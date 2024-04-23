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На фоне успехов в зоне СВО Индия может приобрести у России крылатые ракеты X-69

Су-35, вооруженные Х-69, несут серьезную угрозу ВСУ — способны поражать цели на дальностях до 400 км.
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Российские военные активно использует в зоне спецоперации новые крылатые ракеты повышенной дальности Х-69. До сих пор ВКС РФ применяли в основном более тяжелые и более крупные ракеты Х-101, запускаемые со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также со сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22М.

Российские Су-35, вооруженные Х-69, несут серьезную угрозу ВСУ — способны поражать цели на дальностях до 400 км, Главная особенность ракеты: может лететь в режиме огибания рельефа местности (Архивное изображение: Cy-35)

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И как водится, появление в зоне спецоперации новейшего российского оружия вызвало бурные дискуссии среди западных экспертов. Так например, в своем докладе эксперты американского аналитического центра Institute for the Study of War (ISW) сообщают, что успешное применение Х-69 является частью "непрекращающихся усилий по совершенствованию ударных комплексов и прорыву деградировавшей противовоздушной обороны Украины".

Этот отчёт появился сразу после того, как украинские СМИ и новоявленный спикер ВВС Украины майор Илья Евлаш заявили, что на Трипольской ТЭС (Киевская область) 11 апреля Россия испытала свою новейшую ракету - Х-69.

"Ранее наши эксперты не фиксировали факты применения Россией ракет Х-69 на территории Украины. Согласно новой информации, ВС РФ запускают ракеты Х-69 с расстояния 400 км от своих целей, что на 25 процентов превышает заявленную в прошлом дальность поражения последнего варианта Х-59МК2", - говорится в сообщении ISW.

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Более того, пишут западные "спецы", теперь ВКС России могут запускать ракеты с "более многочисленных тактических самолетов Су-34 и Су-35, а не только со стратегических бомбардировщиков".

Представленная в 2022 году, Х-69 также активно продвигается на международных рынках. Учитывая события на Украине - а теперь и на Ближнем Востоке - ВВС Индии могли бы рассмотреть возможность приобретения такой ракеты, пишет индийский журналист и военный эксперт из Мумбаи Партх Сатам.

"Российский ВПК не способен массово производить Х-69", волнуются аналитики ISW. Специалисты ISW заключили, что российские оборонные предприятия вряд ли смогут наладить серийное производство этих ракет. "Хотя запасы РФ и способность российского ВПК производить Х-69 остаются неясными, Москва вряд ли сможет наладить их производство более быстрыми темпами или в большем количестве, чем другие ракеты", - добавляет ISW.

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Официальный представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины также заявил, что Х-69 - "свежая" ракета, "компоненты которой были изготовлены в 2023 году". При этом он добавил, что многое "зависит от эффективности ее производства", а также от того, насколько быстро Россия получит необходимые полупроводники, чипы, микросхемы и т.д.

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Однако другие американские аналитические центры ранее высказывали иную точку зрения относительно состояния дел в российском ВПК, попавшем под жесткие санкции Запада. В докладе Центра стратегических и международных исследований (Center Strategic International Studies, CSIS), опубликованном в июне 2023 года, говорится о том, что "нереально ожидать, что у России когда-либо закончатся ракеты".

Санкции и меры экспортного контроля, в лучшем случае, ограничат количество и качество ударных систем, которые производит РФ. "Российское производство крылатых и баллистических ракет самого высокого класса никогда не упадет до нуля. Несмотря на санкции Запада и экспортный контроль важнейших электронных компонентов, Россия нашла обходные пути для продолжения производства ракет", сообщают эксперты CSIS.

О том, что российский ВПК вопреки санкциям работает на полную мощность, стало ясно по итогам Международного авиакосмического салона "Дубай Эйршоу" в ноябре прошлого года. Именно на этом мероприятии впервые была представлена ракета Х-69 для продвижения на экспортные рынки.

Вряд ли Москва решилась бы на такой масштабный коммерческий проект, требующий массового производства ракет в случае поступления заказов от зарубежных партнеров, если бы ее оборонные предприятия не были в состоянии справиться с этой задачей, пишет Партх Сатам.

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В качестве контраргумента можно также упомянуть, что "Рособоронэкспорт" (единственный в РФ государственный посредник по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг оборонного назначения) осуществляет сборку или совместное производство вооружений с последующей передачей технологий (ТТ) стране-заказчику. В прошлом Россия неоднократно соглашалась на зарубежное производство многих своих оборонных платформ, особенно в развивающихся странах с достаточно надежным промышленным потенциалом, сообщает индийский журналист.

