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Россия не запрещает Индии использовать ЗРК С-400 против Китая, сообщает EurAsian Times

Недавно ВС Индии развернули третий дивизион ЗРК С-400 на стыке границ с Китаем и Пакистаном.
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Поставка Россией первой партии переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С" для индийской армии, предназначенных для развертывания преимущественно в приграничных с Китаем районах, похоже, заставила призадуматься тех западных аналитиков, которые утверждали, что после начала специальной военной операции на Украине Москва неминуемо "откажется" от Дели в пользу Пекина. Об этом пишет индийский журналист и военный эксперт Пракаш Нанда на страницах издания EurAsian Times.

The S-400 complex consists of several dozen vehicles.Photo: Sergey Malgavko/TASS

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На Западе почему-то бытует мнение, что Китай для России важнее Индии и что Россия потеряла актуальность для стратегических целей Индии на фоне сближения Дели с Вашингтоном.

Однако это далеко от истины, поскольку Россия неоднократно давала понять, что ее сближение с Китаем не повлечет за собой принятие решений, наносящих ущерб интересам Индии. До сих пор Москва не предпринимала никаких действий, указывающих на то, что она отдает предпочтение Пекину в пограничном споре Индии и Китая.

Что еще более важно, пишет Нанда, в своих военных отношениях с Индией Россия не выдвигала никаких предварительных условий, как это обычно делают США и другие западные страны. (например, как использовать, когда использовать и против кого нельзя использовать оружие или технологии, связанные с ним). Несмотря на растущую близость к Китаю, Россия никогда не говорила, что поставляемое ею оружие, включая ЗРК С-400, не может применяться против Китая.

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Возьмем, к примеру поставку ПЗРК "Игла-С"-(всего в рамках контракта будет закуплено 120 пусковых установок и 400 ракет). Эти системы значительно повысят боевые возможности ПВО малой дальности ВС Индии. Это особенно актуально для высокогорной местности на севере и северо-востоке вдоль линии фактического контроля с Китаем. Они предназначены для поражения всех типов самолетов и вертолетов, а также малоразмерных авиационных целей типа крылатых ракет в любое время суток при их визуальной видимости на встречных и догонных курсах в условиях фоновых и искусственных тепловых помех.

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Россия и Индия подписали контракт на поставку ПЗРК "Игла-С" 14 ноября 2023 года. Таким образом, первая партия была поставлена всего через четыре месяца - несмотря на то, что Россия проводит на Украине специальную военную операцию, и нуждается в оружии. В соответствии с условиями контракта, остальные комплексы будут производиться на территории Индии силами частной индийской компании.

Покупка и дальнейшее производство систем "Игла-С", пишет Нанда, позволит ВС Индии решить проблему с заменой устаревших систем "Игла-1М". Необходимость в этом назрела уже давно. В 2012 году в письме тогдашнего начальника Главного штаба сухопутных войск генерала В.К. Сингха (ныне министр в правительстве Моди) премьер-министру Манмохану Сингху говорилось об устаревании существующих систем ПВО.

В 2018 году "Рособоронэкспорт" выиграл тендер на поставку Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Конкуренцию российской продукции в тендере составили ПЗРК MBDA "Мистраль-2" (Франция) и ПЗРК Saab RBS-70NG (Швеция).

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Следует также отметить, что Индия развернула три полка зенитно-ракетных комплексов С-400, закупленных у России, вдоль границ с Китаем и Пакистаном. Первая система была поставлена в конце 2021 года и развернута в штате Пенджаб для противодействия угрозам со стороны Пакистана. Вторая в 2022 году в коридоре Силигури ("Шейка цыпленка") для противодействия НОАК. “Третий полк нацелен и на Китай, и на Пакистан”, пишет Нанда. Эксперт не указывает точного места расположения 3-го дивизиона, скорее всего он развернут в регионе Аксайчин, на стыке Китая, Индии и Пакистана.

Еще два дивизиона должны быть поставлены в ближайшее время; небольшая задержка объясняется российско-украинским конфликтом.

