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Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС вошли в пятерку самых лучших бомбардировщиков в мире по версии журнала Military Watch Magazine.
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Бомбардировщики являются самыми дальнобойными и тяжеловооруженными боевыми самолетами в мире. Их размеры и боевая живучесть значительно возросли в первые два десятилетия холодной войны пишет издание Mmilitary Watch Magazine. Сегодня традиционная роль бомбардировщиков значительно сократилась, так как подавляющее большинство военно-воздушных сил используют либо многоцелевые истребители, либо современные ударные перехватчики для выполнения задач ближнего и среднего радиуса действия.

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The Tu-160M missile-carrier (NATO classification: Blackjack) is designed to strike targets in remote geographic areas and deep in the rear of continental theater of operation. It is the world's largest supersonics and variable geometry wing aircrafts in the history of military aviation, as well as the heaviet combats aircrafts in the world with the highest gross takeoff weight among bombers. For its power and grace the Tu-160 received the unofficial name "White Swans". Journal Military Watch Magazine

 Это, а также прогресс в технологиях ПВО, (благодаря которому сбрасывание гравитационных бомб в большинстве случаев стало устаревшей концепцией), привели к тому, что бомбардировщики в основном используются как ракетоносцы, способные интегрировать большие комплекты датчиков, летать гораздо дальше и развертывать значительно большую огневую мощь, в отличие от истребительной авиации. Если не принимать во внимание воздушный флот Северной Кореи, который в основном состоит из устаревших реактивных самолетов Ил-28, сегодня только Российская Федерация, Соединенные Штаты и Китай эксплуатируют бомбардировщики. 

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При этом все эти классы самолётов значительно отличаются друг от друга. В настоящее время все три страны ведут разработку бомбардировщиков нового поколения. Ожидается, что они поступят на вооружение в конце 2020-х - начале 2030-х годов в рамках соответствующих программ ПАК ДА (Россия), B-21 (США) и H-20 (Китай). Согласно прогнозам, все три бомбардировщика будут обладать повышенным уровнем малозаметности и межконтинентальной дальностью полета. Хотя возможности этих новых самолётов пока остаются неясными, оценка совокупного потенциала бомбардировщиков, уже находящихся на вооружении, позволяет ранжировать их по характеристикам следующим образом:

               

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 Ту-160М: Россия

Ту-160М - самый мощный бомбардировщик Воздушно-космических сил РФ. Этот самолет был разработан с целью совершить революцию в потенциале советских ВВС по доставке ядерного оружия межконтинентальной дальности. Всего к 2000 году планировалось построить более сотни ТУ-160, однако в результате распада СССР это количество было сокращено до 25 единиц. Тем не менее проект Ту-160 прошел глубокую модернизацию, и в 2015 году было объявлено о возобновлении производства. Модернизированный Ту-160 обладает непревзойденной скоростью, превышающей 2 Маха, и имеет дальность поражения крылатыми ракетами Х-101 (X-102) более 5600 км. "Белые лебеди" прошли интенсивные боевые испытания в Сирии и во время специальной военной операции на Украине.

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Стратегические Ту-160 являются самыми крупными бомбардировщиками в мире и могут нести рекордную полезную нагрузку более 45 тонн. Ту-160 - флагман дальней авиации ВСК РФ. Journal Military Watch Magazine.

В новых модификациях, получивших обозначение Ту-160М, используется малозаметное покрытие, более мощные двигатели, существенно увеличена дальность полета, установлена новая авионика и средства связи. Установлены новые защитные системы. При этом даже на советских вариантах турбореактивные НК-321 представляли собой наиболее мощные силовые установки, когда-либо использовавшиеся на действующих военных самолетах. Именно эти двигатели сыграли ключевую роль в обеспечении превосходных летных характеристик бомбардировщика. Двухконтурный трехвальный турбореактивный форсированный НК-321, был разработан ОКБ Николая Дмитриевича Кузнецова (г. Куйбышев) в результате доводки двухконтурного турбореактивного НК-32). Модернизированные "Белые лебеди" ценятся за сочетание высокой скорости и выносливости с очень большой и дальнобойной боевой нагрузкой, которую планируется дополнить гиперзвуковым ракетным оружием.