Ракета Х-69

Ракета Х-69 - призвана объединить разрушительную силу и точность ракет Х-101 и Х-555 в более компактном и малозаметном корпусе.

Основные ТТХ Х-69: Стартовая масса ракеты - 770 кг, масса проникающей конвенциональной боеголовки - 310 кг, кассетной БЧ -300 кг. Максимальный радиус действия боеприпаса - 290 км. Однако, как уже убедились на Украине, она может эффективно поражать цели на дальностях до 400 километров.

Ракета имеет комбинированную систему инерциальной навигации (ИНС) с коррекцией курса по данным навигационных спутников ГЛОНАСС на маршевом этапе полета и оптико-электронную систему самонаведения "по опорной карте местности, записанной в память ракеты", сообщают "Известия".

Совместное использование этих технологий обеспечивает высочайшую точность ракеты - круговое вероятное отклонение ("КВО") составляет менее пяти метров. Перед пуском боеприпас может быть запрограммирован на изменение курса и атаку под новым углом при сближении с целью. Это может запутать украинские ЗРК средней и малой дальности.

Любопытно, что прототипы ракеты получили индекс Х-59МК2 в честь версии, испытанной в 2018 году в Сирии. В феврале того же года ракета получила обозначение Х-59, поскольку технически полностью созрела и превратилась в совершенно иной боеприпас, отличный от своего предшественника.

Ракета имеет "квадратное" сечение. Сообщается, что для повышения малозаметности ее корпус покрыт радиопоглощающим материалом. Это позволяет размещать ее во внутреннем оружейном отсеке стелс-истребителя Cy-57. Индийский эксперт отмечает, что благодаря узкими складным крыльям ракета может оставаться невидимой на определенном участке маршрута после запуска с самолета.

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Исходя из того, что Х-69 могут запускаться с многоцелевых истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-34, ВКС РФ нужна была не столь крупная и тяжелая ракета, как Х-101, пишет Сатам, а способная управляться с других менее габаритных боевых авиационных платформ.

Это избавляет от необходимости лишний раз поднимать в воздух огромные стратегические бомбардировщики типа Ту-160, а также предоставляет в распоряжение ВКС РФ альтернативный боевой инструмент, пригодный для регулярного применения.

Перспективы на международном рынке

Российские военные, скорее всего, продолжат "боевые испытания" ракеты на Украине и, не исключено - представят новые модификации или усовершенствуют их в новых партиях, а также предложат экспортные варианты на будущих оборонных выставках.

Возможно, пишет индийский эксперт, Москва "подсластит" сделку, предложив создать совместное предприятие по производству Х-69 для стран, уже использующих Cy-30 или Cy-35C. Будет ли ракета предназначена для стрельбы с МиГ-29 или МиГ-35, пока не известно.

Отличный вариант для военно-воздушных сил Индии

Известно, что МиГ-35 и Су-35С имеет хорошие перспективы в тендере на поставку самолетов для индийских военно-воздушных сил. Конкуренцию им составляют F-21 компании "Локхид Мартин", F/A-18 E/F "Супер Хорнет" компании "Боинг", Rafale компании "Дассо", JAS-39 E/F "Грипен" компании "Сааб" и "Еврофайтер Тайфун".

ВВС Индии планируют вооружить свои новые самолеты ракетами BrahMos, которые уже прошли успешные испытания на Су-30МКИ. Масса BrahMos - 2,5 тонны. Х-69 более чем в 3 раза легче и при массе менее 800 кг позиционируется как более легкая ракета с передовыми системами наведения, целеуказания, маневрирования и преодоления вражеских средств ПВО.

Если ВВС Индии все же остановят свой выбор на Х-69, они, вероятно, смогут договориться с "Рособоронэкспортом" об интеграции навигации новой ракеты с индийской региональной спутниковой навигационной системой (SatNaV).

Авиационная управляемая ракета Х-59МК2

Государственная обороная компания Индии Bharat Dynamics Limited (BDL) производит целый спектр современных ракет, в том числе противораеты Akash; противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NAG, MILAN-2T, "Конкурс-М" (совместное производство с Россией), INVAR; ракеты класса "воздух-воздух" (AAM) Astra, а также торпедное вооружение для индийских ВМС.

Даже небольшой военный конфликт с Пакистаном или Китаем будет сопряжен с применением дальнобойных ракет. В отличие от BrahMos, Х-69 может стать более удобным, проверенным в боях и высокотехнологичным дополнением к арсеналу крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) индийских ВВС, заключил индийский военный эксперт.

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