Портал WCCFTech сообщает, что NVIDIA раскрыла детали поддержки технологии DLSS 4 в игре Arknights: Endfield. По данным компании, использование DLSS 4 Multi Frame Generation утраивает частоту кадров в разрешении 4K на видеокартах серии RTX 50.

Версия Arknights: Endfield для компьютеров получила полный пакет технологий масштабирования от NVIDIA. Заявленный прирост производительности оказался существенным — игра обещает работать в три раза быстрее при использовании новейшей опции.

Издание WCCFTech приводит данные компании NVIDIA. Владельцы видеокарт GeForce RTX 50 Series с активированной DLSS 4 Multi Frame Generation увидят увеличение частоты кадров в среднем в 3 раза при разрешении 4K. На менее требовательных настройках система позволяет достичь максимального внутриигрового предела в 480 FPS.

Технология пока не встроена в саму игру напрямую. Разработчики из студии HYPERGRYPH работают над ее нативной интеграцией, а пока включить ее можно через фирменное приложение NVIDIA. Помимо Multi Frame Generation, игра также поддерживает DLSS Super Resolution, Frame Generation и Reflex.





Arknights: Endfield — это бесплатная игра в жанре экшен-РПГ с элементами симулятора. Скачать ее на компьютер можно только через официальный сайт или Epic Games Store, в Steam она не появится.