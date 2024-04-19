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В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом

Управляемый искусственным интеллектом экспериментальный боевой самолет X-62 впервые в истории вступил в схватку с пилотируемым истребителем F-16 ВВС США
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В этом месяце издание The Warzone сообщило, что экспериментальный летательный аппарат VISTA X-62A (модифицированный F-16 Fighting Falcon) в полностью автоматическом режиме впервые в истории вступил в поединок с пилотируемым F-16.

The US Air Force's X-62 AI-piloted test plane. Photo: US Air Force

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Испытательный полет, во время которого в кабине находился пилот, был частью программы Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) Air Combat Evolution (ACE), сообщается в отчете The Warzone.  X-62A, также известный под условным обозначением Variable Stability In Flight Simulator Test Aircraft (VISTA), способен имитировать системы самолета, что делает его идеальной платформой для поддержки таких проектов, как ACE.

В период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года X-62A выполнил 21 испытательный полет в рамках ACE. Во время летных испытаний почти ежедневно происходило перепрограммирование «ИИ-агентов», пишет издание. Вместе с тем DARPA и ВВС США отмечают, что цель программы не ограничивается лишь "догфайтом" и направлена на повышение боевой готовности американских военно-воздушных сил счет "привлечения лучших AI-пилотов в любой момент времени".

"Наша система машинного обучения основана на анализе накопленных данных для принятия обоснованных решений как в настоящих, так и в будущих ситуациях. При этом она позволяет обнаружить такие моменты, которые незаметны для человека или которые сложно выразить с помощью обычных языковых норм и языковых правил", - рассказывает доктор Даниэла Рус из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) – один из научных партнеров ACE. "Машинное обучение чрезвычайно эффективно в тех средах и ситуациях, где условия динамично меняются, что затрудняет установление ясных и четких правил".

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Несмотря на определенные трудности, связанные с восприятием и оценкой работы ИИ в критически важных для полета системах, функции безопасности самолета X-62A сыграли важную роль, позволив использовать агентов машинного обучения в реальных условиях.

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Тестирование платформы ACE запланировано на конец этого года. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил желание “совершить прогулку” на беспилотном F-16. Проект ACE является частью программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Целью CCA - приобретение недорогих и беспилотных самолетов с высокой степенью автономности.

Базовая платформа, разрабатываемая в рамках ACE, может иметь самое широкое применение, поскольку потенциальные противники и глобальные конкуренты, такие как Китай, активно занимаются разработками в этой развивающейся области, пишет Warzone. Ближний маневренный воздушный бой, который американцы называют dogfight («собачий бой») - один из самых сложных аспектов воздушного боя, тем не менее последние достижения в области искусственного интеллекта могут произвести в нем революцию.

Появление все более малозаметных самолетов означает, что противоборствующие стороны вряд ли смогут обнаружить друг друга за пределами прямой видимости цели (BVR), что увеличивает шансы на проведение воздушного поединка на близких дальностях.

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В 2020 году ИИ, разработанный американской компанией Heron Systems, со счетом 5:0 выиграл серию поединков в ближнем воздушном бою во время конкурса AlphaDogfight Trial. Его противником был живой человек - опытный пилот ВВС США с опытом более 2000 часов налета. Испытания проводились на симуляторе FlightGear, имитирующем истребитель F-16 "Файтинг Фалкон".

Пилот-человек и ИИ Heron System сражались в пяти основных сценариях маневров, причем ИИ действовал в пределах возможностей маневров F-16. Сверхчеловеческая точностью ИИ позволяла ему наносить "смертельные" пушечные удары по пилоту-человеку, ведя прицельную стрельбу с, казалось бы, невероятных углов. Это говорит о том, что истребитель, управляемый ИИ, способен нанести критический урон пилотируемому боевому самолету, используя небольшое количество боеприпасов -то есть с минимальными издержками.

Один из первых самолетов F-16, который будет переоборудован в автономный испытательный комплекс в рамках проекта VENOM, прибыл на базу ВВС Эглин 1 апреля 2024 года. Фотография предоставлена пресс-службой ВВС США

Самолеты, управляемые искусственным интеллектом, не ограничены человеческими возможностями. Благодаря постоянно совершенствующимся датчикам, процессорам и программному обеспечению они способны летать быстрее, быстрее совершать маневры и вести более точную стрельбу.

