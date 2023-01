За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Впервые в истории с территории Туманного Альбиона была произведена попытка орбитального запуска. К сожалению, все закончилось неудачей, так как ракета компании Virgin Orbit была утеряна.

Катастрофа: В понедельник вечером первый в истории Великобритании орбитальный космический запуск с британской земли потерпел полный крах. Это стало известно после того, как компания Virgin Orbit заявила, что "аномалия" не позволила ракете достичь заданной орбиты. На снимке - момент воспламенения ракеты. Journal Daily Mail.

Ракета LauncherOne высотой 21 метр столкнулась с "аномалией" во время работы второй ступени и не достигла требуемой высоты, необходимой для вывода на орбиту полезной нагрузки из девяти спутников. Предполагалось, что ракета либо сгорела в атмосфере, либо развалилась на части над Атлантическим океаном.

И вот буквально несколько часов в СМИ появились кадры этого драматического события: один из наблюдателей запечатлел, как основная часть LauncherOne после входа в атмосферу стремительно несется обратно к Земле. Видео было снято с Лансароте, одного из Канарских островов у западного побережья Африки, и, по словам экспертов, совпадает с траекторией и временем запуска ракеты Virgin Orbit.

Новые кадры этого драматического момента появились после того, как один из очевидцев выложил в сеть видеозапись падения главной ступени LauncherOne на Землю после входа в атмосферу. Журнал Daily Mail.

Ракета-носитель была успешно запущена с крыла модернизированного реактивного самолета Боинг-747, который взлетел с космодрома Корнуолл в Ньюквее в понедельник вечером. Сначала все шло хорошо, но во время подъема (от южного побережья Ирландии в сторону Португалии) ракета столкнулась с "аномалией", разогнавшись до скорости 11 000 миль в час. В итоге миссия Virgin Orbit так и не достигла заданной высоты и не смогла вывести на орбиту полезную нагрузку из девяти спутников. Связь с ракетой была потеряна примерно в 23:15 по среднеевропейскому времени.

Рамон Лопес, сотрудник Испанской метеорной сети, заметил в небе огненный шар, когда вторая ступень ракеты LauncherOne упала на Землю вместе со спутниками в 23:18 по Гринвичу в понедельник. Journal Daily Mail.

Несколькими минутами ранее Рамон Лопес, сотрудник Испанской метеорной и болидной сети (SPMN), заметил в небе огненное пятно, когда вторая ступень LauncherOne рухнула на Землю вместе со всеми спутниками в 23:18 GMT. Он выложил в Twitter и YouTube видеозапись момента, когда это произошло. Эксперты, включая нидерландского ученого и специалиста по отслеживанию спутников Марко Лангбрука, подтвердили, что этим огненным шаром был именно LauncherOne.

Время, угол обзора (W-NW) и направление движения хорошо согласуются с траекторией запуска миссии "Start me Up", которая проходила примерно в 380 км к западу от Лансароте", - написал он в своем блоге. "Низкая высота горизонта также показывает, что объект находится значительно ниже орбитальной высоты, что соответствует вхождению в атмосферу. Если бы объект находился на орбите высотой 555 км, он должен был пролететь гораздо выше, и был бы невидим, так как эта часть орбиты не освещается Солнцем. Тот факт, что его хорошо видно, уже говорит о том, что к этому времени он уже догорал, образуя огненный шар, заметный на видео".

The launch vehicle together with the separated rocket. Journal Daily Mail. Photo: Virgin Orbit.

Доктор Лангбрук добавил, что объект находился "слишком далеко на юге, чтобы быть первой ступенью", поскольку зона падения была определена в 250 милях (400 км) от побережья Португалии и 620 милях (1000 км) к северу от Лансароте.

Следовательно, это могла быть только вторая ступень и закрепленная на ней полезная нагрузка", - сказал он. "Таким образом, судя по имеющимся данным, похоже, что вторая ступень ракеты не справилась со своей задачей". Доктор Лангбрук также сказал, что вторая ступень ракеты и ее полезная нагрузка в виде спутников "скорее всего, полностью сгорела при входе в атмосферу". Если какие-то части вообще уцелели, они сейчас находятся на дне Атлантического океана", - добавил ученый.

Компания Virgin Orbit пока не раскрыла подробностей случившегося - кроме краткого упоминания об "аномалии" - однако британское космическое агентство сообщило, что проблема возникла на втором этапе запуска, и в данный момент ведется расследование инцидента.

На кадрах показан момент падения ракеты Virgin Orbit в Корнуолле. Journal Daily Mail, Youtube.

"К сожалению, наша ракета не достигла требуемой высоты необходимой для вывода на орбиту и развертывания спутников, поэтому миссия закончилась неудачей", - заявил журналистам в понедельник директор программы запусков космического агентства Мэтт Арчер. "В ближайшие дни будет проведено расследование с участием правительства и ряда организаций, включая Virgin Orbit. Мы постараемся понять, что стало причиной технического сбоя, и после этого будем решать, что делать дальше".

LauncherOne не достигла заданной высоты необходимой для вывода на орбиту полезной нагрузки из девяти спутников и в конечном итоге была утеряна - она либо сгорела в атмосфере Земли, либо развалилась на части над северной частью Атлантического океана. Journal Daily Mail.

Дэн Харт, генеральный директор Virgin Orbit, заявил: "Мы прекрасно понимаем, что не смогли предоставить нашим клиентам услуги по запуску, которых они достойны. В связи с тем, что эта миссия проводилась впервые, возникли дополнительные сложности, с которыми наша команда профессионально справилась, однако, в конце концов, технический сбой, не позволил нам вывести спутники на заданную орбиту. Мы будем неустанно работать, чтобы понять природу сбоя, сделаем соответствующие выводы и снова отправимся на орбиту. Это произойдет сразу после того, как мы завершим полное расследование и процесс обеспечения безопасности полетов".

Казалось, все шло по плану вплоть до того момента, когда сработал двигатель второй ступени LauncherOne. Это должно было произойти, когда ракета находилась на высоте от 310 до 745 миль над Землей, и двигатель должен был начать серию пусков, чтобы вывести ракету на круговую орбиту. Journal Daily Mail.

Космический самолет 747 компании Virgin Cosmic Girl благополучно вернулся в космопорт Корнуолла после неудачного запуска. Космодром Корнуолла поставил перед собой цель осуществлять два беспилотных коммерческих космических полета в год, начиная с текущего года, но на данный момент неясно, состоится ли еще один запуск в 2023 году. Заместитель генерального директора Космического агентства Великобритании Ян Аннетт с оптимизмом заявил, что новые полеты состоятся в течение следующих 12 месяцев. Однако он подчеркнул, что эта неудача свидетельствует о том, "насколько сложно порой достичь орбиты".

Источники и ссылки:Journal Daily Mail, Youtube.

1. (https://www.youtube.com/watch?v=WH2Xx8qd_JA)

2. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11622945/Watch-moment-Virgin-Orbits-LauncherOne-rocket-crashed-Earth.html)