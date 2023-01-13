В сети появилось видео падения ракеты LauncherOne компании Virgin Orbit
Впервые в истории с территории Туманного Альбиона была произведена попытка орбитального запуска. К сожалению, все закончилось неудачей, так как ракета компании Virgin Orbit была утеряна.
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Ракета LauncherOne высотой 21 метр столкнулась с "аномалией" во время работы второй ступени и не достигла требуемой высоты, необходимой для вывода на орбиту полезной нагрузки из девяти спутников. Предполагалось, что ракета либо сгорела в атмосфере, либо развалилась на части над Атлантическим океаном.
И вот буквально несколько часов в СМИ появились кадры этого драматического события: один из наблюдателей запечатлел, как основная часть LauncherOne после входа в атмосферу стремительно несется обратно к Земле. Видео было снято с Лансароте, одного из Канарских островов у западного побережья Африки, и, по словам экспертов, совпадает с траекторией и временем запуска ракеты Virgin Orbit.
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Ракета-носитель была успешно запущена с крыла модернизированного реактивного самолета Боинг-747, который взлетел с космодрома Корнуолл в Ньюквее в понедельник вечером. Сначала все шло хорошо, но во время подъема (от южного побережья Ирландии в сторону Португалии) ракета столкнулась с "аномалией", разогнавшись до скорости 11 000 миль в час. В итоге миссия Virgin Orbit так и не достигла заданной высоты и не смогла вывести на орбиту полезную нагрузку из девяти спутников. Связь с ракетой была потеряна примерно в 23:15 по среднеевропейскому времени.
Несколькими минутами ранее Рамон Лопес, сотрудник Испанской метеорной и болидной сети (SPMN), заметил в небе огненное пятно, когда вторая ступень LauncherOne рухнула на Землю вместе со всеми спутниками в 23:18 GMT. Он выложил в Twitter и YouTube видеозапись момента, когда это произошло. Эксперты, включая нидерландского ученого и специалиста по отслеживанию спутников Марко Лангбрука, подтвердили, что этим огненным шаром был именно LauncherOne.
Время, угол обзора (W-NW) и направление движения хорошо согласуются с траекторией запуска миссии "Start me Up", которая проходила примерно в 380 км к западу от Лансароте", - написал он в своем блоге. "Низкая высота горизонта также показывает, что объект находится значительно ниже орбитальной высоты, что соответствует вхождению в атмосферу. Если бы объект находился на орбите высотой 555 км, он должен был пролететь гораздо выше, и был бы невидим, так как эта часть орбиты не освещается Солнцем. Тот факт, что его хорошо видно, уже говорит о том, что к этому времени он уже догорал, образуя огненный шар, заметный на видео".
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Доктор Лангбрук добавил, что объект находился "слишком далеко на юге, чтобы быть первой ступенью", поскольку зона падения была определена в 250 милях (400 км) от побережья Португалии и 620 милях (1000 км) к северу от Лансароте.
Следовательно, это могла быть только вторая ступень и закрепленная на ней полезная нагрузка", - сказал он. "Таким образом, судя по имеющимся данным, похоже, что вторая ступень ракеты не справилась со своей задачей". Доктор Лангбрук также сказал, что вторая ступень ракеты и ее полезная нагрузка в виде спутников "скорее всего, полностью сгорела при входе в атмосферу". Если какие-то части вообще уцелели, они сейчас находятся на дне Атлантического океана", - добавил ученый.
Компания Virgin Orbit пока не раскрыла подробностей случившегося - кроме краткого упоминания об "аномалии" - однако британское космическое агентство сообщило, что проблема возникла на втором этапе запуска, и в данный момент ведется расследование инцидента.
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На кадрах показан момент падения ракеты Virgin Orbit в Корнуолле. Journal Daily Mail, Youtube.
"К сожалению, наша ракета не достигла требуемой высоты необходимой для вывода на орбиту и развертывания спутников, поэтому миссия закончилась неудачей", - заявил журналистам в понедельник директор программы запусков космического агентства Мэтт Арчер. "В ближайшие дни будет проведено расследование с участием правительства и ряда организаций, включая Virgin Orbit. Мы постараемся понять, что стало причиной технического сбоя, и после этого будем решать, что делать дальше".
Дэн Харт, генеральный директор Virgin Orbit, заявил: "Мы прекрасно понимаем, что не смогли предоставить нашим клиентам услуги по запуску, которых они достойны. В связи с тем, что эта миссия проводилась впервые, возникли дополнительные сложности, с которыми наша команда профессионально справилась, однако, в конце концов, технический сбой, не позволил нам вывести спутники на заданную орбиту. Мы будем неустанно работать, чтобы понять природу сбоя, сделаем соответствующие выводы и снова отправимся на орбиту. Это произойдет сразу после того, как мы завершим полное расследование и процесс обеспечения безопасности полетов".
Космический самолет 747 компании Virgin Cosmic Girl благополучно вернулся в космопорт Корнуолла после неудачного запуска. Космодром Корнуолла поставил перед собой цель осуществлять два беспилотных коммерческих космических полета в год, начиная с текущего года, но на данный момент неясно, состоится ли еще один запуск в 2023 году. Заместитель генерального директора Космического агентства Великобритании Ян Аннетт с оптимизмом заявил, что новые полеты состоятся в течение следующих 12 месяцев. Однако он подчеркнул, что эта неудача свидетельствует о том, "насколько сложно порой достичь орбиты".
Источники и ссылки:Journal Daily Mail, Youtube.
1. (https://www.youtube.com/watch?v=WH2Xx8qd_JA)
2. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11622945/Watch-moment-Virgin-Orbits-LauncherOne-rocket-crashed-Earth.html)
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