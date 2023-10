В октябре 2023 года исполнилось ровно четыре месяца с начала украинского контрнаступления. Это так называемое "контрнаступление" с самых первых дней широко освещалось в западной прессе. Американские и британские генералы возлагали на него большие надежды, наращивая поставки оружия и обучение вооруженных сил Украины. Однако по прошествии четырех месяцев контрнаступление практически не принесло никаких результатов. Украинские войска уперлись в российскую линию обороны, не имея возможности ее прорвать. Об этом пишет Дмитрий Ковалевич, автор интернет- журнала Ukraine.ru и спецкор панарабского онлайн-издания Аль Маядин

Огромные потери в ходе провалившегося контрнаступления киевского режима стали главной причиной первых попыток официальной мобилизации женщин и пожилых людей на военную службу. Иллюстрация представлена онлайн - изданием Al Mayadeen English (Зейнаб Эль Хадж)

Провальное контрнаступление Киева

На трех участках линии боевого соприкосновения на юге бывшей Украины украинским военным все же удалось продвинуться на четыре-пять километров вглубь российской обороны и в результате оказаться в "мешках" или полуокружениях, где силы ВСУ методично уничтожались российским огнем, обрушивавшимся на них с трех сторон

Такие мешки как тот, что образовался в августе в районе села Работино Запорожской области, "удерживаются" Украиной, что обходится ей большими потерями. Подобная практика поощряется западными правительствами, пытающимися избежать ослабления общественной поддержки стран Североатлантического альянса в пользу продолжения военных действий.

Так, например, 27 сентября украинский телеграм-канал " Клименко-тайм" написал: "Ситуация в Работинском рукаве для ВС Украины очень непростая... Украинской армии будет очень трудно удержаться в этом "рукаве" до наступления холодов. С точки зрения логистики там вообще полный ад, да еще и обстреливаемый со всех сторон российскими войсками. Но над военными еще довлеют и политическая составляющая, и уход из района Работино после четырех месяцев кровавой мясорубки будет просто медийной катастрофой".

Военная техника, поставляемая странами Запада, стоит очень дорого, да и запасы ее ограничены, поэтому в большинстве случаев на время "контрнаступления" она остается в резерве. Военно-транспортные средства доставляют мобилизованных украинских солдат (многие из которых призваны в армию в принудительном порядке) не ближе, чем на три-четыре километра к линии боевого соприкосновения, после чего они пытаются преодолеть российские минные поля в пешем порядке. Воду и продовольствие они вынуждены таскать с собой, так как хранить их на передовой нереально, а западных продуктов и боеприпасов там хватает не более чем на несколько дней. Ранее начальник Главного управления разведки оборонного ведомства Украины Кирилл Буданов, согласно сообщению Wall Street Journal, признал, что большинство наступательных действий со стороны ВСУ проходит пешком.

По словам уцелевших украинских военнослужащих, все вновь прибывшие на передовую получают приказ как можно быстрее вырыть глубокий окоп и просидеть в нем несколько дней до прибытия замены. Такие условия привели к тому, что в сентябре количество украинских солдат, сдающихся в плен, заметно возросло. "Количество сдающихся в плен украинских солдат и даже целых подразделений растет с каждым днем, причем в основном это происходит на "низшем уровне", поскольку эти люди не прошли эффективной военной подготовки. Они не готовы к бою, их тупо отправляют на верную смерть", - пишут военные эксперты в своей статье для американского журнала Military Watch Magazine от 2 октября. В этой же публикации сообщается, что по словам украинских военнослужащих, в некоторых подразделениях потери достигают 80-90 процентов.

Украинский телеграм-канал "Первые новости" в своей заметке от 3 октября пишет: "Потери в ходе обороны Бахмута и летнего контрнаступления, перетекшего в осеннее наступление, обострили проблему нехватки личного состава. За четыре месяца украинские вооруженные силы не одержали ни одной более-менее значимой победы, захватив лишь небольшие разрушенные деревни и поселки, так и не освободив ни одного крупного города. В то же время потери среди украинских военнослужащих при штурме позиций россиян катастрофические".