Ту-95МС: Россия

Ту-95 впервые поднялись в воздух еще во время Корейской войны, пишет издание MWM, когда Советский Союз возглавлял Иосиф Сталин, и на протяжении большей части холодной войны представляли собой единственный в стране класс бомбардировщиков межконтинентальной дальности. Всего было построено более 500 таких самолетов. Тем не менее, Ту-95, находящиеся сегодня на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации, являются одними из самых лучших бомбардировщиков в своем классе.

Ту-95МС носитель крылатых ракет Х-101(Х-102). Советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый быстроходный в мире турбовинтовой самолет. Journal Military Watch Magazine

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Их производство велось с середины 80-х годов и до 93 года прошлого столетия. Эти машины сочетают в себе преимущества надежной конструкции планера, не требующей дорогостоящего технического обслуживания, и серьезные технологические достижения. Впоследствии эти бомбардировщики прошли модернизацию до стандарта Ту-95МС, включающую установку более мощных двигательных установок, применение принципиально нового комплекса бортовой авионики и возможность нести крылатые ракеты Х-101(Х102) в качестве основного боевого оружия.

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(Такие ракеты не могут быть установлены в поворотной пусковой установке и размещаются на внешней подвеске, при этом на каждом бомбардировщике может быть установлено до восьми таких боеприпасов). Большая дальность полета бомбардировщика, несмотря на относительно небольшие размеры, и высокий потенциал дальнобойных и высокоточных ракет, "ускользающих" от радаров, делают его очень мощным и экономически эффективным средством, которое может поддерживаться в гораздо более высокой степени готовности, чем другие классы самолетов.

B-2: Соединенные Штаты

B-2, новейший по конструкции планера самолет, поступил на вооружение американских ВВС в 1997 году, через десять лет после ввода в эксплуатацию первых экземпляров Ту-160. В отличии от других самолетов подобного класса, B-2 использовал революционную по тем временам конструкцию "стелс" в виде летающего крыла. 

Бомбардировщик B-2 Stealth сбрасывает противобункерную авиабомбу GBU-5. Journal Military Watch Magazine

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Американцы называют его одним из самых надежных боевых самолетов в мире. Изначально сконструированный для нанесения стратегических ядерных ударов по Советскому Союзу и его союзникам по Варшавскому договору, этот бомбардировщик участвовал в боевых операциях в небе Югославии и Ливии. Причем в первом случае Б-2 разбомбил китайское посольство в Белграде в рамках спецоперации ЦРУ. Дальность, огневая мощь и скрытность этого самолета остаются весьма внушительными и по сей день, пишет Military Watch, хотя его живучесть за последние 40 лет, остается весьма спорной в связи с развитием технологий ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Западные эксперты признают, что B-2 страдает от ряда существенных недостатков и в первую очередь, от высоких требований к техническому обслуживанию и высоких эксплуатационных расходов. MWM пишет, что этот самолет проводит на земле гораздо больше времени на каждый час пребывания в воздухе, чем любая другая боевая машина ВВС США, особенно если материально-техническое обеспечение осложнено условиями военного времени. Чрезвычайно высокие эксплуатационные расходы привели к тому, что самолет был признан неэффективным для выпуска в больших количествах. 

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В результате по заказу Пентагоны было построено лишь 20 серийных самолетов из запланированных 120. Кроме того, B-2 отличается отсутствием противодействующего оружия, за исключением недавно интегрированной ракеты JASSM, разработанной в первую очередь для истребителей гораздо меньшего размера. Интеграция такого оружия рассматривалась как ответ на снижающуюся жизнеспособность стелс-технологий бомбардировщика 1980-х годов для выполнения полетов с глубоким проникновением в в зону действия ведущих систем противовоздушной обороны. В силу своих стелс-возможностей B-2 долгое время был пригоден только для сброса гравитационных бомб в хорошо защищенном воздушном пространстве. Например, для доставки противобункерных боеприпасов GBU-57. Однако развитие средств ПВО потенциального противника говорит о том, что сегодня такие миссии вряд ли будут приняты в расчет.

