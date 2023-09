Пентагон приступил к реализации программы создания "роев" беспилотных комплексов радиоэлектронной борьбы. Это очередной из многочисленных проектов оборонного ведомства США по освоению технологий искусственного интеллекта и беспилотных систем. В Вашингтоне считают, что несмотря на значительные оперативные и стратегические последствия и риски, эта программа потенциально может принести победу в военном конфликте.

В ожидании конфликта между великими державами Соединенные Штаты пытаются разработать доступный и легко масштабируемый боевой потенциал. На снимке концепция роя беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться в программе Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms (AMASS). Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Futuro Prossimo / Breaking Defense.

В этом месяце американский военный журнал Breaking Defense сообщил, что ВМС США предлагают промышленным и правительственным организациям принять участие в учениях Silent Swarm 2024. Военные маневры запланированы на июль 2024 года и призваны продемонстрировать потенциал беспилотных систем "раннего этапа" способных вести боевые действия на электромагнитном поле боя.

Согласно публикации Breaking Defense, в рамках учений, организуемых Naval Surface Warfare Center Crane, будут продемонстрированы "роящиеся, малогабаритные, неуязвимые" беспилотные системы, способные к распределенной электромагнитной атаке, демаскировке и доставке цифровой полезной нагрузки. При этом техника должна соответствовать уровням готовности (TRL) от 2 до 5, (чем большее число, тем совершеннее система).

При распределенной атаке беспилотные летательные аппараты, объединенные в рой, обмениваются друг с другом данными в режиме реального времени, что позволяет быстро и точно реагировать на изменения окружающей обстановки. При этом каждый дрон сможет в режиме реального времени принимать решения, оптимизируя алгоритмы роя для более эффективного обнаружения и уничтожения целей противника. Военно-морской флот США располагает сетью боевых центров, пишет издание, расположенных по всей территории Соединенных Штатов и являющихся частью научно-исследовательского и опытно-конструкторского комплекса, предназначенного для создания и испытания перспективных технологий.

Кроме того, в конкурсном предложении говорится о распределенной доставке электромагнитной энергии в том числе, мощного СВЧ-излучения — для подавления, унижения, разрушения и обмана противника — с высокомобильных платформ. Обман или дезинформирование подразумевает комплекс мер по созданию "хаоса и неразберихи" в электромагнитном спектре, нацеленных на ситуационную осведомленность противника, процессы управления и принятия решений, с тем чтобы обеспечить свободу маневра для дружественных сил.

Как сообщает Breaking Defense, недавно ВМС Соединенных Штатов завершили первый этап проекта. В рамках 30 технологических инициатив было задействовано более 300 специалистов из всех родов войск. По информации источника, спонсором учений в области научно-исследовательских и инженерно-технических работ выступил Офис заместителя министра обороны США (Office of the US Deputy Secretary for Defense).

Кроме того, пишет издание, военно-морские силы США предложили поучаствовать в учениях гражданским ведомствам, таким как Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAH), а также зарубежным союзникам и партнерам, включая Австралию и Великобританию.

Как все это работает

Беспилотные летательные аппараты радиоэлектронной борьбы могут действовать в составе более крупного роя, состоящего из разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Сначала БПЛА-шпионы обнаруживают потенциальные цели. Затем дроны РЭБ создают электромагнитные помехи для подавления средств противовоздушной обороны противника. После чего цели поражаются барражирующими боеприпасами. Они могут работать и в обратном порядке, выполняя роль сигнальных ложных целей, чтобы выманить вражеские средства ПВО и заставить их раскрыть свои позиции, после чего "зависшие" в воздухе боеприпасы наносят удар.

В апреле 2022 года Военно-воздушные силы Соединенных Штатов совместно с офисом Air Force Warfighting Integration Capability (AFWIC) и аналитическими центрами RAND провели имитационное моделирование. Целью симуляции стала оценка эффективности применения автономных роев дронов для защиты Тайваня от возможного вторжения Китая. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Futuro Prossimo / Breaking Defense.

В настоящее время Пентагон реализуют несколько программ по созданию роев беспилотников, что позволит: увеличить дальность действия радаров и оружия пилотируемых самолетов, действовать в сильно защищенном воздушном пространстве, создавать ложные заслоны и выступать в качестве мультипликатора силы. В этом месяце мы сообщали, что компания General Atomics получила от Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) контракт на третью фазу программы LongShot. Стоимость контракта оценивается в 94 миллиона долларов США.

Цель проекта LongShot - создание беспилотного летательного аппарата, запускаемого с бомбардировщика или истребителя. Предполагается, что этот беспилотник позволит увеличить дальность поражения и эффективность боевого применения нынешних боевых самолетов второго поколения и ракет класса "воздух-воздух". Беспилотник LongShot может стать "верным ведомым", способным вести воздушный бой в связке с ведущим пилотируемым истребителем. Это позволит устранить потребность в массовых и одноразовых самолетах в потенциальном конфликте между великими державами.