По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, за четыре месяца украинского контрнаступления российские войска нанесли серьезный урон ВСУ и значительно ослабили их боевой потенциал. В соответствии с сезонными погодными условиями, октябрь принесет на Украину дожди, похолодание и раскисшие дороги. Что создаст дополнительные причины для снижения интенсивности контрнаступления.

В такой ситуации, пишет CNN, даже у многих западных аналитиков и чиновников возникает ощущение надвигающегося тупика. Тем не менее, американские военные эксперты из Института изучения войны (Institute for the Study of War; ISW) из кожи лезут вон, пытаясь показать, что контрнаступление украинских вооруженных сил не является провалом. "Скорее всего, Путин отдал приказ российскому военному командованию удерживать исходные оборонительные позиции России, чтобы создать иллюзию того, что украинское контрнаступление не достигло какого-либо тактического или оперативного эффекта, несмотря на существенную поддержку Запада", - говорится в сообщении ISW опубликованном 24 сентября в Twitter/X.

Иными словами, фактическое удержание рубежей обороны является "иллюзией" и иллюстрацией провала контрнаступления. Официальные украинские лица также это подтверждают.

Пытаясь сохранить интерес и внимание Запада к событиям на Украине, правящий в Киеве режим фактически добивается расширения географии конфликта на третьи страны. Так, в конце сентября британская газета Guardian сообщила, что среди предложений Украины в адрес западных союзников - ракетные удары по заводам в Иране и Сирии, производящим оружие и беспилотники. По словам Киева, удары может нанести и сама Украина, Запад лишь должен предоставить военные средства для этого.

Командование Украины предпринимает тщетные попытки расширить плацдарм в районе Работино, дабы не допустить негативного сценария. ВСУ поняли, что могут оказаться в котле, поэтому сейчас пытаются расширить "рукав" к западу от Работино в сторону села Копани. Впрочем, это им не удается.

Киевский режим мобилизует женщин

Огромные потери в результате неудачного контрнаступления Украины стали причиной первых официальных попыток мобилизации женщин на военную службу. Следует отметить, что украинские власти положительно смотрят на "израильский" опыт призыва женщин на воинскую службу.

С 1 октября женщины-медики в Украине обязаны встать на воинский учет. После мобилизации они имеют те же ограничения, что и военнообязанные мужчины. Одним из таких ограничений является весьма противоречивый запрет на выезд за границу. В Украине всем военнообязанным мужчинам, а также женщинам, мобилизованным на военную службу, запрещен выезд за границу. В прошлом году аналогичный закон был предложен к принятию, но был отозван из-за резкого недовольства общественности.

Фармацевты, а также женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, но не работающие по специальности, тоже обязаны встать на учет. Согласно украинскому законодательству, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или иным образом привлечены к выполнению военных задач.

Месяц назад представитель президента Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что выезд за границу будет ограничен также и для всех женщин, подлежащих призыву на военную службу. Одной из причин такой политики украинские власти называют "борьбу с дискриминацией по половому признаку". На Украине подобные формулировки обычно подразумевают и приводят к ущемлению прав и свобод женщин.

Не дожидаясь введения ограничений, женщины-фармацевты и медики в сентябре начали массово покидать Украину, что привело к нехватке персонала в больницах и аптеках. Провизоры утверждают, что скоро в аптеках некому будет работать. "Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока не перекрыли границы. Кто будет работать - вопрос открытый, тем более что в отрасли и так серьезный кризис", - говорит Елена Прудникова, глава украинской ассоциации "ФармРада".

Кроме того, Верховная Рада предлагает повысить возрастной ценз для службы в армии. Для нижних воинских чинов и младших офицеров предлагается увеличить предельный возраст службы до 65 лет, а для старших офицеров - до 70 лет.