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Очевидное превосходство ИИ-пилотов в догфайте поднимает вопрос - а не исчезнет ли профессия пилота в скором будущем? Хотя ИИ хорошо справляется с отдельными задачами, в целом ему не хватает человеческого интеллекта и здравого смысла. А следовательно, необходим баланс между AI - моделями и человеческим опытом. считают эксперты. 

В статье, опубликованной в январе 2022 года в журнале The New Yorker, Сью Халперн утверждает, что искусственный интеллект лишь частично заменит пилотов-людей.

Халперн считает, что истребители, управляемые ИИ, будут летать вместе с пилотируемыми самолетами, а пилоты-люди будут управлять эскадрильями беспилотных летательных аппаратов. Автор также отмечает, что программа ACE является частью более масштабных попыток Пентагона "разделить" истребительные эскадрильи на более мелкие и дешевые подразделения. Она считает, что сегодня США не в состоянии производить большое количество пилотируемых истребителей и одновременно обучать пилотов, что будет необходимо в случае конфликта с такой великой державой, как Китай.

Вместе с тем, пишет Халперн, доверие к ИИ является серьезной проблемой. Главная задача заключается в том, как заставить пилотов-людей доверять своим ИИ-коллегам. Отсутствие доверия может привести к тому, что первые будут постоянно следить за вторыми, что нарушит логику применения ИИ-пилотов как таковых.

Тим Макфарланд в своей статье, опубликованной в 2022 году в рецензируемом журнале International Journal of Law and Information Technology, отмечает, что в военном контексте под доверием к ИИ следует понимать уверенность в том, что ИИ будет действовать должным образом без необходимости постоянного контроля.

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Как поясняет Макфарланд, людям свойственно полагаться на ИИ в ситуациях, связанных с риском и неопределенностью, в том числе при управлении транспортным средством или идентификации военных целей, поскольку прошлый опыт показывает, что ИИ можно доверять. Он отмечает, что для укрепления доверия к AI-системам очень важно сформулировать четкие требования - что-то вроде контракта.

В частности, пишет Макфарланд, от системы искусственного интеллекта может потребоваться выполнение определенных функций в определенных условиях. Например, идентифицировать цель в ходе военной операции. При этом решающим фактором для определения надежности системы является ее способность оправдать эти ожидания.

Макфарланд подчеркивает, что для рискованных сценариях - где операторы могут не иметь прямого контроля или связи с системами ИИ, особенно в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы (РЭБ)- огромное значение будет иметь создание надежных AI-систем, которым можно доверять на основании их эффективности.

Кейтлин Ли в статье, опубликованной для издания Aerospace America в мае 2023 года, отмечает, что огромный объем данных, необходимых для обучения ИИ пилота, в сочетании с особенностями обучения ИИ в симулированной среде, может не отражать реальную боевую обстановку и сложность воздушного боя.

Чтобы не оказаться позади в гонке истребителей, управляемых ИИ, ВВС НОАК провели собственные симуляции воздушных боев с участием ИИ и пилотов-людей.

В марте 2023 года газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что военные ученые НОАК провели моделирование воздушного боя между двумя небольшими беспилотными самолетами - один управлялся искусственным интеллектом, другой - человеком. SCMP отмечает, что самолет, управляемый искусственным интеллектом, имел превосходство в ближнем бою, а его человеческий противник постоянно оказывался в роли аутсайдера.

В начале поединка пилот-человек сделал первый ход в попытке одержать верх, но ИИ предугадал его намерения, выполнил маневр и зашел в хвост. В отчете SCMP говорится, что пилот-человек попытался спикировать, чтобы заставить ИИ потерять управление и врезаться в землю, но нейросеть не клюнула на это, спряталась в засаде и подождала, пока человек снова поднимет истребитель в воздух. 

Затем оператор попытался выполнить противоракетный маневр "ножницы", надеясь, что ИИ промахнется, но ему не удалось уклониться от своего противника. В итоге научная команда была вынуждена прервать симуляцию на 90-ой секунде.

В сцене, напоминающей научно-фантастический фильм, американский боевой самолет, управляемый искусственным интеллектом, впервые в истории принял участие в "догфайте" с пилотируемым истребителем американских ВВС, сообщает портал The Warzone.

SCMP пишет, что, хотя США первыми начали разработку AI-систем около 60 лет назад, Китай быстро догнал их. Сегодня в своих технологиях китайские инженеры используют лишь малую часть вычислительных ресурсов, применяемых в американских проектах. В статье также сообщается, что китайский ИИ-пилот разработан для работы практически на любом истребителе ВВС Народно-освободительной армии.

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