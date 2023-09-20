Пентагон создает армию беспилотных комплексов РЭБ
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Пентагон приступил к реализации программы создания "роев" беспилотных комплексов радиоэлектронной борьбы. Это очередной из многочисленных проектов оборонного ведомства США по освоению технологий искусственного интеллекта и беспилотных систем. В Вашингтоне считают, что несмотря на значительные оперативные и стратегические последствия и риски, эта программа потенциально может принести победу в военном конфликте.
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В этом месяце американский военный журнал Breaking Defense сообщил, что ВМС США предлагают промышленным и правительственным организациям принять участие в учениях Silent Swarm 2024. Военные маневры запланированы на июль 2024 года и призваны продемонстрировать потенциал беспилотных систем "раннего этапа" способных вести боевые действия на электромагнитном поле боя.
Согласно публикации Breaking Defense, в рамках учений, организуемых Naval Surface Warfare Center Crane, будут продемонстрированы "роящиеся, малогабаритные, неуязвимые" беспилотные системы, способные к распределенной электромагнитной атаке, демаскировке и доставке цифровой полезной нагрузки. При этом техника должна соответствовать уровням готовности (TRL) от 2 до 5, (чем большее число, тем совершеннее система).
При распределенной атаке беспилотные летательные аппараты, объединенные в рой, обмениваются друг с другом данными в режиме реального времени, что позволяет быстро и точно реагировать на изменения окружающей обстановки. При этом каждый дрон сможет в режиме реального времени принимать решения, оптимизируя алгоритмы роя для более эффективного обнаружения и уничтожения целей противника. Военно-морской флот США располагает сетью боевых центров, пишет издание, расположенных по всей территории Соединенных Штатов и являющихся частью научно-исследовательского и опытно-конструкторского комплекса, предназначенного для создания и испытания перспективных технологий.
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Кроме того, в конкурсном предложении говорится о распределенной доставке электромагнитной энергии в том числе, мощного СВЧ-излучения — для подавления, унижения, разрушения и обмана противника — с высокомобильных платформ. Обман или дезинформирование подразумевает комплекс мер по созданию "хаоса и неразберихи" в электромагнитном спектре, нацеленных на ситуационную осведомленность противника, процессы управления и принятия решений, с тем чтобы обеспечить свободу маневра для дружественных сил.
Как сообщает Breaking Defense, недавно ВМС Соединенных Штатов завершили первый этап проекта. В рамках 30 технологических инициатив было задействовано более 300 специалистов из всех родов войск. По информации источника, спонсором учений в области научно-исследовательских и инженерно-технических работ выступил Офис заместителя министра обороны США (Office of the US Deputy Secretary for Defense).
Кроме того, пишет издание, военно-морские силы США предложили поучаствовать в учениях гражданским ведомствам, таким как Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAH), а также зарубежным союзникам и партнерам, включая Австралию и Великобританию.
Как все это работает
Беспилотные летательные аппараты радиоэлектронной борьбы могут действовать в составе более крупного роя, состоящего из разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Сначала БПЛА-шпионы обнаруживают потенциальные цели. Затем дроны РЭБ создают электромагнитные помехи для подавления средств противовоздушной обороны противника. После чего цели поражаются барражирующими боеприпасами. Они могут работать и в обратном порядке, выполняя роль сигнальных ложных целей, чтобы выманить вражеские средства ПВО и заставить их раскрыть свои позиции, после чего "зависшие" в воздухе боеприпасы наносят удар.
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В настоящее время Пентагон реализуют несколько программ по созданию роев беспилотников, что позволит: увеличить дальность действия радаров и оружия пилотируемых самолетов, действовать в сильно защищенном воздушном пространстве, создавать ложные заслоны и выступать в качестве мультипликатора силы. В этом месяце мы сообщали, что компания General Atomics получила от Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) контракт на третью фазу программы LongShot. Стоимость контракта оценивается в 94 миллиона долларов США.
Цель проекта LongShot - создание беспилотного летательного аппарата, запускаемого с бомбардировщика или истребителя. Предполагается, что этот беспилотник позволит увеличить дальность поражения и эффективность боевого применения нынешних боевых самолетов второго поколения и ракет класса "воздух-воздух". Беспилотник LongShot может стать "верным ведомым", способным вести воздушный бой в связке с ведущим пилотируемым истребителем. Это позволит устранить потребность в массовых и одноразовых самолетах в потенциальном конфликте между великими державами.
Кроме того, двумя неделями ранее мы сообщали о том, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приступило к реализации проекта Replicator Program, направленного на ускоренное развитие автономных платформ, которые могут действовать в воздухе, на земле и на море. Программа направлена на противодействие растущему военному потенциалу Китая, который может стать серьезной угрозой в конфликте вокруг Тайваня.
