Средняя цена видеокарты RTX 5060 Ti с 16 ГБ на европейском рынке достигла 650 евро, а в США её стоимость перешагнула отметку в 700 долларов

Согласно информации, опубликованной на портале Wccftech, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ стремительно теряет свою привлекательность на рынке. Причина кроется в дефиците поставок, вызванном глобальным недостатком компонентов, что привело к значительному росту цен.

Может быть интересно

По данным портала, продажи видеокарты значительно снизились в популярных торговых сетях. Например, крупнейший немецкий онлайн-магазин компьютерных комплектующих MindFactory сообщил, что за прошедшую неделю было продано всего 20 единиц RTX 5060 Ti 16 ГБ. Для сравнения, менее производительные модели вроде Intel Arc A380 и AMD RX 6600 XT продемонстрировали лучшие показатели продаж.

Особенно резкий контраст заметен с показателями предыдущего месяца, когда покупатели приобретали около 200 штук RTX 5060 Ti каждую неделю. Аналитики отмечают, что снижение спроса связано именно с повышением стоимости устройства и проблемами доступности.

Аналогичная тенденция зафиксирована и в американской торговой сети Newegg, где GeForce RTX 5060 Ti вообще отсутствует в списке 15 лучших продаваемых графических процессоров.

Главной причиной снижения интереса является значительное повышение стоимости устройства. Так, средняя розничная цена модели достигла отметки в более 650 евро в Европе и превышала 700 долларов в США. Этот уровень цен значительно превышает рекомендованную производителем цену, делая приобретение карты экономически невыгодным решением для пользователей, особенно учитывая наличие альтернативных решений, таких как RTX 5070, обладающих лучшей производительностью при сопоставимой цене.