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Китай может использовать для вторжения на Тайвань модернизированные коммерческие корабли

Многие китайские торговые суда построены таким образом, что после небольшой модификации их можно использовать в военных целях
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Хотя Народно-освободительная армия Китая и гордится своей растущей военно-морской мощью, последние сообщения указывают на определенную зависимость от коммерческих гражданских судов при проведении крупных амфибийных операций, что подчеркивает потенциальную уязвимость и усложняет правила ведения боевых действий на море в случае конфликта на Тайване.

Китай намерен модернизировать коммерческие корабли для вторжения на Тайвань. Многие китайские торговые суда построены таким образом, что после небольшой модификации их можно использовать в военных целях. На снимке крупнейшее в мире "двухстороннее" гибридное судно RoRo в южной китайской провинции Гуанчжоу, 28 февраля 2023 года.  Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Facebook / Civil and Military Gazette, CMG.

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В этом месяце американский военно-морской журнал Naval News сообщил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена использовать коммерческие суда для переброски грузов, поскольку ее амфибийный флот все еще недостаточно пригоден для проведения таких серьезных операций, как вторжение на Тайвань. Зависимость Китая от паромов типа ""roll-on/roll-off"" (RoRo) была продемонстрирована во время недавних амфибийных учений в провинции Фуцзянь, расположенной напротив Тайваня, откуда, вероятно, будет начата десантная атака на самоуправляемый остров, сообщает Naval News.

В статье указываются суда типа RoRo: Bo Hai Bao Zhu, Bo Hai Heng Da, Bo Hai Fei Zhu и Bo Hai Cui Zhu, принадлежащие компании Bohai Ferry Group. Авторы доклада отмечают, что суммарное водоизмещение этих кораблей составляет 100 000 тонн. Для проведения военных операций и учений они прикомандированы к восьмой транспортной группе Морского ополчения НОАК.

В документе отмечается, что в настоящее время в распоряжении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находятся восемь десантных кораблей-доков Type 071, три амфибийных вертолетоносца Type 075, 32 танкодесантных корабля, около 50 малых десантных кораблей, шесть кораблей на воздушной подушке класса Zubr и порядка 15 катеров на воздушной подушке Type 726 LCAC. По оценкам экспертов, такой потенциал будет недостаточен для переброски сухопутных войск НОАК (PLA-GF) и морской пехоты НОАК (PLA-MC) через Тайваньский пролив в случае полномасштабного военного конфликта на Тайване.

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В отчете Naval News также отмечается, что в 2015 году власти Китая опубликовали нормативы национальной обороны по строительству новых гражданских судов, отвечающих минимальным требованиям для мобилизации НОАК-Н упомянув при этом, что в распоряжении КНР имеется 31 океанский паром типа RoRo.

Вместе с тем, пишет Naval News, Народно-освободительная армия КитаяАК и ее резервный гражданский торговый флот, скорее всего, пока не в состоянии обеспечить серьезный десантный потенциал и морскую логистику в "жестких и сложных" условиях, необходимых для поддержки крупномасштабного вторжения на Тайвань. Что касается способности к переброске грузов, то Томас Шугарт в своей статье американского онлайн-издания War on the Rocks, опубликованной в октябре прошлого года, отмечает, что десантные корабли НОАК способны доставить в "первой волне" на Тайвань одну бригаду тяжелой техники и около 21 тысячи военнослужащих.

Однако в статье, опубликованной в июне этого года для Института политики безопасности и развития (ISDP), Мандип Сингх утверждает, что 1200 танков Тайваня значительно превосходят суммарную способность НОАК десантировать менее половины этого количества в ходе одной синхронизированной амфибийной операции, через пролив.

Впрочем, по словам Шугарта, эта цифра меркнет по сравнению с возможностями гражданского флота Китая, поскольку такие компании, как Bohai Ferry Group, способны доставить еще как минимум две бригады тяжелой бронетехники. При этом транспортные средства будут доставляться непосредственно на побережье с помощью модифицированных пандусов или по временным береговым эстакадам, или через захваченные порты.

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Тайвань намерен защищаться в соответствии с концепцией общей обороны (Overall Defense Concept, ODC) 2017 года, предусматривающей асимметричное противодействие вторжению НОАК с помощью доступных и эффективных средств поражения, включая беспилотники, противокорабельные ракеты, малые скоростные ракетные и штурмовые катера. Тайбэй также будет использовать свою гражданскую инфраструктуру и природные преимущества, чтобы усложнить высадку и продвижение китайской армии. Западные эксперты считают, что решающую роль в отражении вторжения Народно-освободительной армии Китая будут играть тайваньские танки. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Facebook / Agence France-Presse, AFP.

Он также отмечает, что при если Китай объединит гражданские и военные морские суда, то он сможет доставить более восьми бригад тяжелой бронетехники и около 60 000 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая в рамках первой волны по захвату Тайваня.

Кроме того, в исследовании аналитического центра Project 2049, опубликованном в июле 2021 года, экс-офицер королевского флота Британии Ян Истон пишет, что НОАК может высадить как минимум 300-400 тысяч своих солдат для быстрого захвата Тайваня. Этот потенциал будет направлен на устранение гражданского и военного руководства Тайваня.

С другой стороны, подчеркивает Истон, если руководство Тайваня переживет эту атаку и сумеет мобилизовать свои вооруженные силы и гражданское население, то НОАК, скорее всего, придется направить на остров не менее 2 миллионов бойцов, включая полицию и частные военизированные формирования. Это позволит обеспечить численное превосходство над обороняющейся стороной в соотношении три к одному или пять к одному. Характерной чертой стратегии военно-гражданского слияния КНР является привлечение судов типа RoRo для наращивания недостаточного собственного военно-морского судоходного потенциала.

