабор
10:32
в заголовке силиконовая долина, в тексте - кремниевая. Всё что нужно знать о качестве содранной статьи
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
Dentarg
10:31
Спасибо! Уже похоже на настоящие оверы) Платформа сомнительная для дома. Небольшой отрыв от 13900K означает, что в синтетическом многопотоке его легко догонит Ultra 9 285K. Интересно было бы посмотрет...
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
si-cat
10:14
Бредня собачья. А вот повышение осевой нагрузки на 10% - тревожный звоночек....
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
si-cat
10:10
"..Среди них возможность стрельбы на дальность до 500 километров.." Это они по Мурманску шмалять надумали ? Ню-ню 🤣🤣🤣
Парламент Норвегии одобрил закупку дальнобойных систем залпового огня на 2 миллиарда долларов
si-cat
10:06
Очередная мрiя убогих гейропейских хомячков 🤣🤣🤣
В Европе формируют коалицию по борьбе с «теневым флотом»
Purga
10:00
Именно эта прога, да. Вообще стандартный интерфейс винды 11, просто отвратительный.
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
Dentarg
09:55
Тогда сразу маглев нужно пилить.
Начало тестовой эксплуатации поезда на водородных топливных элементах в РФ запланировано на этот год
OgoGoLog
09:47
Ну она всё же есть в отличии от Б/У. Да и на серые вещи в РФ работает закон о защите прав потребителей. А продавца Б/У потом ищи-свищи.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