Ширятся масштабы призыва на военную службу

В начале сентября Министерство обороны Украины внесло изменения в правила, освобождающие украинцев от службы в армии по состоянию здоровья. Отныне пригодными к военной службе в рядах ВСУ считаются лица с клинически излеченным туберкулезом, вирусным гепатитом, медленно прогрессирующими заболеваниями крови, заболеваниями щитовидной железы с незначительными функциональными нарушениями, а также ВИЧ-инфицированные, но не имеющие серьезных симптомов заболевания.

Кроме того, в этот список попали люди, страдающие легкими психическими расстройствами, невротическими нарушениями, медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы и т.д., пишет издание Kyiv Independent.

Таким образом, женщины, пожилые люди и люди с серьезными проблемами здоровья стали очередными объектами "контрнаступления", в угоду политических и военных амбиций Соединенных Штатов и Евросоюза.

Доминирование Запада во имя "борьбы с коррупцией"

Между тем Соединенные Штаты затягивают экономическую удавку и усиливают контроль над Украиной, превращая ее фактически в колонию под управлением назначенцев из американской администрации. Контроль осуществляется под предлогом борьбы с коррупцией. "Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают, - сообщило 2 октября интернет-издание Politico.

Коррупция была всегда присуща украинским правительствам, но Запад не борется с ней, а лишь пытается поставить коррумпированных украинских чиновников под свой контроль". В конце сентября украинские политики и представители СМИ активно обсуждали новые требования американской администрации, которые были предъявлены киевскому режиму после возвращения Зеленского из второго официального турне в США в сентябре. Если Киев откажется выполнять требования по "антикоррупционной программе", некоторые американские политики могут, по их словам, сократить военную помощь. Это стало бы поражением и концом киевского режима.

Требования США содержались в дипломатическом письме, направленном в сентябре премьер-министру Денису Шмыхалу и президенту Владимиру Зеленскому с копиями всем западным "донорам" Украины ( Евросоюзу, странам "Большой семерки", Международному валютному фонду, Всемирному банку, Европейскому инвестиционному банку, Европейскому банку реконструкции и развития). Суть всех требуемых реформ заключается в том, что Украина должна подбирать судей, "борцов с коррупцией" и руководителей госпредприятий по рекомендации "международных экспертов". С 2014 года такими "экспертами" являются представители западной бизнес-элиты.

Кроме того, киевскому режиму предлагают "либерализовать" цены на газ и электроэнергию, проще говоря, повысить - несмотря на "заморозку" тарифов, обещанную Зеленским на период действия военного положения. Депутат от партии "слуга народа" Максим Бужанский считает, что у Зеленского нет выбора в этом вопросе, что бы он там ни обещал украинцам ранее. "Если коротко, то ситуация следующая. Если мы примем новый пакет реформ от наших партнеров, то они позволят нам поднять тарифы. А если мы их не примем, то они нас заставят их повысить", - пишет Бужанский.

Другой депутат, Александр Дубинский, утверждает, что выполнение всех требований Соединенных Штатов превратит украинского лидера в "фигуранта". Зеленский может лишь создать видимость исполнения американских требований. Дубинский пишет: "Что интересно, выполнение всех требований позволит Вашингтону взять под полный контроль всю финансово-экономическую и антикоррупционную систему Украины. Это буквально превратит Зеленского в "свадебного генерала" и лишит его незаконных рычагов влияния на всех ветвях власти. Его ближайшее окружение сядет за коррупцию".

Перспектива остаться без американского финансирования вызывает неподдельный страх у украинских министров. Они тут же бросились проводить последние неолиберальные реформы, требуемые Международным валютным фондом.

На повестке дня украинского правительства - сокращение социальных выплат

В начале октября министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила о намерении пересмотреть систему социальных выплат. "Если социальные выплаты существуют просто по историческим причинам, то, очевидно, они должны быть переформатированы во что-то другое, в какую-то поддержку, которая действительно будет нужна человеку и которая будет эффективной. Это и будет новый социальный контракт", - заявила чиновница. Она предупредила, что теперь у получателей социальной помощи есть один год, чтобы "встать на ноги". (В этих словах есть глубокая ирония. Несколько дней назад Жолнович предупредила, что сегодня в Украине насчитывается около трех миллионов инвалидов, и за последний год их число увеличилось еще примерно на 300 тысяч человек).