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В интервью Национальному бюро азиатских исследований (National Bureau of Asian Research, NBR), опубликованном в июне 2021 года, основатель частной разведывательной компании StriderTechnologies Грег Левеск описывает стратегию MCF как общегосударственный проект. Эта инициатива направленна на расширение взаимодействия между гражданскими исследовательскими и коммерческими секторами Китая, его военными, правоохранительными и оборонными промышленными секторами с целью преобразования экономических и технологических достижений КНР в военный потенциал.

В своей статье для Naval Academic Bimonthly, издаваемого ВМС Тайваня, военный эксперт Хуан Юйвэнь утверждает, что в рамках пекинской стратегии MCF Китай намерен переоборудовать коммерческие суда с хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой маневренностью в корабли для пополнения морских запасов (replenishment at sea, RAS).

В рамках этой стратегии, пишет Юйвэнь, Пекин планирует интегрировать военный и гражданский секторы, а также стимулировать отечественных судостроителей к проектированию и строительству различных типов кораблей для нужд НОАК. По его словам, конечной целью такой модернизации является создание большого десантного флота поддержки для проецирования силы или высадки амфибийных подразделений.

В настоящее время в распоряжении Народно-освободительной армии Китая имеется 8 десантных кораблей-доков Type 071, 3 десантных вертолетоносца Type 075, 32 танкодесантных судна, около 50 малых десантных кораблей, 6 кораблей на воздушной подушке класса "Зубр" и около 15 катеров на воздушной подушке LCAC Type 726. По оценкам специалистов, таких возможностей будет недостаточно для переброски сухопутных войск НОАК (PLA-GF) и морской пехоты НОАК (PLA-MC) через Тайваньский пролив в случае полномасштабного военного конфликта на Тайване. На снимке Учения военно-морских сил Соединенных Штатов. Petty Officer 3rd Class Gray Gib/Keystone Press Agency/Global Look Press. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Facebook / Agence France-Presse, AFP.

Такая концепция легко укладывается в статус Китая как крупнейшей судостроительной страны мира: в 2022 г. на долю КНР приходилось около 48 процентов мирового судостроительного производства, что позволило Пекину обогнать Южную Корею и Японию. Однако, несмотря на огромное количество кораблей и судостроительный потенциал, который может быть переориентирован на создание специального десантного флота, китайский торговый флот по-прежнему сталкивается с проблемами боеготовности.

В отдельной статье для издания War on the Rocks, опубликованной в августе 2021 года, Шугарт отмечает, что Китай выпустил технические стандарты для важных типов гражданских судов. Это было сделано для того, чтобы в случае мобилизации они могли использоваться для нужд национальной обороны. Эксперт отмечает, что многие китайские торговые суда построены таким образом, чтобы их после небольшой модернизации можно было использовать в военных целях.

Вместе с тем Шугарт утверждает, что гражданские китайские корабли, судя по всему, будут уязвимы для атак из-за своей незащищенности и ограниченных возможностей по устранению повреждений. Впрочем, несмотря на это, НОАК строит крейсеры, эсминцы и фрегаты мирового класса, создает надежную противовоздушную и противолодочную оборону вокруг "флота вторжения", состоящего из гражданских судов.

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Он также отмечает, что хорошо подготовленные гражданские суда, возможно, будет сложнее уничтожить, чем кажется на первый взгляд, поскольку китайские паромные компании подтверждают, что их новые суда оснащены более эффективными средствами пожаротушения.

В то же время потенциальное использование Пекином гражданских судов типа "РоРо" для высадки десанта создаст серьезные проблемы с точки зрения "устоявшихся" правил ведения боевых действий в военное время. Так, например, в своей статье для Sasakawa Peace Foundation, опубликованной в июле этого года, Томохиса Такеи отмечает, что с ростом вероятности использования судов типа RoRo в десантных операциях они могут обрести такой же боевой статус, как и военные корабли НОАК.

Такеи упоминает, что Конвенция 1907 года Convention Relating to the Conversion of Merchant Ships into Warships (Гаагская конвенция VII) устанавливает порядок переоборудования торговых судов в военные корабли, включая передачу их под прямую юрисдикцию страны, которой они принадлежат, нанесение отличительных эмблем, наличие командира из числа офицеров и соблюдение законов вооруженных конфликтов.

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Он отмечает, что как только Пекин высадит десант на остров, китайское правительство сразу же заявит, что Тайвань является частью КНР и соответственно не признает его независимым государством. Это снимет с Пекина обязательство - действовать в соответствии с этой конвенцией, и тогда гражданским судам RoRo не придется поднимать флаг Китая. По словам эксперта, в этом случае тайваньским вооруженным силам будет сложно понять какую роль выполняют суда RoRo - гражданскую или военную, что может привести к потенциальному нарушению принципов разграничения ведения и полномочий в вооруженных конфликтах. Последние учения по высадке десанта показали, что Китай планирует использовать паромы roll-on/roll-off, что поднимает новые вопросы об уязвимости и готовности к боевым действиям. Моделирование вторжения Китая на Тайвань: Переброска НОАК воинских формирований через Тайваньский пролив (в первую очередь морским путем) будет сопряжена с большими потерями. Однако некоторые эксперты считают, что во всех вариантах захвата самоуправляемого острова Китай будет использовать коммерческие суда. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Facebook / Agence France-Presse, AFP.

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