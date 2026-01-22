Сайт Конференция
Nacvark
NYT: Дания может передать США часть территории Гренландии
Возможная сделка предусматривает передачу США контроля над участками земли, где построят военные базы

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в очередной раз пересмотрел свою риторику в отношении Гренландии, заявив, что не рассматривает военное решение. Трамп утверждает, что ему предложили сделку постоянного характера, которая, судя по всему, устраивает Вашингтон. Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, узнало, что именно обсуждают США и Дания.По данным издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Трампу компромиссный вариант решения «гренландского вопроса» без применения военной силы. Возможная сделка подразумевает передачу США контроля над определёнными участками территории Гренландии, где могут быть построены американские военные базы. Трамп упоминал, что обсуждаемая сделка охватывает разрабатываемую США систему противоракетной обороны «Золотой купол», важным элементом которой станет арктический остров.

Собеседники The New York Times сравнивают сделку по Гренландии с военным присутствием Великобритании на Кипре. На территории острова в Средиземном море размещены две «суверенные военные базы» Великобритании – Акротири и Декелия – охватывающие около 3% территории Кипра. Это позволяет Лондону иметь стратегические опорные пункты в регионе, на которые распространяется британский суверенитет, но без угрозы независимости Кипра. Официально Дональд Трамп пока не озвучивал, в чём именно заключается суть предлагаемой ему сделки, но его заявления указывают на полную удовлетворённость США этим форматом. Американский президент упоминал и то, что сделка будет выгодна обеим сторонам, не разъяснив подробности.

#сша #дания #гренландия
Источник: nytimes.com