Сотрудничество в области обороны, на протяжении десятилетий было основным столпом индийско-российских отношений. Россия по-прежнему обеспечивает Индию примерно на 60 процентов от ее оборонных потребностей. Переносный зенитный ракетный комплекс "Игла-С"

В настоящее время по российским лицензиям в Индии ведется производство истребителей СУ30 МКИ и танков Т90. Также, на двух совместных российско-индийских предприятиях налажен выпуск крылатых ракет Brahmos и автоматов АК203. Российские компании активно участвуют в реализации масштабной национальной программы Make in India, направленной на развитие и модернизацию военно-промышленного комплекса Индии.

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Россия является крупнейшим торговым партнером Индии и всегда готова поделиться с ней своими самыми последними технологическими достижениями - на что Соединенные Штаты, да и другие страны Запада, идут крайне неохотно.

Ракетный комплекс Brahmos - яркий пример такого сотрудничества. Россия предоставляет Индии в лизинг свои атомные подводные лодки. Россия активно сотрудничает с Индией в ее попытках стать ведущей космической державой.

В 2021 году Индия и Россия подписали соглашение о создании институциональной структуры ВТС под руководством министров обороны обеих стран. Новое ведомство будет курировать вопросы военного и военно-технического сотрудничества, включая проведение совместных военных учений, разработку передовых оборонных систем и передачу технологий в ближайшие 10 лет (до 2031 года).

Несмотря на военный конфликт на Украине и последовавшее за этим сближение Москвы с Пекином, двусторонние отношения между Республикой Индия и Российской Федерацией стали еще крепче. В 2023 году объем двусторонней торговли увеличился в 1,8 раза и достиг $65 млрд. Ожидается, что в 2024 году этот рост продолжится.

Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, особенно после начала украинского конфликта. Россия строит в Индии шесть атомных электростанций, две из которых уже введены в эксплуатацию, а строительство двух других близится к завершению.

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Россия сотрудничает с Индией в рамках реализации программы пилотируемых космических полетов "Гаганьян". Индия и Россия также запустили крупные программы в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. В свою очередь, Индия активно инвестирует в разработку углеводородных месторождений в Сибири и на севере России.

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар неоднократно заявлял, что историю индийско-российских связей нельзя принижать. Москва будет оставаться одним из самых ценных союзников Дели и Индии еще долгие годы.

Несмотря на санкции Запада российская экономика укрепляется. Россия по-прежнему является великой державой. Россия — самая большая страна в мире. со странами Центральной Азии, Китаем и Ираном, то есть с регионом, представляющим для Индии особый интерес с точки зрения политики, безопасности и экономики. Россия располагает огромными природными ресурсами, технологическим потенциалом и торговыми возможностями. Она является одной из крупнейших военных держав мира.

Что особенно важно, Россия в своей внешней политике и стратегических расчетах уделяет Индии более приоритетное внимание, чем это делают США и страны Запада, хотя и они признают растущее значение Индии.

Как уже отмечалось выше, пишет Нанда, Россия не отказывается передавать Индии свои самые передовые технологии. Именно Россия передала Индии в аренду свои атомные подводные лодки. Именно Россия безоговорочно сотрудничает с Индией на пути к превращению в крупнейшую космическую державу. Именно Россия с неослабевающим энтузиазмом строит в Индии атомные электростанции, чего нельзя сказать о Соединенных Штатах даже после заключения двустороннего соглашение по ядерной кооперации между Вашингтоном и Нью-Дели. И именно Россия наиболее активно поддержала идею о том, чтобы Индия стала постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Следует отметить, что в своей "Внешнеполитической доктрине", опубликованной в марте прошлого года, Россия довольно ясно дала понять, что "продолжит наращивать особо привилегированное стратегическое партнерство" с Индией. Говоря о "евразийском континенте", российская доктрина с одинаковым акцентом говорила как о Китае, так и об Индии.На снимке: истребители Су-30 МКИ индийских военно-воздушных сил

И хотя в обновленной концепции внешней политики РФ отмечается, что "Россия нацелена на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой", в документе также говорится о том, что "Россия продолжит наращивать особо привилегированное стратегическое партнерство с Республикой Индия в целях укрепления и расширения сотрудничества во всех областях на взаимовыгодной основе, уделяя особое внимание увеличению объема двусторонней торговли, укреплению инвестиционных и технологических связей, обеспечению их устойчивости к деструктивным действиям недружественных государств и их альянсов".

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