B-52H: Соединенные Штаты

Старейшие бомбардировщики, состоящие на вооружении многих стран мира, самолеты B-52H, были построены в 1950-х годах. Сегодня они по-прежнему составляют основу американского бомбардировочного флота. Простота и легкость обслуживания этих машин позволили отдать им предпочтение перед B-2 и проблемными B-1B, а также уже снятыми с вооружения новыми модификациями, такими как B-58. Западные военные эксперты утверждают, что B-52 останется в строю еще долгое время после того, как другие самолеты будут сняты с вооружения, и будет летать бок о бок с перспективными стелс-бомбардировщиками ВВС B-21 Raider.

Стратегические бомбардировщики B-52H на взлетно-посадочной полосе. Journal Military Watch Magazine

На модернизированные B-52H были установлены новые двигатели, авионика и сенсоры. Благодаря апгрейду внутреннего оружейного отсека грузоподъемность самолета увеличилась на 66 процентов. Арсенал бомбардировщика продолжает постоянно обновляться, пишет издание, так например, сегодня на самолеты установлены новые счетверенные наружные пусковые установки, позволяющие существенно увеличить боевую нагрузку.

На каждом из них может быть установлено до 20 крылатых ракет AGM-86, способных доставлять обычные, ядерные,  бетонобойные и осколочные боеголовки на расстояние более 2500 км, что значительно превышает дальность действия любой из систем ПВО. В настоящее время флот бомбардировщиков НАТО почти на пятьдесят процентов укомплектован B-52H. Более того, это число продолжает расти, поскольку B-2 постоянно выходят из строя, а B-1B постепенно выводятся из состава ВВС страны.

H-6N: Китай

Китайские H-6 используют старейшие планеры из имеющихся на вооружении. Это единственный класс фронтовых бомбардировщиков, серийное производство которого продолжается уже более семидесяти лет (с 1954 года). На вооружении НОАК сегодня находится более 270 таких самолетов, при этом старые модели постепенно заменяются на более новые. За все это время было разработано множество модификаций включая авиакомплексы радиоэлектронной борьбы, варианты для нанесения ударов крылатыми ракетами против кораблей и высокоточных ударов с очень больших расстояний.

Китайский стратегический бомбардировщик H-6N - носитель баллистических ракет. Journal Military Watch Magazine

Однако самым современным является вариант H-6N, предназначенный для запуска баллистических ракет как по наземным целям, так и по военным кораблям. Впервые самолет H-6N был продемонстрирован в апреле 2022 года. По словам западных специалистов, этот совершенно уникальный самолет, который может эффективно дополнять другие части флота H-6 и ракетные средства наземного и морского базирования для нанесения мощного огневого удара по целям в западной части Тихого океана.

От более ранних вариантов H-6N унаследовал низкие требования к техническому обслуживанию и эксплуатационным расходам, обеспечивая при этом высокую степень ремонтопригодности и большую устойчивость к атакам на линии снабжения и военную логистику в условиях боевых действий.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Federal News Agency Rifan, Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Журнал "Военное обозрение", Journal Aviation and Space News


1. (https://militarywatchmagazine.com/article/worlds-top-five-most-dangerous-bombers-tu160-b2s) 
2. (https://rg.ru/2023/02/20/dva-samoleta-rf-popali-v-top-5-luchshih-bombardirovshchikov-mira.html)
3. (https://topwar.ru/201566-vooruzhenija-bombardirovschikov-raketonoscev-xian-h-6.html) 
4. (https://avianews.info/pochemu-kitajskij-bombardirovshhik-h-6-vyzyvaet-bespokojstvo-u-vashingtona/)
5. (https://riafan.ru/23903659-mw_dva_rossiiskih_raketonostsa_voshli_v_reiting_samih_opasnih_bombardirovschikov_mira )

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