Та же чиновница считает, что украинцы "живут в зоне комфорта", от которой необходимо избавляться. Как сообщает "Интерфакс Украина", глава министрства социальной политики Украины заявила, что люди злоупотребляют социальной помощью и не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь. "Нужно сломать все социальное, что есть в стране, и переформатировать социальную политику в государстве с нуля", - заявила министр, подчеркнув, что украинец не должен чувствовать себя "подростком", которому государство что-то должно.

"Нам необходимо сломать все то, что сегодня является социальным, и просто переформатировать с нуля новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие граждане в определенном смысле являются подростками, считая, что государство обязано заботиться и помогать им, но при этом они не желают участвовать в личностном развитии и брать на себя ответственность. Это та философия, которую мы обязательно должны сломать".

Тысячи украинцев потеряли одну или несколько конечностей и получили страшные увечья, защищая украинское государство и его западных хозяев. По словам министра, ничто так "не унижает гражданина, как вовремя выплаченная маленькая зарплата", которая якобы мешает ему саморазвиваться. По ее словам, ветеранам Вооруженных Сил Украины, ставшим инвалидами, для того чтобы "выйти в люди", достаточно протезов и переквалификации.

Украине катастрофически не везет с чиновниками, отвечающими за социальную политику. Еще в 2017 году тогдашний министр социальной политики Андрей Рева утверждал, что украинцы (беднейшая страна в Европе) слишком много едят, тратя на еду около 50 процентов своих доходов. При этом, по его словам, в Германии люди тратят на еду гораздо меньше, хотя цены (на тот момент) были одинаковыми. Он отметил, что немцы тратят на еду всего 14 процентов от своего дохода. При этом министр ничего не сказал об огромном разрыве в размере заработной платы между Украиной и Германией). Этот пример наглядно показывает, насколько далеки от простых украинцев чиновники, некоторые из которых занимаются распределением пожертвований от США и МВФ для своего правительства. Похоже, им неизвестно, что в некоторых странах мира многие люди расходуют на питание 100 процентов своего заработка.

Глава Комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова пошла еще дальше в своих нелепых обвинениях в злоупотреблении социальными льготами. В 2020 году она сделала заявление прямо-таки фашистского толка о том, что дети малообеспеченных родителей "низкого качества", что Украине следовало бы взять пример с тех государств, которые стерилизуют матерей, не способных содержать своих детей.

Она является автором антипрофсоюзного законопроекта № 5371, принятого в августе 2022 года, который практически исключает возможность многих украинских работников организовываться и бороться за свои права, условия труда и заработную плату. Согласно новому закону, люди, работающие в компаниях с численностью сотрудников до 250 человек, больше не защищены трудовым кодексом. Теперь они должны заключать индивидуальные соглашения со своим работодателем. (Более ранняя попытка отменить права профсоюзов, предпринятая в 2019 году, - законопроект № 2681 - была отменена после сильного международного давления со стороны профсоюзов и других организаций).

В то же время Международный валютный фонд требует принятия целого ряда мер по увеличению доходов украинского правительства, в том числе за счет повышения налогов. Недавно правительство обнародовало проект бюджета Украины на 2024 год, в котором чуть менее половины всех предполагаемых средств будет получено от зарубежных доноров.

Сторонники киевского режима глубоко обеспокоены тем, что политические разборки в Вашингтоне могут нарушить поток денег и оружия, поставляемых Соединенными Штатами в Киев. Они также глубоко встревожены тем, что эскалация арабо-израильского конфликта может ослабить внимание и поддержку Запада к конфликту с Россией.

После событий "евромайдана" конца 2013 - начала 2014 года все украинские министры последовательно проводили антисоциальную политику, чтобы завоевать доверие Соединенных Штатов. Месяц за месяцем они заставляли тысячи украинцев погибать или получать увечья на линии боевого соприкосновения с Россией. Теперь же они обсуждают идею лишения социальной помощи даже тех, кто получил ранения, но выжил.