Кроме того, двумя неделями ранее мы сообщали о том, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приступило к реализации проекта Replicator Program, направленного на ускоренное развитие автономных платформ, которые могут действовать в воздухе, на земле и на море. Программа направлена на противодействие растущему военному потенциалу Китая, который может стать серьезной угрозой в конфликте вокруг Тайваня.

Курировать программу и работать с оборонными и нетрадиционными технологическими компаниями для ускорения разработок будет отдел оборонных инноваций Пентагона (Pentagons Defense Innovation Unit PIU).Последние разработки в области искусственного интеллекта, ячеистых сетей и сложных сетевых технологий позволили разработать систему, способную функционировать автономно и децентрализовано даже в условиях ограниченной пропускной способности.

Программа Replicator нацелена на переход к новой парадигме, предусматривающей взаимодействие управляемых человеком систем с автономными системами при сохранении приоритета этики и соблюдения законов вооруженных конфликтов. В феврале этого года издание The Debrief сообщило, что оборонное ведомство Соединенных Штатов инициировало проект "Автономные многодоменные адаптивные рои беспилотников" (AMASS), в рамках которого планируется создать флотилию автономных роев БПЛА, запускаемых с моря, воздуха и суши для преодоления противовоздушной обороны противника.

Цель программы - разработать алгоритм способный управлять тысячами автономных дронов, нейтрализующих вражескую оборону, включая системы ПВО, артиллерию, ракетные пусковые установки, а также платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки (intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR). В рамках концепции AMASS исследуется потенциал использования армии автономных роботов для ведения боевых действий в условиях жесткого противостояния противника, оперирующего роями дронов, оснащенными разнообразными датчиками, кинетическими и некинетическими средствами поражения.

Все эти многочисленные проекты по разработке беспилотных летательных аппаратов указывают на потенциальный эффект, который могут при грамотном использовании оказать "рои" беспилотных платформ в конфликте между великими державами, превратившись в серьезно оружие, способное выиграть войну, пишет Breaking Defense.

Весной прошлого года мы сообщали, что военно-воздушные силы США совместно с офисом Air Force Warfighting Integration Capability (AFWIC) и аналитическими центрами RAND провели имитационное моделирование. Цель симуляции - оценка эффективности автономных роев беспилотников для защиты Тайваня от возможного вторжения Китая.

Оборонное ведомство Соединенных Штатов строит огромную армию беспилотных систем радиоэлектронной борьбы. На снимке ракета радиоэлектронной борьбы SPEAR-EW производства компании (Matra BAE Dynamics Alenia) MBDA. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Wikipedia

Как показало моделирование, рой беспилотников, использующий распределенную ячеистую лазерную сеть обмена данными, способен обеспечить безоговорочную победу Соединенных Штатов. Такой подход позволит преодолеть "систему ограничение и воспрещение доступа и манёвра" (anti-access and area denial, A2/AD), которую Китай может развернуть для сдерживания или поражения американской интервенции.

Использование роев дронов совместно с такими стелс пилотируемыми платформами, как F-35 и F-22, может оказаться весьма эффективным против военных кораблей, самолетов и ракетных батарей Народно-освободительной армии Китая. Объединенные в единую сеть дроны позволят повысить уровень ситуационной осведомленности пилотируемых самолетов. Кроме того, "рой" может подавлять радары противника, одновременно имитируя несколько ложных целей.

Системы машинного обучения и искусственного интеллекта помогут автономным роям беспилотников анализировать цели с разных позиций, перепроверять различные потоки данных о целеуказании и выбирать оптимальную стратегию для поражения конкретного объекта.

Уязвимости

Вместе с тем противник может использовать несколько вариантов борьбы с роями беспилотников. Так, например, в своей статье для журнала Small Wars Journal, опубликованной в августе 2022 года, американские военные аналитики Райан Бридли и Скотт Пастор указывают, что их можно "победить" с помощью оружия направленной энергии, постановки помех, строительства подземных сооружений и развертывания контр-роя дронов.

Бридли и Пастор пишут, что хотя оружие направленной энергии, (СВЧ или лазеры), может быстро уничтожить рои беспилотников, оно может быть довольно затратным для бедных стран, к тому же производители беспилотных систем могут нанести защитное отражающее покрытие для защиты от излучения.

Они утверждают, что одним из наиболее популярных способов борьбы с роями беспилотников является подавление сигналов, однако этот способ может быть эффективен только в случае применения низкокачественных и недорогих дронов. Кроме того, чтобы не сбиться с курса, БПЛА могут использовать инерциальное наведение или функцию "наведения на источник помех".

Авторы считают, что, хотя строительство подземных сооружений может скрыть потенциальные цели от стай беспилотников, такой подход трудоемок, дорог и требует много времени.

По мнению экспертов, рои противодействующих дронов могут уничтожить часть БПЛА атакующей стаи и "перегрузить" последнюю, чтобы сорвать ее миссию и ослабить атаку. Однако они упоминают о риске дружественного огня, под который могут попасть обороняющиеся беспилотники, а также о том, что для обеспечения эффективности противодействия роям дронов необходимо использовать и другие оборонительные средства.