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Курировать программу и работать с оборонными и нетрадиционными технологическими компаниями для ускорения разработок будет отдел оборонных инноваций Пентагона (Pentagons Defense Innovation Unit PIU).Последние разработки в области искусственного интеллекта, ячеистых сетей и сложных сетевых технологий позволили разработать систему, способную функционировать автономно и децентрализовано даже в условиях ограниченной пропускной способности.
Программа Replicator нацелена на переход к новой парадигме, предусматривающей взаимодействие управляемых человеком систем с автономными системами при сохранении приоритета этики и соблюдения законов вооруженных конфликтов. В феврале этого года издание The Debrief сообщило, что оборонное ведомство Соединенных Штатов инициировало проект "Автономные многодоменные адаптивные рои беспилотников" (AMASS), в рамках которого планируется создать флотилию автономных роев БПЛА, запускаемых с моря, воздуха и суши для преодоления противовоздушной обороны противника.
Цель программы - разработать алгоритм способный управлять тысячами автономных дронов, нейтрализующих вражескую оборону, включая системы ПВО, артиллерию, ракетные пусковые установки, а также платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки (intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR). В рамках концепции AMASS исследуется потенциал использования армии автономных роботов для ведения боевых действий в условиях жесткого противостояния противника, оперирующего роями дронов, оснащенными разнообразными датчиками, кинетическими и некинетическими средствами поражения.
Все эти многочисленные проекты по разработке беспилотных летательных аппаратов указывают на потенциальный эффект, который могут при грамотном использовании оказать "рои" беспилотных платформ в конфликте между великими державами, превратившись в серьезно оружие, способное выиграть войну, пишет Breaking Defense.
Весной прошлого года мы сообщали, что военно-воздушные силы США совместно с офисом Air Force Warfighting Integration Capability (AFWIC) и аналитическими центрами RAND провели имитационное моделирование. Цель симуляции - оценка эффективности автономных роев беспилотников для защиты Тайваня от возможного вторжения Китая.
Как показало моделирование, рой беспилотников, использующий распределенную ячеистую лазерную сеть обмена данными, способен обеспечить безоговорочную победу Соединенных Штатов. Такой подход позволит преодолеть "систему ограничение и воспрещение доступа и манёвра" (anti-access and area denial, A2/AD), которую Китай может развернуть для сдерживания или поражения американской интервенции.
Использование роев дронов совместно с такими стелс пилотируемыми платформами, как F-35 и F-22, может оказаться весьма эффективным против военных кораблей, самолетов и ракетных батарей Народно-освободительной армии Китая. Объединенные в единую сеть дроны позволят повысить уровень ситуационной осведомленности пилотируемых самолетов. Кроме того, "рой" может подавлять радары противника, одновременно имитируя несколько ложных целей.
Системы машинного обучения и искусственного интеллекта помогут автономным роям беспилотников анализировать цели с разных позиций, перепроверять различные потоки данных о целеуказании и выбирать оптимальную стратегию для поражения конкретного объекта.
Уязвимости
Вместе с тем противник может использовать несколько вариантов борьбы с роями беспилотников. Так, например, в своей статье для журнала Small Wars Journal, опубликованной в августе 2022 года, американские военные аналитики Райан Бридли и Скотт Пастор указывают, что их можно "победить" с помощью оружия направленной энергии, постановки помех, строительства подземных сооружений и развертывания контр-роя дронов.
Бридли и Пастор пишут, что хотя оружие направленной энергии, (СВЧ или лазеры), может быстро уничтожить рои беспилотников, оно может быть довольно затратным для бедных стран, к тому же производители беспилотных систем могут нанести защитное отражающее покрытие для защиты от излучения.
Они утверждают, что одним из наиболее популярных способов борьбы с роями беспилотников является подавление сигналов, однако этот способ может быть эффективен только в случае применения низкокачественных и недорогих дронов. Кроме того, чтобы не сбиться с курса, БПЛА могут использовать инерциальное наведение или функцию "наведения на источник помех".
Авторы считают, что, хотя строительство подземных сооружений может скрыть потенциальные цели от стай беспилотников, такой подход трудоемок, дорог и требует много времени.
По мнению экспертов, рои противодействующих дронов могут уничтожить часть БПЛА атакующей стаи и "перегрузить" последнюю, чтобы сорвать ее миссию и ослабить атаку. Однако они упоминают о риске дружественного огня, под который могут попасть обороняющиеся беспилотники, а также о том, что для обеспечения эффективности противодействия роям дронов необходимо использовать и другие оборонительные средства.
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