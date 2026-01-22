Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные информированные источники

Издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на информированный источник в Сирии, пишет, что сирийское правительство может попросить российских военных покинуть аэродром Эль-Камышлы. Речь идёт об одной из трёх российских военных баз, которая использовалась в 2024 году для частичного вывода российских войск из Сирии после политических изменений в регионе.

По данным издания, соответствующие переговоры могут начаться после того, как Сирия полностью займёт провинцию Хасеке, где расположен Эль-Камышлы. Этот район находился под контролем Сирийских демократических сил (СДС), известных как сирийские курды, но недавнее наступление правительственной армии повлияло на ситуацию. По мнению источника «КоммерсантЪ», российских военных попросят уйти из Эль-Камышлы полностью, поскольку «теперь им там нечего делать».

Источник издания добавил, что США также на добровольной основе сократили своё присутствие в Сирии, де-факто отказавшись от поддержки СДС, которые до недавних пор были одним из ключевых союзников Вашингтона в регионе.

Информация о размещении российских войск на аэродроме Эль-Камышлы появилась в 2019 - 2020 году. Объект находился между двумя враждующими силами, поэтому российским военным приходилось наблюдать за боестолкновениями.